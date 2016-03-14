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    14 марта 2016

    Xiaomi откроет в Индии первые фирменные магазины: Xiaomi хочет открыть в Индии два фирменных магазина

    21:38

    Представлен корпус для ПК Nanoxia CoolForce 2: Корпус для ПК Nanoxia CoolForce 2 рассчитан на системные платы типоразмера XL-ATX

    20:592

    Стартовала миссия «ЭкзоМарс-2016», в рамках которой к Марсу отправились космические аппараты Schiaparelli и Trace Gas Orbiter: Миссия «ЭкзоМарс-2016» стартовала

    20:5218

    Беспроводные наушники Arctic P604 работают без подзарядки 30 часов: Беспроводные наушники Arctic P604 предложены в четырех цветовых вариантах

    20:237

    Новая «чистая комната» imec предназначена для освоения норм менее 7 нм: Новое опытное производство imec рассчитано на 300-миллиметровые пластины

    19:568

    LG показала гибкие панели OLED, которые можно использовать в носимой электронике: В Apple давно знают, как применить гибкие дисплеи OLED

    19:324

    МФУ Toshiba e-Studio 2803AM печатает со скоростью 28 страниц A3 в минуту: Монохромное МФУ Toshiba e-Studio 2803AM предназначено для небольших предприятий

    19:18

    В ближайшие недели ожидается анонс камер Olympus Stylus TG-Tracker и Olympus IM001: Olympus Stylus TG-Tracker — камера для любителей активного времяпрепровождения

    18:51

    Samsung анонсирует линейку светодиодных компонентов мощностью до 10 Вт в исполнении CSP: В ассортимент вошли светодиоды разной мощности и массивы светодиодов

    18:3815

    Stardock работает над ПО, которое позволит объединять в связку любые современные видеокарты: Stardock работает над возможностью объединять любые видеокарты в одном ПК

    16:323

    SMIC и Crossbar вместе займутся коммерциализацией памяти RRAM: SMIC и Crossbar стали стратегическими партнерами

    16:195

    Эксперты IDC подвели итоги 2015 года на рынке хранилищ данных: Рынок хранилищ данных за год вырос на 2,2%

    15:282

    На этой неделе откроется крупнейший фирменный магазин Apple: Крупнейший фирменный магазин Apple будет расположен в китайском городе Далянь

    14:4610

    Microsoft Store больше не будет принимать биткойны: Microsoft прекращает поддержку Bitcoin

    13:5537

    Samsung рассматривает возможность использования в мобильных устройствах технологии лазерной спекл-интерферометрии: Samsung хочет использовать лазерную спекл-интерферометрию

    13:285

    Разъемы Molex Nano-Pitch I/O 80-Circuit Interconnect System совместимы со всеми версиями протоколов SAS, SATA и PCIe : Разъем Molex Nano-Pitch I/O 80-Circuit Interconnect System представлен на мероприятии DesignCon 2016

    12:392

    В одном из отелей Hilton появился робот-консьерж Connie, которым управляет суперкомпьютер IBM Watson: Задача робота Connie — помогать сотрудникам гостиницы, беседуя с постояльцами

    12:1811

    Samsung показала на SXSW 2016 устройство, которое создаёт у пользователя ощущение движения при нахождении в виртуальной реальности: Samsung привезла на SXSW 2016 интересные прототипы

    12:127

    В следующем году в Дубае пройдет первый чемпионат мира для роботов World Future Sports Games: Если первый чемпионат будет успешным, то организаторы планируют в будущем проводить такую Олимпиаду для роботов каждые два года

    10:451

    Первый чемпионат по гонкам дронов выиграл 15-летний Люк Баннистер : Победителем, который забрал главный приз в размере 250 тыс. долларов, оказался 15-летний Люк Баннистер

    09:5521

    Смартфон Zuk Z1 получил обновление до Android 6.0.1 и версию с крышкой из сандалового дерева: На днях компания Zuk сообщила о поступлении в продажу обновленной версии Zuk Z1 Sandalwood

    09:44

    Обнаружена бактерия, поедающая пластик ПЭТ: Ideonella sakaiensis

    09:3035

    Опубликовано видео, которое демонстрирует режим Chaperone, отличающий шлем HTC Vive от конкурентов: Разработчики оснастили шлем фронтальной камерой, которая в связке с двумя сенсорами, установленными в комнате, позволяет активировать режим «сопровождения» (Chaperone)

    09:284

    Первая информация о цене смартфона LG G5 поступила от канадских продавцов: При оформлении двухлетнего контракта смартфон будет предложен покупателям по цене от 225 до 400 долларов США

    09:082

    Смартфон Samsung Z3 получил функцию Always On Display при помощи стороннего приложения: Текущая версия приложения позволяет выводить на дисплей только аналоговые часы и дату

    08:556

    Kodak будет заниматься уникальной технологией 3D-печати вместе с Carbon3D: Kodak и Carbon3D подписали соглашение о сотрудничестве

    08:302

    Смартфон JiaYu S4 с SoC Helio X20 появится на рынке в апреле: Информатор работает в команде JiaYu, которая занимается дистрибуцией смартфонов компании на европейском рынке

    08:091

    В этом году половину дохода TSMC обеспечат китайские заказчики: На Тайване и в Китае действует более 600 компаний, разрабатывающих микросхемы и не имеющих собственного производства

    08:002

    Восьмиядерные процессоры AMD Zen могут анонсировать уже в октябре: Восьмиядерные CPU AMD Zen будут иметь TDP 95 Вт

    07:4531

    R2 Solution собирается скупать бывшие в употреблении солнечные батареи: Срок эксплуатации панелей солнечных батарей составляет 20-30 лет

    07:30

    Sony показала сразу несколько необычных прототипов, созданных в рамках программы Future Lab: Sony показала на выставке SXSW Interactive Festival странные устройства

    07:157

    Двухпроцессорная видеокарта AMD Gemini на самом деле будет называться Radeon Pro Duo: AMD анонсирует видеокарту Radeon Pro Duo 14 марта

    07:003

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