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    9 марта 2016

    Плата для разработчиков LeMaker Cello основана на процессоре AMD Opteron A1120: Плата для разработчиков LeMaker Cello стоит $300

    18:5119

    На рынке Android сменился лидер. Теперь самой распространённой версией ОС является Lollipop: Android Lollipop установлена на 36,1% всех устройств на рынке

    18:2514

    Microsoft интегрирует Skype в OneDrive и прекращает поддержку версии этого ПО для умных телевизоров: Производители умных телевизоров начнут удалять с устройств Skype

    18:1118

    80% рынка медиаплееров для потоковой передачи данных на телевизор распределены между компаниями Google, Amazon, Apple и Roku: Google Chromecast занял 35% рынка стриминговых медиаплееров в прошлом году

    16:49

    Nvidia отрицает, что новые драйверы могут быть причиной поломки 3D-карт: Для устранения ошибки Nvidia советует установить исправленную версию драйверов

    15:1731

    Samsung отказывается от поддержки стереоскопии в телевизорах: Причиной решения в Samsung называют отсутствие интереса со стороны потребителей и недостаток материалов

    15:0441

    Производительность SSD Lite-On EP2 U.2 на операциях с произвольным доступом достигает 290 000 IOPS: Объем твердотельного накопителя Lite-On EP2 U.2 — 1920 ГБ

    14:5213

    3D-карты Gigabyte GeForce GT 710 оснащены пассивным охлаждением: Графический процессор 3D-карт GV-N710SL-1GL и GV-N710SL-2GL работает на частоте 954 МГц

    13:1421

    В приборных панелях автомобилей Mercedes E-Class будут использоваться гибкие панели OLED производства LG Display : LG Display рассчитывает стать крупнейшим поставщиком панелей для использования в автомобилях

    13:0018

    Системная плата Gigabyte GA-990X-Gaming SLI рассчитана на процессоры AMD с TDP до 220 Вт: Ориентировочная цена Gigabyte GA-990X-Gaming SLI — чуть больше $100

    12:4712

    Аналитики IDC прогнозируют сокращение рынка планшетов в этом году на 5,9% и увеличение доли моделей с присоединяемой клавиатурой: Доля планшетов с присоединяемой клавиатурой, в 2015 году составившая 8%, к 2020 году увеличится до 30%

    12:28

    Последние драйверы Nvidia могут необратимо вывести 3D-карту из строя : Причина проблемы пока неизвестна

    12:0640

    В базе данных таможни замечены 3D-карты Nvidia на GPU Pascal, предположительно, предназначенные для показа на GTC 2016: В декларации карты с индексами 699-1G610-0000-000 и 699-12914-0076-100 оценены в $600 и $900 за штуку

    11:544

    Новая технология биометрической идентификации компании NEC использует характер распространения звука в ушной раковине человека: NEC разработала технологию идентификации человека по его ушам

    11:375

    Компьютерный корпус Dune Case очень похож на корпус компьютера Apple Mac Pro, но имеет иную внутреннюю компоновку: Габариты корпуса Dune Case — 260 x 215 x 215 мм

    11:2030

    По прогнозу IC Insights, в 2018 году впервые будет отгружено более 1 трлн полупроводниковых изделий: Поставки полупроводниковых изделий растут

    11:021

    Компания Maersk планирует удешевить доставку посылок на грузовые суда при помощи дронов: Для того, чтобы завести в порт большое грузовое судно, требуется много времени и денег, поэтому припасы часто передают при помощи самоходных барж и катеров, однако это тоже довольно накладно

    10:334

    В ходе фестиваля Yamaha NZ Festival of Freeride 2016 произошло столкновение гидроцикла и дрона: Подобные инциденты должны научить операторов дронов быть более осторожными, потому как управляемые ими БПЛА могут представлять реальную угрозу здоровью и жизни других людей

    10:1126

    В Китае запущен платежный сервис Huawei Pay, аналогичные системы в этом году могут представить Xiaomi, ZTE и другие компании: Ожидается, что в этом году подобные системы представят и другие компании

    09:547

    Для MediaTek год начался с роста, однако в первом квартале прогнозируется падение продаж на 7-15%: Продажи компании за первые два месяца этого года превысили один миллиард долларов, что на 27,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее

    09:39

    Анонс смартфона Huawei P9 состоится 6 апреля в Лондоне: Компания Huawei вчера сделала заявление, пригласив представителей прессы на конференцию, которая пройдет 6 апреля в Лондоне

    09:22

    На стадии предварительного заказа смартфон Bluboo Picasso можно будет купить не за $100, а за $70 : На днях компания Bluboo опубликовала видеоролик, в котором Bluboo Picasso продемонстрирован во всех деталях

    09:132

    Новый флагманский смартфон QiKu будет оснащен SoC Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти: По сути, речь идет об обновленной версией Qiku 360, которая будет отличаться только дисплеем и SoC

    09:05

    Через пару недель Apple может представить новые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro с процессорами Intel Skylake: Новые ноутбуки Apple MacBook Air и MacBook Pro получат CPU Intel Skylake

    09:0018

    Ulefone Vienna станет первым смартфоном производителя с упором на качество звука: Смартфон Ulefone Vienna получит дисплей Sharp

    08:305

    Seagate представила SSD с пропускной способностью 10 ГБ/с : Seagate анонсировала самые быстрые SSD

    08:00

    Новая игровая мышь Corsair Gaming Sabre RGB оснащена оптическим датчиком разрешением 10 000 точек на дюйм: Новая игровая мышь Corsair Gaming Sabre RGB стоит $60

    07:353

    Блоки питания Corsair SF600 и SF450 формата SFX позволяют отключить все кабели: Блоки питания Corsair SF600 и SF450 стоят $120 и $90

    07:157

    Sony Koov — конструктор, который позволит научить детей программированию и робототехнике: Sony Global Education запустила программу Koov для обучения детей программированию и робототехнике

    07:001

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