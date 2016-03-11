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    11 марта 2016

    IDC: рынок принтеров в четвертом квартале 2015 года сократился на 10,8%: Лидером на рынке принтеров остается HP

    22:222

    СУБД Microsoft SQL Server 2016 совместима с Linux: Microsoft SQL Server принадлежит 21,5% рынка СУБД

    21:3230

    Volvo Cars призывает автомобильную отрасль к стандартизации систем зарядки электромобилей: Volvo Cars действует в рамках консорциума Charging Interface Initiative

    19:488

    Nvidia представила мобильные 3D-карты GeForce 920MX, 930MX и 940MX: 3D-карты GeForce 920MX, 930MX и 940MX могут комплектоваться памятью GDDR5

    18:40

    Panasonic увеличивает объем оптических дисков Archival Disc для системы freeze-ray до 300 ГБ: Используя диски Archival Disc объемом 300 ГБ, можно получить хранилище объемом 1,9 ПБ в стандартной 19-дюймовой стойке

    17:479

    За охлаждение видеокарты Asus STRIX-980TI-P-GAMING-ICE отвечает водоблок с полным покрытием: 3D-карта Asus STRIX-980TI-P-GAMING-ICE работает на очень высоких частотах

    16:396

    Видеокарта Galax GTX 980 Ti HOF GOC располагает тремя разъёмами дополнительного питания : Подсистема питания видеокарты Galax GTX 980 Ti HOF GOC насчитывает 19 фаз

    16:202

    Изображения чехлов Spigen для нового 4-дюймового смартфона Apple указывают на отсутствие значительных изменений в дизайне: В Сети появились изображения чехлов для смартфона Apple iPhone SE

    15:528

    Представлена технология AMD XConnect для подключения внешних видеокарт к ноутбукам посредством порта Thunderbolt 3: AMD XConnect может вернуть на рынок внешние видеокарты для ноутбуков

    15:397

    Первые поезда Hyperloop в Европе могут появиться вовсе не там, где можно было бы ожидать: Hyperloop Transportation Technologies рассматривает возможность соединить вакуумным поездом Вену, Братиславу и Будапешт

    15:1917

    Youmo — модульный сетевой фильтр, к которому можно подключить даже беспроводную зарядную станцию: Модульный сетевой фильтр Youmo стоит от 40 евро

    14:504

    Magnasonic LED Pocket Pico Projector — самый маленький DLP-проектор: Проектор Magnasonic LED Pocket Pico Projector стоит $170

    14:217

    Эксперимент Chrome Music Lab покажет, что такое звук: Google запустила сервис Chrome Music Lab

    13:273

    Обновленная версия бюджетного смартфона Samsung Z1 с ОС Tizen получит дисплей AMOLED: Издание SamMobile раздобыло эксклюзивную информацию, согласно которой к выходу готовится обновленная версия Samsung Z1

    10:527

    Зеркальная камера Canon EOS 1300D относится к начальному уровню: Камера Canon EOS 1300D в комплекте с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II оценена в $550

    10:4538

    Десятиядерная SoC Mediatek Helio X30 составит конкуренцию новым SoC производства Qualcomm и Samsung: Ожидается, что Mediatek Helio X30 представят во второй половине этого года

    10:176

    Sony признает, что PlayStation VR по характеристикам не дотягивает до Oculus Rift: Но утверждает, что у PlayStation VR есть преимущество

    10:0221

    Первые покупатели смартфона LG G5 получат дополнительный аккумулятор и зарядное устройство для него: Появление LG G5 в продаже должно состояться уже в апреле, однако на данный момент производитель не сообщает ни точную дату, ни цену устройства

    09:4514

    Смартфон HTC 10 будет доступен в четырех цветовых вариантах. Новые фотографии: Дамам предложат вариант Glacier Silver с белой лицевой панелью, а также столь популярный розовый золотой цвет, который в данном случае называется Topaz Gold

    09:346

    Одноплатный ПК Raspberry Pi 3 в процессе работы разогревается сильнее предшественников: С другой стороны, Raspberry Pi 3 и справляется с работой быстрее предшественников

    09:0919

    Шон Паркер готовит новый видеосервис Screening Room для обеспеченных киноманов: За каждый просмотр нового фильма у себя дома пользователи Screening Room должны будут платить 50 долларов

    08:5724

    Zotac анонсировала свой самый производительный мини-ПК Magnus EN980 с видеокартой GeForce GTX 980: Мини-ПК Zotac Magnus EN980 оснащён видеокартой GeForce GTX 980

    08:402

    Google запустила инициативу Android Beta, в рамках которой загрузить версию ОС Developer Preview стало очень просто: Инициатива Google Android Beta упрощает жизнь разработчикам

    08:202

    Флагманский смартфон LeEco Le 2 Pro получит SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ оперативной памяти: LeEco Le 2 Pro оснащен дисплеем диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2K

    08:17

    Смартфон Xiaomi Redmi 3S будет отличаться от модели Redmi 3 только наличием сканера отпечатков пальцев: Xiaomi готовит смартфон Redmi 3S

    08:003

    Blue Origin может отправить первых туристов в космос уже через два года: Blue Origin активно готовится к эпохе космического туризма

    07:406

    В Сети появились фотографии чехла, который якобы предназначен для смартфона Apple iPhone 7: Чехол для iPhone 7 указывает на двойную камеру

    07:153

    Скорость вращения корпусного вентилятора Gelid Silent Pro 14 PWM не превышает 1500 об/мин: Вентилятор Gelid Silent Pro 14 PWM стоит $13

    07:00

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