  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 марта 2016

    Qualcomm не собирается заказывать выпуск 10-нанометровой продукции у TSMC: Тайваньским и китайским производителям SoC для смартфонов предстоит конкурировать с тандемом Qualcomm-Samsung

    12:0420

    Первое обновление Windows 10 Redstone выйдет в июне, второе — в следующем году: Основные новшества в RS1 связаны с работой приложений и игр

    10:5548

    Foxconn собирается построить технопарк на юге Китая: Начало строительства технопарка, ориентированного на выпуск электронной продукции, запланировано на текущий год

    10:351

    По прогнозу Tractica, в 2021 году будет отгружено 560 млн носимых электронных устройств: Рост поставок носимых электронных устройств в 2015 году превысил ожидания аналитиков

    10:232

    Google запатентовала интерактивную книгу с элементами дополненной реальности и датчиками, встроенными в страницы: Как известно, далеко не все патенты в конечном итоге находят воплощение в коммерческих продуктах

    10:217

    Опубликованы изображения меню настроек ОС Android N: Многие настройки смогут отображать свой статус в основном меню, то есть вы сможете сразу видеть, к какой сети Wi-Fi подключено устройства, сколько сможет проработать смартфон без подзарядки

    10:0120

    По слухам, экраны HTC Nexus, а также новых смартфонов Xiaomi, Oppo, vivo и Meizu будут распознавать силу нажатия: Китайские источники утверждают, что компания Google работает над добавлением в следующую версию Android необходимого программного обеспечения для работы данной функциональности

    09:384

    Barnes & Noble смогла увеличить чистую прибыль более чем в два раза: Barnes & Noble отчиталась за третий квартал 2016 финансового года

    07:302

    Micromax осталась без главного исполнительного директора: Винит Танейджа покинул пост главы Micromax

    07:10

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018