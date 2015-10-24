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    24 октября 2015

    Jawbone выиграла дело против бывших сотрудников, передававших конфиденциальные данные Fitbit: Jawbone выиграла суд против бывших сотрудников

    18:543

    Apple переманила к себе специалиста Nvidia для работы над автомобильным проектом: Джонатан Коэн переходит из Nvidia в Apple

    18:3121

    Интересы Nokia простираются на сегмент носимой и даже бытовой электроники : Nokia работает над технологиями сегмента носимой электроники

    18:132

    Специалисты IT168 разобрали смартфон Meizu metal: Разобрать смартфон Meizu metal оказалось достаточно просто

    14:3831

    BlackBerry начала принимать предзаказы на смартфоны Priv по цене $700: Купить смартфон BlackBerry Priv можно за $700

    14:1427

    Компании Seagate разрешили интеграцию бизнеса Samsung по производству HDD : Seagate разрешили объединить активы с приобретённым бизнесом Samsung по выпуску HDD

    13:4110

    Представлен смартфон Samsung Galaxy On7: Смартфон Samsung Galaxy On7 получил 1,5 ГБ ОЗУ

    13:2842

    Квартальный доход ARM Holdings вырос на 17%: ARM отчиталась за квартал

    13:134

    Автопилот Tesla Model S разрешили использовать во всех странах, кроме Японии. Обновление 1.01 для автопилота на подходе: Благодаря подключению к Сети, все автомобили Tesla смогут обмениваться полученными при активированной функции автопилота данными

    07:4834

    Параметры смартфона Samsung SM-J320 выглядят несколько непривычно для бюджетного устройства корейской компании: Смартфон Samsung SM-J320 получит 2 ГБ ОЗУ

    07:307

    Система габаритной подсветки Revolights Eclipse сделает ваш велосипед хорошо заметным на дороге: Система подсветки устанавливается на колеса при помощи четырех колец аналогичного диаметра, по одному с каждой стороны колеса

    07:2232

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