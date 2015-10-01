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    1 октября 2015

    Наборов Ricoh GR II Premium Kit с камерой Ricoh GR II будет выпущено всего 1200 штук: Выпуском наборов Ricoh GR II Premium Kit компания Ricoh Imaging отмечает 10-летие выпуска камеры Ricoh GR Digital

    17:0521

    Компьютерные корпуса Sharkoon T3-S, T3-V и T3-W рассчитаны на системные платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX: Цена Sharkoon T3-S равна 28 евро

    16:403

    Начались продажи мониторов Samsung S24E370DL со встроенным беспроводным зарядным устройством: Вчера было объявлено о начале приема предварительных заказов на модель Samsung S24E370DL

    16:1440

    Western Digital договорилась с Unisplendour об инвестициях в размере 3,775 млрд долларов: Western Digital выпустит для Unisplendour новые акции

    14:561

    Набор для сборки мини-ПК Shuttle NC01U высотой всего 29 мм доступен в четырех вариантах: NC01U — самый тонкий мини-ПК Shuttle

    14:1513

    Умные часы LG Watch Urbane 2nd Edition умеют звонить : Умные часы LG Watch Urbane 2nd Edition могут заменить телефон

    14:1514

    Производители ноутбуков заинтересованы в дальнейшей унификации компонентов: Снижение издержек особенно актуально в условиях уменьшения спроса на ноутбуки

    13:3023

    Представлен смартфон LG V10 с дополнительным экраном, двойной фронтальной камерой, дактилоскопом и другими особенностями: Смартфон LG V10 наделили дактилоскопом

    13:1028

    Компания Autoliv присоединилась к Volvo в проекте по созданию автономного автомобиля Drive Me: В проекте Drive Me участвуют коммерческие компании и общественные организации

    12:393

    По прогнозу Gartner, в 2016 году будет отгружено почти полмиллиона 3D-принтеров: В 2016 году поставки 3D-принтеров более чем удвоятся по сравнению с 2015 годом

    11:525

    Защищенный планшет Amrel Rocky DS11 построен на процессоре Intel Core i7-3537U: Планшет Amrel Rocky DS11 весит 1,39 кг

    10:2013

    iXBT.com поздравляет всех читателей со своим 18-летием! : iXBT.com — 18 лет

    10:0056

    Dialog Semiconductor раскрывает подробности слияния с Atmel: Сделка между Dialog и Atmel может завершиться в первом квартале 2016 года

    09:50

    Подведены итоги первого конкурса инженерно-технических работ, созданных учениками летних школ проекта «STEM-центры Intel»: Intel награждает будущих инженеров

    09:081

    Модули памяти Adata Premier DDR4-2133 SO-DIMM выпускаются объемом 4 и 8 ГБ: Компания Adata представила модули памяти Premier DDR4-2133 SO-DIMM

    09:00

    Первые владельцы Apple iPhone 6s столкнулись с произвольным выключением смартфонов и другими проблемами: Реакции Apple на сообщения о неисправностях в iPhone 6s пока нет

    08:32188

    Microsoft и Google уладили все патентные споры: Финансовая сторона договоренности между Microsoft и Google осталась за кадром

    08:076

    Модель Sonos Play:5 возглавила линейку беспроводных акустических систем Sonos : Одновременно анонсировано ПО Trueplay

    08:009

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