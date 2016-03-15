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    15 марта 2016

    Фото дня: смартфон Apple iPhone 7 Plus: На снимке можно увидеть сдвоенный модуль основной камеры и разъем Smart Connector

    22:5126

    Новые SSD OWC Aura объемом 480 ГБ и 1 ТБ предназначены для ноутбуков Apple Mac, выпущенных в середине 2013 года и позже: Новые SSD OWC Aura объемом 480 ГБ и 1 ТБ стоят $348 и $598 соответственно

    22:267

    В минувшем квартале было отгружено 217 млн жидкокристаллических панелей большого размера: По итогам прошлого квартала, LG Display осталась лидером на рынке жидкокристаллических панелей большого размера

    21:50

    ARM и TSMC подписали соглашение о многолетнем сотрудничестве в использовании 7-нанометровой технологии FinFET: Новое соглашение расширяет давнее партнерство компаний

    21:004

    Акционеры SanDisk одобрили слияние с Western Digital; акционеры Western Digital одобрили выпуск акций, необходимый для сделки : Для завершения сделки необходимо одобрение китайских регуляторов

    20:251

    Представлен референсный дизайн платформы для сбора данных на SoC QuickLogic EOS S3: Платформа для сбора данных на SoC QuickLogic EOS S3 подключается к смартфону Google Nexus 5

    20:121

    Один из руководителей IBM, занимавшихся использованием Watson, основал компанию, специализирующуюся на искусственном интеллекте: Компания, созданная совместно с инвестиционной фирмой TPG Growth, называется Noodle.ai

    19:582

    AMD занимает 83% рынка систем виртуальной реальности: AMD запускает программу сертификации для разработчиков виртуальной реальности

    18:4814

    WD PiDrive — HDD объёмом 314 ГБ, разработанный специально для использования совместно с ПК Raspberry Pi: Накопитель WD PiDrive стоит $45

    18:1917

    Игровые механические клавиатуры Cooler Master MasterKeys Pro L и MasterKeys Pro S получили подсветку с множеством режимов: Клавиатуры Cooler Master MasterKeys Pro L и MasterKeys Pro S могут быть основаны на разных переключателях

    17:507

    MSI представила две новые видеокарты GeForce GTX 950, одна из которых получила укороченную печатную плату: MSI представила карты GTX 950 2GD5 OCV1 и GTX 950 2GD5T OCV2

    17:17

    Lattice Semiconductor MediaTek создали референсный дизайн решения, позволяющего выводить видео 4K UHD через USB-C: Референсный дизайн предназначен для разработчиков смартфонов и принадлежностей для них

    17:152

    Представлен SDK Nvidia GameWorks 3.1: Производитель выделяет среди нововведений GameWorks 3.1 три технологии, касающиеся создания освещения и теней

    16:354

    Появились новые подробности о видеокарте Radeon Pro Duo. TDP составляет всего 350 Вт: Раджа Кодури поделился некоторыми подробностями о Radeon Pro Duo

    16:1221

    Модули Microchip RN1810, RN1810E, MRF24WN0MA и MRF24WN0MB позволяют добавить в электронное устройство поддержку Wi-Fi 802.11b/g/n : Встраиваемые беспроводные модули предназначены, в том числе, для интернета вещей

    15:553

    Набор Philips Hue White Ambience не содержит ламп с возможностью изменять цвет: Набор Philips Hue White Ambience включает две лампы белого цвета

    15:3919

    Мышь Tmouse предлагает по-новому взглянуть на конструкцию манипулятора: Мышь Tmouse стоит $60

    13:5811

    Крепление для монитора Arctic Z1-3D высвобождает место и позволяет придать экрану удобное для пользователя положение: Крепление Arctic Z1-3D подходит для мониторов массой до 8 кг

    13:3513

    Scythe GlideStream 120 PWM SC — корпусной вентилятор с собственным переключателем режимов работы: Вентилятор Scythe GlideStream 120 PWM SC стоит 8 евро

    13:344

    Cocoon Cam — видеоняня нового поколения, способная отслеживать ЧСС и частоту дыхательных движений ребёнка: Детский монитор Cocoon Cam стоит $300

    13:173

    Ассортимент Colorful пополнили 3D-карты Colorful 950-2GD5 и iGame 950-2GD5 Ymir-U : На монтажной планке iGame 950-2GD5 Ymir-U есть разъемы DVI-I, DVI-D, DisplayPort и HDMI

    13:022

    Приложение B4UFLY, разработанное FAA для владельцев дронов, доступно для скачивания: Вышло ПО B4UFLY разработки FAA

    12:542

    Модуль Samsung Smart Lighting Module упрощает построение осветительных систем, подключенных к интернету вещей: Модуль является центральным элементом фирменной платформы Samsung Smart Lighting Platform

    12:28

    Дорожная карта AMD не упоминает память HBM2 у видеокарт Polaris: AMD рассказала о планах на архитектуры Vega и Navi

    12:097

    Microsoft Store продолжит принимать Bitcoin: Отсутствие упоминания Bitcoin на соответствующей странице сайта было ошибкой, которая уже устранена

    12:0210

    Addonics выпускает семейство переходников для подключения SSD NVMe типоразмера 2,5 дюйма с разъемом U.2 : Переходники работают без драйверов, совершенно прозрачно для системы

    11:363

    Гарнитура виртуальной реальности Sulon Q работает под управлением Windows 10 и не требует отдельного компьютера: Устройство оснащено однокристальной системой AMD FX-8800P, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти

    10:2016

    Камеру Nokia OZO, которая поступила в продажу по цене $60 тыс., также будут давать напрокат: Продажи Nokia OZO начали три первых авторизованных партнера в США и Канаде

    09:599

    Transcend выпустила накопитель JetDrive Go 500, оснащенный разъемами Lightning и USB-A: Накопитель JetDrive Go 500 доступен в золотом и серебряном вариантах исполнения металлического корпуса емкостью 32 и 64 ГБ

    09:214

    Смартфон Vernee Apollo с SoC Helio X20 и 6 ГБ оперативной памяти ожидается в апреле по привлекательной цене: Vernee — новый бренд, создатели которого утверждают, что занимаются контрактной сборкой смартфонов уже много лет

    09:07

    Аналитик утверждает, что в SoC Helio X30 применяется GPU PowerVR: GPU Mali, применяемые в SoC MediaTek, обычно заметно уступают GPU Adreno, которые используются в SoC Snapdragon производства Qualcomm

    08:462

    Небольшая гидроэлектростанция Enomad размером с термос позволит заряжать мобильные устройства в походе: Кампания по сбору средств на выпуск Enomad через Kickstarter начнется в июле, разработчики планируют продавать гидроэлектростанцию по цене 180 долларов

    08:2719

    Оказывается, смартфон LG Stylus 2 первым в мире поддерживает цифровое радио DAB+: Смартфон LG Stylus 2 поддерживает радио DAB+

    08:158

    Смартфон Blackview Ultra Plus, который является клоном iPhone 6S Plus, поступает в продажу по цене $135: Производитель в течение недели с 16 по 24 марта предложит первым покупателям возможность приобрести его за 120 долларов

    08:1210

    На этой неделе ожидается анонс нового поколения экшн-камеры Xiaomi Yi : К сожалению, никаких подробностях об улучшениях, которые получит обновленная модель, пока что нет

    08:007

    Компания Lian Li привезла на СeBIT новый вариант компьютерного корпуса в форме стола: Новый стол появится в продаже через месяц и будет стоить около $1500

    08:0013

    Вице-президент Meizu рассказал первые подробности о смартфоне Pro 6: Смартфон Meizu Pro 6 получит экран Full HD

    08:00

    Смартфон Gionee W909 в форм-факторе «раскладушка» единственный в этом сегменте получит сканер отпечатков пальцев: Смартфон Gionee W909 получит 4 ГБ ОЗУ

    07:303

    Project AIX — манеж для искусственного интеллекта на основе игры Minecraft: Microsoft создала Project AIX для развития искусственного интеллекта

    07:10

    Представлена видеокарта AMD Radeon Pro Duo с производительностью 16 TFLOPS: Видеокарта AMD Radeon Pro Duo ориентирована на создателей виртуальной реальности

    02:5311

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