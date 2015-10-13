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    13 октября 2015

    В конструкцию нового процессорного охладителя Scythe Fuma войдут шесть тепловых трубок: Охладитель Scythe Fuma представят в конце месяца

    20:1011

    LG работает над собственной платёжной системой G Pay: LG также хочет выйти на рынок платёжных систем

    19:5214

    Представлены камеры Canon PowerShot G5 X и PowerShot G9 X: Камера Canon PowerShot G5 X оснащена электронным видоискателем

    19:506

    Apple представила аксессуары Magic Keyboard, Magic Mouse 2 и Magic Trackpad 2: Аксессуары Apple Magic Keyboard, Magic Mouse 2 и Magic Trackpad 2 представлены вместе с новыми моноблоками

    19:0541

    Термопаста Phanteks PH-NDC характеризуется теплопроводностью 4,5 Вт/(м∙K): Упаковка термопасты Phanteks PH-NDC стоимостью 6,9 евро включает две порции по 1 г в шприцах с колпачками

    18:026

    «Яндекс» становится стандартным поисковиком и стартовой страницей в браузерах Windows 10: С другой стороны, «Яндекс» будет информировать пользователей о преимуществах Windows 10 на специальном интернет-сайте

    17:1162

    Twitter сокращает штат на 8%: Своих рабочих мест лишились 336 человек, таким образом, штат компании был уменьшен на 8%

    16:558

    Представлена камера Canon EOS M10 и объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM: Комплект из камеры Canon EOS M10 и объектива Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM стоит $600

    16:344

    Apple представила новые моноблоки iMac с дисплеями 4K и 5K: Apple представила новые моноблоки iMac

    16:1671

    Датчик изображения Toshiba T4KE1 позволяет наделить смартфоны и планшеты функцией распознавания радужной оболочки глаза: Датчик изображения Toshiba T4KE1 обладает повышенной светочувствительностью в ближней ИК-области спектра

    16:021

    Часы Elephone Ele Watch, по слухам, будут стоить всего $115: Часы Elephone Ele Watch получат SoC MediaTek MT2601

    15:346

    Альтернативное мнение. Аналитики Pacific Crest снижают квартальные прогнозы продаж смартфонов Apple на 12%: Аналитики Pacific Crest считают, что за квартал Apple продаст меньше смартфонов, чем считалось ранее

    15:2312

    Samsung устанавливает новый рекорд по выручке от продаж памяти DRAM: Продажи памяти DRAM Samsung продолжают расти

    14:1113

    Гибридный планшет Toshiba dynaPad с ОС Windows 10 будет поставляться в комплекте со стилусом Wacom: Гибридный планшет Toshiba dynaPad получит 12-дюймовый дисплей

    13:565

    Новое рекламное изображение Xiaomi намекает на анонс цифровой камеры со сменными объективами: Xiaomi может представить камеру DSLR

    13:282

    Tag Heuer опубликовала рекламное изображение своих первых умных часов: Tag Heuer дразнится изображением своих умных часов

    13:124

    На новых фото смартфона ZTE Nubia X8 можно увидеть порт USB-C: Смартфон ZTE Nubia X8 получит безрамочное исполнение

    12:552

    Новый недорогой смартфон Meizu получит металлический корпус и платформу MediaTek Helio X10: Meizu представит бюджетный смартфон с металлическим корпусом

    12:451

    Qualcomm начинает поставки 24-ядерных серверных процессоров: Компания Qualcomm показала платформы Server Development Platform (SDP) на однокристальной системе с 24-ядерным процессором

    12:4421

    Ford инвестирует 1,8 млрд долларов в развитие «умных» автомобилей в Китае: Ford хочет развивать подключаемые и беспилотные авто в Китае

    12:271

    Сеть магазинов Croma возьмётся заменить фирменные точки Apple Store в Индии: Croma откроет в Индии аналог фирменных магазинов Apple

    12:13

    ON Semiconductor, GainSpan и GEO Semiconductor стали стратегическими партнерами по интернету вещей: Партнеры представили референсный дизайн видеомодуля, поддерживающего Full HD и Wi-Fi

    12:07

    SanDisk поможет HP в создании нового типа энергонезависимой памяти: SanDisk и HP будут работать над памятью на основе мемристоров

    11:352

    Обновленный мини-ПК MeLE PCG03 Plus получил SoC Intel Atom x5-Z8300: Мини-ПК MeLE PCG03 Plus использует не все возможности новой SoC

    11:112

    Приложение Google Cardboard установлено на 15 млн Android-устройств. Добавлена поддержка Google Street View: Комплект разработчиков Cardboard SDK был обновлен, главными нововведениями является повышение производительности приложений, которые используют движок Unity

    10:474

    Qualcomm продает свой бизнес дополненной реальности Vuforia компании PTC: Qualcomm уточняет, что PTC приобретает весь бизнес целиком, включая платформу и экосистему для разработчиков

    10:25

    Протезы по мотивам вселенных Star Wars, Iron Man и Frozen должны сделать детей-инвалидов уверенней в себе: В данном конкретном случае Open Bionics не старалась сделать протезы максимально похожими на настоящие руки

    09:5911

    DJI Osmo: ручная видеокамера с мощной трехосевой стабилизацией: Возможности DJI Osmo оценены в $650

    09:488

    Начат прием предварительных заказов на камеру Light L16 с 16 встроенными объективами; цена отпугивает: Заказы уже принимаются, но окончательные спецификации камеры будут определены весной будущего года

    08:309

    Samsung готовит ещё один аппарат линейки Galaxy On: Смартфон Samsung SM-G450 получит экран диагональю 5,5 дюйма

    08:3017

    Беспилотный общественный транспорт появится на дорогах Сингапура во второй половине следующего года: Сингапур готовится к внедрению беспилотных автомобилей

    08:15

    Основой микропроцессора Renesas RZ/G1E служат ядра ARM Cortex-A7, RZ/G1M — ARM Cortex-A15: Компания Renesas Electronics объявила о доступности микропроцессоров серии RZ/G

    08:004

    Meizu переносит продажи смартфона Pro 5 лишь на шесть дней и обеспечит всех заказчиков подарками: Meizu выплатит всем заказчикам смартфона Pro 5 1,5 млн долларов компенсации за задержку продаж

    07:3514

    Набор Avnet BCM4343W IoT Starter Kit предназначен для разработчиков устройств интернета вещей: Основой набора Avnet BCM4343W IoT Starter Kit служит плата с модулем Broadcom WICED

    07:30

    EK Water Blocks представила водоблок с полным покрытием для SSD Intel 750 Series: Водоблок EK Water Blocks EK-FC I750 SSD стоит 90 евро

    07:108

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