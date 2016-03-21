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    21 марта 2016

    Планшет iPad Air 2 подешевел на $100: Появление на рынке iPad Pro не будет означать уход в историю iPad Air 2

    22:1023

    Анонсирован планшет iPad Pro с дисплеем диагональю 9,7 дюйма, цена которого составит от $599 до $899: Прием предварительных заказов начнется 24 марта, начало продаж запланировано на 31 марта

    21:4656

    Представлен смартфон Apple iPhone SE стоимостью $400 (Обновлено): Смартфон Apple iPhone SE получил SoC Apple A9

    20:43173

    Барак Обама пообещал кубинцам, что Google обеспечит их доступом к Сети: Google придёт на Кубу

    19:5321

    Смартфон QiKU 360 F4 оценен примерно в $92. Версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти будет стоить $123: Смартфон оснащен однокристальной системой MediaTek MT6753 с восемью процессорными ядрами и GPU Mali-T720MP3, а также 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти

    19:232

    Сегодня исполнилось 10 лет Twitter: В ноябре 2008 Facebook хотела купить Twitter за $500 млн, сегодня рыночная стоимость Twitter оценивается в $11,7 млрд

    18:538

    Uber может купить у Daimler невероятное количество автомобилей Mercedes-Benz S-Class: Слухи говорят о том, что Uber купит минимум 100 000 автомобилей Mercedes-Benz S-Class

    18:3720

    Смартфон vivo Y31A оценивается в $155 при том, что оснащён экраном разрешением 960 х 540 пикселей: Смартфон vivo Y31A выглядит переоценённым

    18:073

    Стоимость сделки между Foxconn и Sharp может снизиться на 900 млн долларов. Если Sharp не перекупит компания Samsung: Foxconn предложит за Sharp около 5 млрд долларов

    17:45

    Процессор Intel Core i7-6660U работает на частоте 2,4 ГГц: Процессор Intel Core i7-6660U несильно отличается от младшей модели

    17:2516

    Смартфону Alcatel Idol 4 Mini приписывают аналогичный старшим моделям дизайн и множество модификаций: Смартфон Alcatel Idol 4 Mini может получить от 1 до 3 ГБ ОЗУ

    16:437

    Tissot Smart-Touch — первые умные часы Swatch: Часы Swatch Tissot Smart-Touch смогут помочь в навигации

    15:436

    Смартфон HTC 10 получит дисплей Super LCD 5 и аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч: Смартфон HTC 10 не получит панель AMOLED

    11:4213

    Первое мобильное приложение Nintendo за три дня установили более миллиона пользователей: В первый же день Miitomo удалось возглавить рейтинг социальных приложений в азиатском сегменте iOS

    10:024

    Фотографии запечатлели президента Huawei, который уже пользуется флагманским смартфоном компании: В Сети появились фотографии, на которых, как утверждает источник, запечатлен президент компании Huawei

    09:4010

    Пятидюймовый смартфон ZTE Nubia Z11 Mini появился в базе данных TENAA: На лицевой панели расположена сенсорная кнопка Home, на задней хорошо виден дактилоскопический датчик

    09:28

    Планшет Teclast Tbook 11 с двумя ОС, 4 ГБ оперативной памяти и дисплеем диагональю 10,6 дюйма доступен примерно за $215: Желающие могут приобрести за $30 чехол-клавиатуру

    09:0916

    Первый ноутбук Xiaomi задерживается до второй половины 2016: Компания хочет не только выпустить отличный ноутбук, но и организовать качественную послепродажную поддержку нового продукта

    08:4312

    Смартфон LeEco Le 2 получит SoC Helio X20 и 3 ГБ оперативной памяти [Обновлено]: Анонс LeEco Le 2 ожидается в самое ближайшее время

    08:151

    Kickstarter покупает схожий сервис, но занимающийся иным направлением: Kickstarter покупает Drip

    07:45

    Новый флагманский смартфон ZTE получит SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон ZTE A2017 оснастят экраном QHD

    07:151

    Слухи приписывают Sony желание выпустить обновлённую игровую консоль нынешнего поколения для игр в разрешении 4K: Sony может выпустить консоль PlayStation 4.5

    07:0020

    Учёные Иллинойсского университета вырастили мышцы, реагирующие на свет определённой длины волны: Учёные создали мышечную ткань, реагирующую на свет

    00:229

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