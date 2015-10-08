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    8 октября 2015

    Точки доступа Netgear ProSafe WAC720 и WAC730 объединяются в группы по десять устройств: Точки доступа Netgear ProSafe WAC720 и WAC730 предназначены для предприятий, которым требуется масштабируемость

    22:22

    HP адресует ноутбук Star Wars Special Edition поклонникам фантастической киносаги: В США продажи ноутбуков Star Wars Special Edition начнутся 8 ноября

    19:515

    Запас автономности Apple iPhone 6s зависит от того, чей процессор находится внутри: Samsung или TSMC: Разные процессоры Apple A9 имеют разное энергопотребление

    19:2377

    Процессоры Shasta с архитектурой VISC появятся на рынке в середине следующего года: Soft Machines раскрыла дорожную карту касательно процессоров архитектуры VISC

    18:376

    Появились изображения и кое-какие спецификации камер Canon Powershot G5 X и G9 X: В камерах Canon Powershot G5 X и G9 X используются дюймовые датчики изображения

    18:274

    Спектрофотометры Datacolor 850, 800, 550 и 500 предназначены для точных цветовых измерений: Новое поколение спектрофотометров Datacolor разбито на серии Datacolor 800 и Datacolor 500

    18:01

    Sony приобретает компанию Softkinetic Systems: Sony купила Softkinetic Systems ради технологии ToF

    17:452

    Прибыль Samsung в минувшем квартале выросла почти на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года: Наибольший вклад в результаты Samsung приходится на полупроводниковое производство

    17:3260

    Домашняя камера наблюдения Kodak CFH-V20 оценивается в $150: Камера наблюдения Kodak CFH-V20 пишет видео в формате 720p

    17:30

    Imec и Cadence подготовили к производству первый тестовый 5-нанометровый кристалл: Для проектирования использовалась система Innovus Implementation System

    17:158

    Очередное приобретение Apple — молодая компания Perceptio, разрабатывающая искусственный интеллект: Компания Apple подтвердила факт покупки Perceptio

    16:2924

    По слухам, смартфон Samsung Galaxy J3 наделят пятидюймовым экраном HD: Смартфон Samsung Galaxy J3 получит 1 ГБ ОЗУ

    15:255

    За прошедший год доля Windows Phone на многих рынках увеличилась, и порой достаточно ощутимо: Дела Windows Phone не так уж плохи

    15:1618

    Уже 23 оператора поддержали спецификацию GSMA Embedded SIM : К тем, кто поддержал спецификацию GSMA Embedded SIM, присоединились Indosat, Tele2 и Telefónica | Vivo

    15:025

    Выручка бренда Honor по итогам текущего года составит около 5 млрд долларов: Выручка компании Honor удвоится в годовом выражении

    15:002

    Федеральное управление гражданской авиации США сможет выявлять местоположение операторов дронов: FAA подписала соглашение с компанией CACI, предоставляющей свое решение, которое позволит обнаружить оператора в радиусе 5 миль от аэропорта

    14:184

    Планшет Dell XPS 12 получил подключаемую клавиатуру без возможности регулировки угла наклона установленного устройства: Планшет Dell XPS 12 стоит минимум $1000

    14:072

    Задача носимого устройства bassAware Drop — усилить восприятие низкочастотной составляющей звука в музыке, кино и играх: Начался сбор средств на носимое электронное устройство bassAware Drop

    14:0215

    Первый отечественный двигатель для БПЛА оказался мощнее, качественнее и значительно дешевле зарубежных аналогов: Если импортные двигатели предлагаются по цене до 4 млн рублей, то стоимость российской установки вместе с электроникой составит около 500 тыс. рублей

    14:0124

    Ноутбук Dell XPS 15 может проработать автономно до 17 часов: Ноутбук Dell XPS 15 оценивается в $1000

    13:4319

    Микрофон игровой гарнитуры MSI DS502 оснащен системой активного шумоподавления : Изображение дракона на чашках гарнитуры MSI DS502 подсвечивается красной подсветкой

    13:40

    В третьем квартале 2015 года выручка Archos оказалась на 30% больше, чем год назад: Добиться успеха Archos помогла «сбалансированная ассортиментная политика»

    13:23

    APU AMD Pro A12 может работать с TDP 12 Вт: Низкое энергопотребление AMD Pro A12 стало результатом интенсивной аппаратной оптимизации

    13:104

    Системная плата DFI SD630-H110 готова принять новые процессоры Intel Skylake: Системная плата DFI SD630-H110 располагает шестью портами COM

    12:585

    За новые ноутбуки HP Stream производитель просит $200 и $230: HP представила новые бюджетные ноутбуки Stream

    12:304

    Встраиваемые модемы LTE Qualcomm Snapdragon X12, X7 и X5 поддерживают скорости закачки до 600, 300 и 150 Мбит/с соответственно: Модемы LTE Qualcomm Snapdragon X12, X7 и X5 предназначены для ноутбуков, планшетов и устройств «2-в-1» с Windows 10

    11:562

    Instagram отмечает 5 лет, названы самые популярные политики-фотоблогеры в России: Председатель российского правительства Дмитрий Медведев назван самым популярным фотоблогером среди российских политиков

    10:427

    Судьба мобильного бизнеса Sony решится в следующем году: Реструктуризация Sony идет успешно, но выпуск мобильных устройств остается убыточным

    10:3934

    Xilinx начинает поставки первых в отрасли 16-нанометровых программируемых MPSoC, опережая график: Начались поставки MPSoC Xilinx Zynq UltraScale+

    09:044

    Илон Маск «засветил» электромобиль Tesla Model Y : Сообщение о Model Y было удалено автором

    08:0019

    iFixit разобрали Google Chromecast и Chromecast Audio, но не стали оценивать ремонтопригодность: Устройства Google Chromecast и Chromecast Audio очень похожи внутри

    07:4522

    Barnes & Noble просит за планшет Galaxy Tab E Nook $250: Планшет B&N Galaxy Tab E Nook оценили в $250

    07:101

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