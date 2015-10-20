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    20 октября 2015

    За год IBM потеряла 14% дохода и чистой прибыли: Компания IBM опубликовала отчет за третий квартал 2015 года

    23:0615

    Жидкостная система охлаждения DeepCool GamerStorm Captain 240 White для процессоров подойдет для систем с преобладанием белого цвета: О цене и сроке начала продаж СВО DeepCool GamerStorm Captain 240 White пока данных нет

    22:24

    IDT объединяет усилия с лидером рынка смартфонов в продвижении технологии беспроводной зарядки: Разработки IDT нашли применение в смартфонах Samsung Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note5

    21:054

    Однокристальные системы Ambarella A12S и A9SE предназначены для камер, устанавливаемых на дронах: Однокристальные системы Ambarella A12S и A9SE поддерживают разрешение Full HD и 4K Ultra HD

    20:526

    Представлен смартфон HTC One A9: тонкий металлический корпус, платформа Snapdragon 617, Android 6.0 и цена $400: Смартфон HTC One A9 получил пятидюймовый дисплей Full HD

    19:5330

    Samsung SM-W2016 — смартфон-«раскладушка» с платформой Exynos 7420: Samsung готовит раскладушку SM-W2016 с самой производительной SoC

    19:1056

    LeTV обещает для нового флагманского смартфона отличную камеру: Смартфон LeTV 2 получит дисплей высокого разрешения

    18:52

    Бюджетный смартфон Doogee Y200 получит камеру с максимальной диафрагмой F/1,8: Doogee хочет предложить качественные камеры покупателям бюджетных смартфонов

    18:3911

    Meizu предлагает владельцам смартфонов OnePlus 2 обменять их на Meizu PRO 5: Для этого вам необходимо заполнить форму на Facebook-страничке компании и рассказать, почему вы хотите «снизить температуру»

    18:152

    Qwerkywriter — механическая Bluetooth-клавиатура для планшетов iPad, выполненная в виде классической печатной машинки: Клавиатура Qwerky Toys Qwerkywriter оценивается в $400

    18:0221

    Samsung также интересует технология, учитывающая силу нажатия на дисплей: Samsung патентует технологию, аналогичную Apple Force Touch

    16:2331

    Lenovo Yoga Home 900 — 27-дюймовый моноблок, способный заменить домашний планшет: ПК Lenovo Yoga Home 900 оценивается в $1550

    15:5124

    Ультрабук Lenovo Yoga 900, продолжающий традиции модели Yoga 3 Pro, получил процессоры Intel Core i5 и Core i7 поколения Skylake: Ультрабук Lenovo Yoga 900 стоит от $1200

    15:3220

    Смартфон LG G Vista 2 получит стилус и громкий динамик: Смартфон LG G Vista 2 будет располагать большим экраном

    15:034

    MediaTek хочет, чтобы смартфоны с платформой Helio X20 оснащались 32-мегапиксельными фронтальными камерами: Платформа MediaTek Helio X20 поддерживает 32-мегапиксельные камеры

    14:5311

    Видеокарта ноутбука Surface Book располагает 384 ядрами CUDA и 1 ГБ памяти GDDR5: Ноутбук Surface Book располагает картой GeForce 940M

    14:359

    Слух: в будущих ПК Apple могут быть использованы заказные процессоры AMD : AMD может разработать для Apple заказные процессоры

    13:5247

    Samsung поможет Южной Корее в развитии робототехники: Правительство Южной Кореи решило инвестировать средства в робототехнику

    13:378

    Третья инкарнация ноутбука HP Chromebook 14 получила самый слабый процессор: Новый хромбук HP Chromebook 14 получил платформу Celeron N2840

    13:278

    Microsoft увеличивает объёмы производства планшетов Surface Pro на 60%: Microsoft верит в успех новых планшетов Surface

    13:0511

    В Samsung придумали, как улучшить датчик изображения, отказавшись от матрицы Байера в пользу отражающих фильтров в каждом пикселе: Датчик с отражающими фильтрами характеризуется повышенной эффективностью использования света

    11:2630

    Разработка процессоров AMD Zen и K12 завершена, первые модели подготовлены к передаче в производство: В продаже новые процессоры AMD появятся в 2016 году

    11:0416

    Начат прием предварительных заказов на объективы Mitakon Speedmaster 135mm F/1.4: Объектив Mitakon Speedmaster 135mm F/1.4 оценен производителем в $2999

    10:5321

    Новые правила использования дронов в США представят 20 ноября: Министерство транспорта США сообщило о скором введении обязательной процедуры регистрации беспилотных летательных аппаратов

    08:545

    Uber использует автомобили, оснащенные камерами с углом обзора в 360 градусов, для улучшения качества своих сервисов: Летом этого года компания Uber приобрела у Microsoft часть картографического сервиса Bing Maps вместе с сотней сотрудников, которые трудились над его развитием

    08:384

    Asus может взяться за выпуск более доступного аналога шлема Microsoft HoloLens: Asus хочет выпускать шлемы HoloLens

    08:151

    На реализацию проекта «Росплатформа» потребуется более 1 млрд рублей: «Росплатформа» предложит альтернативу облачным сервисам Microsoft Azure и Amazon Cloud

    08:1128

    Аудиоплеер Pioneer XDP-100R предназначен для тех, кого не устраивает качество звука смартфонов и MP3-плееров: Pioneer XDP-100R поддерживает различные форматы аудио, включая FLAC, MQA, ALAC, а также DSD до 11,2 МГц

    07:5218

    Стартовали продажи смартфона Google Nexus 5X : Младшая версия Google Nexus 5X оценена в $379

    07:3231

    Новые смартфоны ZTE будут называться Nubia Z9 Max Elite и Z9 Mini Elite: Дактилоскоп и сенсорные клавиши регулировки громкости получит смартфон ZTE Nubia Z9 Max Elite

    07:30

    LG Chem продаст подразделению LG Display бизнес по производству осветительных решений OLED за 142 млн долларов: Бизнес LG по производству осветительных решений OLED перейдёт от LG Chem к LG Display

    07:102

    Microsemi пытается перебить ставку Skyworks в покупке PMC-Sierra: По мнению аналитиков, сделка с Microsemi является более подходящей для PMC-Sierra

    07:001

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