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    2 марта 2016

    Компания Kyulux займется коммерциализацией разработки университета Кюсю в области OLED: Технология TADF становится ближе к внедрению в коммерческих изделиях

    21:30

    Truly Exquisite предлагает смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 edge с покрытием из золота или платины: Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 edge в исполнении Truly Exquisite стоят более $2000

    20:595

    VESA опубликовала стандарт DisplayPort 1.4: Принят стандарт DisplayPort 1.4

    20:4518

    Pebble снизила стоимость часов Time и Time Round на $50: Часы Pebble Time и Time Round подешевели

    19:235

    Panasonic анонсировала новые телевизоры с Firefox OS и рассказала о грядущих обновлениях операционной системы: Panasonic представила телевизоры 4K с Firefox OS

    19:126

    Представлены процессоры AMD A10-7890K и Athlon X4 880K для настольных компьютеров: Процессоры AMD A10-7890K и Athlon X4 880K будут поставляться с новыми системами охлаждения AMD

    19:0611

    Практически каждый второй проданный в США смартфон в прошлом году стоил не менее 500 долларов: Аналитики Kantar оценили рынок смартфонов

    18:599

    Kia Motors и General Motors рассказали, какие автомобили получили или в ближайшее время получат поддержку Android Auto: Kia Motors и General Motors активно внедряют поддержку Android Auto

    15:448

    IBM планирует продать акции Lenovo Group на сумму до 150 млн долларов: Представители IBM и Lenovo пока не комментируют продажу

    14:031

    Подтверждено название смартфона HTC One M10; появился первый снимок, сделанный его камерой: Анонс HTC One M10 ожидается 11 апреля

    13:499

    McDonald's в Швеции упакует Happy Meals в заготовки для гарнитур виртуальной реальности: В общей сложности планируется продать 3500 наборов

    13:0613

    Kingston раскрыла некоторые подробности касательно интеграции активов IronKey: Kingston создаст флагманскую линейку защищённых накопителей Kingston IronKey

    12:38

    Тайвань стал лидером по суммарной производительности полупроводниковых фабрик: Южная Корея опустилась на второе место

    12:283

    AMD также заинтересовалась направлением внешних видеокарт для ноутбуков: AMD разрабатывает внешние видеокарты для ноутбуков

    12:2315

    Монитор AOC Q2775PQU получил 27-дюймовую панель IPS : Монитор AOC Q2775PQU похож на модели Dell

    11:566

    Некоторые японцы уже могут съездить в магазин на роботакси: Японская компания Robot Taxi планирует начать эксплуатацию самоуправляемых автомобилей к Олимпийским играм в Токио в 2020 году

    10:5815

    Экран смартфона Meizu Pro 6 будет распознавать силу нажатия: На данный момент неизвестно, как именно будет называться технология, которая уже реализована в iPhone 6s и 6s Plus

    10:471

    Western Digital представила жесткие диски объемом 8 ТБ и внешние хранилища на их основе: В новых накопителях используется технология HelioSeal

    10:4025

    Появились первые фотографии Huawei P9, которые позволяют рассмотреть сам смартфон: Venture Beat опубликовал первые фотографии Huawei P9, которые позволяют рассмотреть сам смартфон во всех деталях

    10:18

    Vivo Xplay 5 Elite — первый смартфон с 6 ГБ оперативной памяти: Старшая модель Vivo Xplay 5 Elite получила цельнометаллический корпус и изогнутый по бокам дисплей Super AMOLED диагональю 5,43" с разрешением Quad HD

    10:0310

    Смартфон BlackBerry Priv получил важные обновления для камеры и клавиатуры: После установки обновления камера BlackBerry Priv получила возможность записывать видеоролики с частотой 120 к/с, после чего воспроизводить их в замедленном в четыре раза режиме

    09:439

    По оценке Asustek, направление планшетов в этом году будет безубыточным, а ноутбуки продемонстрируют рост: Крупные контрактные сборщики планшетов на условиях ODM также сообщают о снижении объемов заказов, считая что большинство компаний в этом году смогут заработать на планшетах совсем немного

    09:277

    Пользователи GoPro скоро получат продвинутые возможности для редактирования видеороликов: Компания купила авторов мобильных приложений для редактирования видео Replay и Splice

    09:151

    Чехол popSlate 2 для смартфонов Apple получил более современный небьющийся экран E Ink и собственный аккумулятор: Чехол popSlate 2 получил изогнутый экран E Ink

    07:509

    F703 Sennheiser x Freitag — наушники с оригинальным дизайном, выполненные с применением переработанных материалов: Наушники F703 Sennheiser x Freitag стоят $216

    07:202

    В Маунтин-Вью случилось первое ДТП, часть вины за которое лежит на беспилотном автомобиле Google: Одна из беспилотных машин Google попала в аварию частично по своей вине

    07:0036

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