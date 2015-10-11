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    11 октября 2015

    AWS Snowball — сейф, вмещающий 50 ТБ данных и рассчитанный на отправку по почте: Использование AWS Snowball оправдано при передаче 10 ТБ данных и более в виде разовой или регулярной операции

    20:1816

    Stanley Electric предлагает дублировать сигналы торможения, поворота и заднего хода на дорожном полотне: В компании рассчитывают вывести разработку на рынок в 2019 году

    19:5722

    Появились спецификации полнокадрового объектива Voigtlander 10 mm F 5,6 Hyper-Wide-Heliar с креплением Sony E: Объектив 10 mm F 5,6 Hyper-Wide-Heliar с креплением Sony E появится в продаже весной 2016 года

    16:555

    Робот Laundroid постирает, высушит и сложит ваши вещи за несколько минут: В Японии представлен робот Laundroid, о котором давно мечтают все домохозяйки мира

    15:4526

    Смартфон Samsung Galaxy Grand On получит дизайн старших аппаратов компании: Смартфон Samsung Galaxy Grand On получит 1 ГБ ОЗУ

    13:3913

    Adidas Futurecraft 3D: кроссовки, частично напечатанные на 3D-принтере: В Adidas намерены в будущем внедрить технологию 3D-печати в коммерческом производстве продукции

    13:3011

    Смартфон OnePlus X может оказаться увеличенной копией iPhone 4: Снимки смартфона OnePLus X указывают на сходство с iPhone 4

    13:206

    Основной участник совместного предприятия Japan Display планирует инвестировать в Sharp: Не исключено и создание совместного предприятия с участием Hon Hai Precision Industry Co

    13:183

    Сундар Пичаи начал свою карьеру в виде главы Google с кадровых перестановок: Сундар Пичаи меняет основных руководителей Google

    13:0811

    Игровой ноутбук MSI GS40 Phantom располагает 14-дюймовым дисплеем Full HD: Игровой ноутбук MSI GS40 Phantom получит GPU GeForce GTX 970M

    12:488

    Ноутбук Microsoft Surface Book получил видеокарту поколения Maxwell с 1 ГБ памяти: Предположительно, ноутбук Microsoft Surface Book располагает картой GeForce GTX 950M

    12:2816

    15 октября владельцы Tesla Model S получат автопилот: Кроме того, данное обновление принесет ряд нововведений для тех владельцев Model S, которые выбрали базовые версии седана без аппаратного модуля автопилота

    12:1912

    По слухам, Twitter ждут массовые сокращения: Различные источники уверены, что в Twitter сегодня работает куда больше людей, в частности, программистов, чем нужно компании для эффективной работы

    11:543

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