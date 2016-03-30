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    30 марта 2016

    Начат прием предварительных заказов на игровые ноутбуки EVGA SC17: EVGA представила первый игровой ноутбук собственной разработки — EVGA SC17

    23:2615

    Защищенный ПК Connect Tech ESG501 основан на плате Nvidia Jetson TX1: Система Connect Tech ESG501 выдерживает воздействие пыли и влаги в течение длительного времени

    22:026

    Каталог Samsung пополнили смартфоны Galaxy J5 и J7 образца 2016 года: Пока неизвестно, сколько стоят смартфоны Samsung Galaxy J5 и J7 образца 2016 года

    13:527

    Представлен смартфон-раскладушка Gionee W909 с двумя экранами размером 4,2 дюйма по диагонали: Смартфон Gionee W909 стоит 550 евро

    13:3527

    В камере Sony Cyber-shot RX10 III используется дюймовый датчик изображения и объектив с ЭФР 24-600 мм: Камера Sony Cyber-shot RX10 III позволяет снимать видео 4К

    12:2739

    Хранилища с сетевым подключением Asustor AS3202T и AS3204T относятся к начальному уровню: Представлены хранилища с сетевым подключением Asustor AS3202T и AS3204T

    11:309

    Умная рисоварка Xiaomi стала первым устройством MiJia — так Xiaomi называет свою экосистему умной бытовой техники: Умная рисоварка Xiaomi MiJia Induction Heating Pressure Rice Cooker оценена в $150

    10:5728

    Дактилоскопический датчик смартфона UMi Touch срабатывает за 0,1 с: UMi Touch не называли «убийцей iPhone 6s Plus», однако для демонстрации скорости работы дактилоскопического датчика смартфона был выбран именно флагманский смартфон Apple

    10:036

    В смартфоне Xiaomi Mi Note 2 могут быть установлены Snapdragon 823, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти: Цена на Xiaomi Mi Note 2 будет начинаться с отметки $460

    09:4825

    Скорость карт памяти Team Group Xtreem Micro SDXC UHS-II U3 в режиме чтения достигает 250 МБ/с, в режиме записи — 100 МБ/с: Новые карты памяти Team Group выпускаются объемом 64 ГБ

    09:395

    По прогнозу KGI, в следующем году на рынок выйдут смартфоны iPhone с дисплеями AMOLED диагональю 4,7 и 5,8 дюйма: Выбирая между стеклом, пластиком и керамикой для материала покрытия задней панели, производитель сделает выбор в пользу стекла, утверждает аналитик

    09:3669

    В игровой мыши Corsair M65 PRO RGB используется датчик разрешением 12 000 точек на дюйм: Каркас корпуса Corsair M65 PRO RGB изготовлен из алюминия

    09:2525

    Первые смартфоны с Helio X30 появятся в начале 2017: Тестовые образцы будут готовы уже в июне этого года, однако массовое производство запланировано только на конец 2016

    09:214

    Защитный чехол позволяет смартфону Bluboo Picasso выдерживать падения с 15-метровой высоты: Bluboo Picasso поступит в продажу в апреле по цене $100

    09:043

    Моноблочный ПК MSI Pro 16 Flex на процессоре Intel Celeron N3150 снабжен аккумулятором: Моноблок MSI Pro 16 Flex имеет складную опору

    08:566

    Продажи Oppo R9 и R9 Plus превысили 400 тыс. смартфонов за четыре дня: Производитель недооценил спрос на Oppo R9, поэтому данная модель уже недоступна во многих магазинах

    08:52

    Смартфон VPhone X3 имеет степень защиты IP68 и оснащен аккумулятором емкостью 4500 мА•ч: Дисплей диагональю 5,5 дюйма имеет разрешение 1280 х 720 пикселей, он защищен Corning Gorilla Glass

    08:43

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