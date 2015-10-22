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    22 октября 2015

    В Apple придумали защищать экран смартфона при падении маленькими выдвижными ножками: Внедрение таких систем может снизить риск поломки экрана в результате падения

    22:2048

    Флэш-память Micron XTRMFlash отличается высоким быстродействием: В Micron рассчитывают, что память XTRMFlash и соответствующий интерфейс будут приняты отраслью

    21:361

    Монитор NEC MultiSync E203Wi-BK ориентирован на офисное применение: Разрешение 20-дюймового монитора NEC MultiSync E203Wi-BK — 1600 x 900 пикселей

    19:5022

    Специалисты Consumer Reports провели собственный сравнительный тест автономности смартфонов Apple iPhone 6s на SoC разных производителей: Тест Consumer Reports подтвердил слова Apple

    19:2042

    Голосовые помощники отвлекают водителя сильнее, чем простые разговоры по телефону: Человеку требуется в среднем 27 секунд, чтобы восстановить уровень должного внимания за рулем после разговора

    15:5918

    Доход и чистая прибыль Texas Instruments в годовом выражении практически не изменились: Texas Instruments отчиталась за финансовый квартал

    15:34

    Apple хочет нивелировать загрязнение окружающей среды фабриками по выпуску смартфонов iPhone за счёт постройки солнечных электростанций: Apple поможет в постройке нескольких солнечных электростанций в Китае

    15:2135

    Arx Pax показала новую версию ховерборда Hendo: Новая версия Hendo отличается увеличенным временем работы, наличием USB-интерфейса, повышенной мощностью четырех двигателей, а также сниженным уровнем шума

    15:1011

    Для камер Sony A7R II вышло обновление встроенного ПО с поддержкой 14-разрядного формата RAW: В новой версии прошивки для Sony A7R II сохранены исправления, сделанные в промежуточных обновлениях

    15:014

    Чистая прибыль LG Display в годовом выражении снизилась почти вдвое : LG Display отчиталась за квартал

    14:582

    Sony построит новую фабрику для производства смартфонов: Sony откроет ещё один завод по выпуску смартфонов

    14:3011

    Конструкция процессорного охладителя ID-Cooling VC-Twin включает испарительную камеру, пять тепловых трубок, два радиатора и два вентилятора: Габариты процессорного охладителя ID-Cooling VC-Twin составляют 141 х 153 х 160 мм, масса — 1418 г

    14:256

    Чистая прибыль SK Hynix за квартал составила 923,5 млн долларов: SK Hynix отчиталась за квартал

    14:17

    Microsoft готовит смартфон Lumia 650, скрывающийся под кодовым именем Saana : Смартфон Microsoft Lumia 650 будет очень похож на младшую модель

    13:568

    Samsung прекратит продажи недорогих смартфонов в некоторых странах Европы: Samsung уходит с европейских рынков недорогих смартфонов

    13:4010

    Квартальная выручка Logitech составила 540 млн долларов: Logitech отчиталась за квартал

    13:223

    Утечка с сайта BlackBerry позволила узнать стоимость смартфона Priv. Она составит $750: Смартфон BlackBerry Priv будет стоить $750

    13:068

    Fossil представила линейку носимых устройств Fossil Q, разработанную совместно с Intel : Fossil представила устройства Q Reveler, Q Dreamer, Q Grant, Q Founder и Q Activity

    12:56

    На дне компьютерного корпуса SilverStone Raven RVX01 установлено три вентилятора типоразмера 120 мм: Компьютерный корпус SilverStone Raven RVX01 рассчитан на системную плату типоразмера microATX или ATX

    12:453

    Фотосистему Leica SL открыла полнокадровая беззеркальная камера SL Typ 601: Разрешение камеры Leica SL Typ 601 — 24 Мп

    12:0527

    Первыми смартфонами Xiaomi на рынке США, скорее всего, станут Mi Note и Mi Note Pro: Xiaomi активно готовится к выходу на рынок смартфонов США

    11:49

    AMD представила новые встраиваемые процессоры R-Series с ядрами Excavator и поддержкой памяти DDR4: Новые встраиваемые платформы AMD поддерживают DDR4

    11:2317

    Объектив Lensbaby Composer Pro II with Edge 50 Optic оценен производителем в $423: Lensbaby Composer Pro II with Edge 50 Optic выпускается в вариантах Canon EF, Nikon F, Sony A, Pentax K, Fuji X, Sony E, Micro 4/3 и Samsung NX

    11:0210

    Toshiba и SanDisk объявили о начале установки оборудования на предприятии New Fab 2 в Йоккаити: Предприятие New Fab 2 в Йоккаити будет выпускать флэш-память с объемной компоновкой

    10:15

    Владельцы Tesla Model S опытным путем выясняют, что функция автопилота работает неидеально: В YouTube сразу же начали появляться ролики, в которых довольные владельцы Tesla Model S хвастаются работой современных технологий

    08:5435

    В ближайшее время стоит ожидать преемников смартфонов Samsung Galaxy A3 и A5: Samsung готовит смартфоны SM-A310F и SM-510F

    08:4019

    Платный сервис YouTube Red предложит видеоролики без рекламы с возможностью воспроизведения их в фоне: Помимо отключения рекламы, подписка YouTube Red даст вам еще парочку привилегий

    08:3212

    Майкл Джей Фокс получил от Nike настоящие кроссовки с функцией автоматической шнуровки: В Nike отмечают, что это только первое поколение данной технологии, компания намеревается развивать ее и проводить тесты в различных видах спорта

    08:1011

    Видеокарта Asus ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum получит уникальную технологию Memory Defroster: Видеокарта Asus ROG Matrix GTX 980 Ti Platinum сможет похвастаться хорошим разгоном

    08:101

    Электронная книга Nook GlowLight Plus имеет степень защиты IP67: Без подзарядки книга может проработать до шести недель, если читать по полчаса в день со средним уровнем подсветки и отключенным модулем Wi-Fi

    07:455

    Новая версия игрового моноблока MSI Gaming 27 оснащается процессором Intel Core i7-6700 и GPU GeForce GTX 980M: Новая версия игрового моноблока MSI Gaming 27 получила процессор Skylake

    07:456

    Планшет-моноблок Samsung Galaxy View будет располагать ручкой для переноски: Планшет-моноблок Samsung Galaxy View получит подставку с ручкой

    07:1023

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