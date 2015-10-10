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    10 октября 2015

    Термопаста Gelid Solutions GC-Pro характеризуется теплопроводностью 7 Вт/(м∙K): По словам Gelid Solutions, GC-Pro — лучший термоинтерфейс в своей категории

    20:3114

    Еврокомиссия одобрит самую большую покупку в истории Intel: Приобретение Altera обойдется Intel в 16,7 млрд долларов

    17:045

    Смартфон Huawei Honor Play 5X (Enjoy 5) получил АКБ ёмкостью 4000 мА·ч и ОС Android 5.1: Смартфон Huawei Honor 5X оценили в $160

    16:5710

    Участники программы EVGA Hybrid Face Off могут получить бесплатно новый кожух для системы охлаждения своей 3D-карты : EVGA обещает раздавать кожухи бесплатно, пока они не закончатся

    16:491

    Nvidia приписывают намерение прекратить выпуск 3D-карт Geforce GTX 960 с 2 ГБ памяти: В ассортименте Nvidia останется только вариант 3D-карты Geforce GTX 960 с 4 ГБ

    16:357

    NAS-серверы Synology DS416 и DS216play рассчитаны на четыре и два накопителя соответственно: NAS-серверы Synology DS416 и DS216play предназначены для бизнеса и домашнего использования

    15:407

    Производитель 3D-принтеров MakerBot увольняет еще 20% сотрудников, сетуя на медленный рост рынка: Необходимость существенной реорганизации, проводимой компанией, вызвана тем, что рынок замедлился

    13:479

    Firefox прекращает поддержку всех плагинов NPAPI, кроме Adobe Flash: Вместо NPAPI предлагается использовать родной интефейс браузера Web API, через который вполне можно делать все то, что пока что делается через NPAPI

    13:1025

    DARPA тестирует дроны, которые будут исчезать после доставки грузов: В ходе тестов испытания проходит модель, которая может доставлять груз массой до 1,3 кг по GPS-координатам с максимальным отклонением от цели не более 10 м

    12:4215

    Появились основные спецификации и новые изображения камеры Canon EOS M10: Анонс камеры Canon EOS M10 ожидается ближе к концу октября

    12:0116

    По некоторым данным, смартфон Samsung Galaxy S7 будет выпущен в трех вариантах, различающихся процессорами: Список SoC для смартфона Samsung Galaxy S7 включает Snapdragon 820, Exynos 7422 и Exynos 8890

    11:1867

    Карты памяти SanDisk Industrial XT работают при температуре от -40°C до 85°C: Карты памяти и накопители SanDisk Industrial предназначены для применения в промышленной электронике, включая интернет вещей

    10:395

    Шлем PolyEyes 2.0 позволит почувствовать себя Ихтиандром: Шлем PolyEyes 2.0 позволяет почувствовать прелести монокулярного зрения

    08:009

    Omron Family Eye — забавная домашняя камера, способная узнавать людей, собак и котов: Family Eye может похвастать фирменной технологией OKAO Vision

    07:001

    ОС Windows 10 распространяется быстрее, чем Windows 7: Речь идет о темпах распространения после момента анонса каждой ОС

    00:2765

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