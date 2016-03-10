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    10 марта 2016

    В камерах смартфонов Samsung Galaxy S7 встречаются два разных датчика изображения: Источники утверждают, что модуль производства Sony позволяет получить чуть более теплые цвета при дневном освещении, чем датчик Isocell

    20:0013

    Microsoft представила инициативу Project Rigel для модернизации конференц-залов: По оценке Microsoft, сегодня более 97% конференц-залов оборудованы традиционными экранами или проекторами, а также лишь обычными телефонами

    19:303

    Lenovo готовит необычный мобильный ПК в стиле модели Yoga 3 Pro, но с ОС Android : Lenovo готовит ноутбук с Android

    19:012

    Microsoft присоединилась к Eclipse Foundation: Microsoft присоединилась к Eclipse Foundation и выпустила ряд инструментов для Eclipse IDE

    18:4318

    Google переименовала Skybox Imaging в Terra Bella. Теперь компания будет заниматься анализом геопространственной информации: Google значительно расширяет сферу интересов Terra Bella

    18:061

    Новое цифровое перо Samsung C-Pen способно проработать автономно 162 часа: Новое цифровое перо Samsung C-Pen работает с ПК посредством Bluetooth

    17:342

    Смартфон Samsung Galaxy J1 Mini оснащён всего 768 МБ оперативной памяти: Смартфон Samsung Galaxy J1 Mini получил четырёхъядерную SoC

    17:0915

    Мини-ПК Asus VivoMini VM65N позволяет установить два накопителя и располагает дискретной видеокартой: Asus представила линейку мини-ПК VivoMini VM65

    16:582

    Хранилище с сетевым подключением Synology DiskStation DS216j вмещает два накопителя типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма: В Synology DiskStation DS216j используется двухъядерный 32-разрядный процессор Marvell Armada 385 88F6820

    14:101

    Представлена операционная система Android N Developer Preview: Google анонсировала Android N Developer Preview

    13:0015

    В новом датчике изображения Samsung для смартфонов используются технологии Dual Pixel, Isocell и объемной компоновки: Серийный выпуск новинки уже начался

    12:4917

    3D-карта HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC не нуждается в дополнительном питании: Ориентировочная цена 3D-карты HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC — 100 евро

    12:294

    IDC: рынок серверов растет седьмой квартал подряд, в четвертом квартале 2015 года он вырос на 5,2%: В целом за 2015 год было отгружено 9,7 млн серверов

    12:08

    Ford выдан патент на развлекательную систему для самоуправляемого автомобиля: Машины могут со временем превратиться в самоуправляемые кинотеатры на колесах

    11:5120

    Intel купила разработчика технологии freeD: Технология freeD разработана компанией Replay Technologies

    11:139

    Пользователям Samsung Gear VR предложили свою социальную сеть: Объединение учетной записи Oculus Social с аккаунтом Facebook является полностью опциональным

    11:091

    Покрытый золотом смартфон Samsung Galaxy S7 edge предлагается по цене около 3000 евро: Золотые Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 edge предлагаются по цене около 2700 и 3000 евро соответственно

    10:409

    No.1 X5 — защищенный семидюймовый планшет с аккумулятором емкостью 10000 мА•ч и поддержкой сетей LTE: На данный момент информации о цене и дате выхода устройства нет

    10:227

    По оценке Digitimes Research, поставки моноблоков в этом году продолжат снижаться: Аналитики уверены, что спрос на данную категорию устройств продолжит снижаться, хоть и не стремительными темпами

    10:07

    Ожидается, что в этом году впервые будет отгружено более миллиарда ЖК-панелей, изготовленных по технологии LTPS: В прошлом году поставки жидкокристаллических дисплеев, производимых по технологии LTPS, увеличились на 25,2% и составили 784 млн единиц

    09:554

    Продажи Wistron и Inventec в феврале оказались лучше ожидаемых: В феврале Wistron отгрузила 1,1 млн ноутбуков, 800 тыс. настольных компьютеров, 500 тыс. мониторов, 300 тыс. ЖК-телевизоров и 130 тыс. серверов

    09:39

    Microsoft производит гарнитуру дополненной реальности HoloLens собственными силами: Источники из тайваньской цепочки поставок утверждают, что гарнитура дополненной реальности HoloLens производится на одном из американских заводов Microsoft

    09:23

    По слухам, в следующем году может выйти смартфон iPhone Pro 2 с экраном AMOLED диагональю 5,8 дюйма: Apple действительно может ввести в линейку смартфонов модель iPhone Pro

    08:2032

    Слухи утверждают, что HTC будет выпускать смартфоны Nexus три года подряд: HTC могла заполучить эксклюзивный контракт Google на создание смартфонов Nexus

    07:502

    Смартфон Samsung Galaxy S7 оказался у специалистов iFixit троечником: Смартфон Samsung Galaxy S7 заработал у iFixit три балла

    07:1511

    3D Robotics Site Scan — программно-аппаратный комплекс на основе дрона для картографирования местности: Комплект 3D Robotics Site Scan стоит $5000

    07:003

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