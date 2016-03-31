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    31 марта 2016

    Число пользователей Microsoft Windows 10 достигло 270 млн человек: Летом этого года выйдет бесплатное обновление Windows 10 Anniversary Update

    22:5534

    Представлена вспышка Metz Mecablitz 26 AF-2: Вспышка Metz Mecablitz 26 AF-2 — улучшенная версия модели Metz Mecablitz 26 AF-1

    22:401

    Обновление Adobe Acrobat Reader для ОС Android принесло интеграцию с Dropbox: Новые версии приложений Acrobat Reader и Dropbox доступны в каталоге Google Play

    22:152

    По словам производителя, карточки памяти Kingston microSD Action Camera UHS-I U3 хорошо подходят для экшн-камер: Пока доступны карточки памяти Kingston microSD Action Camera UHS-I U3 объемом 16 и 32 ГБ

    22:071

    Foxconn получит 66% Sharp за 3,46 млрд долларов — стороны договорились о сделке: В Sharp планируют инвестировать 1,8 млрд долларов в освоение серийного выпуска панелей OLED для смартфонов

    20:44

    У JEDEC готов стандарт сменных карт памяти UFS 1.0: Механические спецификации носителей описаны в спецификации JEDEC MO-320A.

    20:202

    Yahoo может продать фотосайт Flickr: В настоящее время совет директоров компании принимает предложения о покупке web-активов

    19:546

    Мобильный компьютер Acer Chromebook 14 с 14-дюймовым дисплеем работает автономно 14 часов: Мобильный компьютер Acer Chromebook 14 стоит $300

    19:1810

    Модули оперативной памяти Team Group Delta DDR4-2400 и DDR4-3000 украшены пульсирующей подсветкой: Модули оперативной памяти Team Group Delta DDR4 поддерживают технологию Intel XMP 2.0

    17:304

    Apricorn Aegis Secure Key 3.0: внешние накопители с парольным допуском, авторизуемым без ПК: Apricorn Aegis Secure Key 3.0 имеют физическую клавиатуру для ввода пароля до подключения к ПК

    14:383

    Представлены процессорные системы жидкостного охлаждения серии Deepcool Captain EX: Серия Deepcool Captain EX включает три модели

    14:0142

    Facebook Messenger может обзавестись собственной платёжной системой: Facebook Messenger может стать конкурентом Apple Pay и Android Pay

    13:572

    Начат приём заказов на планшет BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition: Планшет BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition оказался несколько дороже, чем ожидалось

    13:412

    Смартфон Gionee P5 Mini оснащен дисплеем размером 4,5 дюйма: Данных о цене Gionee P5 Mini пока нет

    13:306

    США могут рассмотреть вопрос об обязательной регистрации всех покупателей мобильных телефонов: В США покупателей мобильных телефонов могут обязать проходить регистрацию

    13:2728

    Треть всех покупателей смартфона Samsung Galaxy S7 в Южной Корее выбрали программу Galaxy Club: Покупатели не готовы расставаться с рассроченными видами платежей при покупке флагманских смартфонов

    13:0710

    Alphacool существенно расширяет ассортимент фитингов серии Eiszapfen — в каталог добавлено сразу более трех десятков изделий: Изделия серии Eiszapfen предложены как по одному, так и в комплектах

    11:42

    Анонс электромобиля Tesla Model 3 будет неполным: Илон Маск называет это «первой частью анонса»

    11:367

    Первая партия HoloLens Developer Edition отправилась к разработчикам: Вчера редмондская компания сообщила о том, первая партия HoloLens Developer Edition отправилась к разработчикам в США и Канаде

    11:291

    Фото дня: кожухи систем охлаждения 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080: 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080 получат новые охладители NVTTM

    11:085

    Компания AnkerBox предложит сервис по прокату портативных аккумуляторов: Разработчики планируют установить зарядные станции AnkerBox, заполненные несколькими портативными аккумуляторами емкостью по 6700 мА•ч, в местах скопления народа

    11:04

    По оценке ABI Research, к 2021 году поставки планшетов снизятся до 140 млн штук: Спрос на планшеты в развитых странах снижается по ряду причин

    10:42

    Начат прием предварительных заказов на ноутбук Asus ROG GX700 с жидкостным охлаждением: Система охлаждения выполнена в виде стыковочной станции, получившей название ROG Hydro Overclocking System

    10:3010

    Источники сообщают, что Canonical и Microsoft работают над интеграцией Ubuntu в Windows 10 : Причем речь идет именно о полной интеграции и возможности запускать Ubuntu под Windows 10, а не об использовании виртуальной машины

    10:2317

    Смартфон ZTE Axon 2, оснащенный SoC Snapdragon 820, набрал более 140 тыс. баллов в AnTuTu: Он занимает второе место после HTC 10 в рейтинге AnTuTu

    10:102

    Функция 3D Touch в смартфоне Meizu Pro 6 подтверждена: Обычно официальные лица не комментируют подобные слухи, однако вице-президент компании Meizu Ли Нан (Li Nan) поспешил опровергнуть предыдущую информацию

    10:02

    Закупки микросхем для смартфонов Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus всего за квартал сократились вдвое: Такое падение продаж не сможет компенсировать даже появление модели iPhone SE

    09:5525

    Устройство для потокового видеовещания Razer Ripsaw поддерживает разрешение 1080p с кадровой частотой 60 к/с: Razer Ripsaw стоит $180

    08:004

    Есть вероятность, что Samsung выпустит модификации смартфона Galaxy S7 с SoC MediaTek Helio X20 и X25: Samsung может выпустить смартфоны с платформами MediaTek

    07:156

    Ассортимент смартфонов Samsung пополнится линейкой Galaxy C: Samsung готовит смартфоны Galaxy C

    07:007

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