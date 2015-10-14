  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 октября 2015

    Внешний аккумулятор Samsung Battery Pack ёмкостью 5200 мА·ч поддерживает технологию Fast Charge: Внешний аккумулятор Samsung Battery Pack стоит $70

    19:2253

    В рамках проекта Comradre одна из лабораторий Microsoft работает над технологией взаимодействия устройств дополненной реальности: Проект Microsoft Comradre нацелен на создание мультиплеерного режима шлемов дополненной реальности

    19:04

    Карта памяти Lexar Professional 2933x XQD 2.0 — самый быстрый сменный носитель этого формата: Скорость чтения карты памяти Lexar Professional 2933x XQD 2.0 достигает 440 МБ/с

    18:215

    Анонсируя объектив Zeiss Otus 1.4/28, производитель признался, что еще не определился с ценой: Полнокадровый объектив Zeiss Otus 1.4/28 будет выпускаться в вариантах для камер Canon и Nikon

    17:3113

    Линейку карт памяти Lexar Professional 2000x SDHC/SDXC UHS-II пополнила модель объемом 128 ГБ: Карта памяти Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II объемом 128 ГБ стоит $290

    17:073

    Реплику Мьёльнира может поднять только ее создатель: Аллен Пан не уточняет, планирует ли он в будущем метать молнии и сделать так, чтобы молот возвращался, как бумеранг

    16:5515

    На сайте Novocert замечено упоминание об автономном объективе Sony DSC-QX30U: Стабилизированный объектив DSC-QX30 характеризуется 30-кратным оптическим зумом

    16:485

    Panasonic представила солнечные батареи, эффективность которых составляет 22,5%: Рекорд SolarCity не продержался и двух недель

    16:215

    Хранилища с сетевым подключением Asustor AS3102T и AS3104T построены на процессорах Intel Braswell N3050: Модели AS3102T и AS3104T предлагают поддержку 4К-видео

    16:16

    Система Auds позволит расправиться с дронами-нарушителями: После установления визуального контакта система Auds использует мощный радиосигнал, при помощи которого связь между оператором и дроном прерывается

    15:4421

    Apple в пять раз уменьшила объём SSD в базовой конфигурации Fusion Drive новых моноблоков iMac: Объём SSD в системе Fusion Drive у новых моноблоков Apple равен лишь 24 ГБ

    14:4854

    Смартфон OnePlus X, которому приписывают ОС Android 6.0, анонсируют 29 октября: Смартфон OnePlus X может получить SoC Helio X10

    14:241

    ZTE 3C — 80-долларовый смартфон с платформой Qualcomm, поддержкой LTE и ОС Android 5.1: Смартфон ZTE 3C получил 1 ГБ ОЗУ

    14:114

    Electric Jukebox — программно-аппаратный музыкальный сервис для гостиной: Устройство Electric Jukebox стоит $230

    13:56

    Представлен смартфон Samsung Z3 с ОС Tizen 2.3 и дисплеем Super AMOLED: Смартфон Samsung Z3 оценили в $130

    13:2716

    Ядро ARM Cortex-M0 стало бесплатным для разработчиков SoC, но только на этапе проектирования: За использование ARM Cortex-M0 в серийной продукции все равно нужно платить

    13:20

    Только Microsoft будет решать, когда смартфоны с Windows 10 Mobile будут получать обновления ОС: Microsoft возьмёт обновления для смартфонов полностью в свои руки

    13:069

    Один из главных архитекторов AMD перешёл на работу в Nvidia: Фил Роджерс (Phil Rogers) ушёл из AMD

    12:3736

    Mellanox поможет Qualcomm в коммерциализации новой серверной платформы: Решения, предложенные совместно Qualcomm и Mellanox, будут предназначены для серверов и хранилищ

    11:302

    Выручка Intel в третьем квартале 2015 года составила 14,5 млрд долларов, чистая прибыль — 3,1 млрд долларов: За квартал Intel выкупила своих акций на 1 млрд долларов

    11:1113

    Накопители Lexar JumpDrive M20c и M20i оснащены разъемами USB Type-C и Lightning в дополнение к USB 3.0: Накопители Lexar JumpDrive M20c и M20i имеют коннекторы для мобильной и стационарной техники

    11:113

    Партнером Qualcomm по разработке серверных платформ на архитектуре ARM выступила компания Xilinx: Qualcomm и Xilinx вместе создают основу для облачной инфраструктуры следующего поколения

    10:27

    Процессор распознавания изображений Toshiba TMPV7506XBG используется в автомобильной системе активной безопасности DENSO: Система активной безопасности DENSO появится в серийных автомобилях уже в этом году

    10:05

    Новое видео LG демонстрирует преимущества особенностей смартфона V10: На видео LG показала, как управлять новым смартфоном V10

    10:007

    Фотогалерея дня: первые умные часы Meizu: Первые умные часы Meizu будут выделяться крупными габаритами

    09:3015

    Конструкция корпуса робота QRoSS позволяет безопасно бросать его в нужном направлении: Оболочка QRoSS служит пассивным амортизатором, который позволяет забросить робота в труднодоступное место без повреждений для электроники

    09:027

    Чехол mophie для смартфона Samsung Galaxy Note5 оснащается аккумулятором ёмкостью 2500 мА·ч: Чехол mophie для смартфона Samsung Galaxy Note5 стоит 100 долларов

    09:0010

    Мини-ПК Shuttle XS35V5 и XS36V5 формата Small Form Factor основаны на процессоре Intel Celeron N3050: Мини-ПК Shuttle XS35V5 и XS36V5 стоят по 220 долларов

    08:506

    По слухам, Micron Technology и Western Digital заинтересованы в покупке SanDisk: SanDisk рассматривает возможность продажи конкурентам

    08:412

    Barebone-комплект Shuttle SH170R6 рассчитан на применение процессоров Intel Skylake: Barebone-комплектом Shuttle SH170R6 стоит 260 евро

    08:201

    Интерес журналистов к Tesla Gigafactory выходит за рамки дозволенного: Компания Tesla заявила, что она признательна за интерес, проявляемый к Gigafactory, а также попросила не повторять «подвиг» сотрудников Reno Gazette Journal

    08:1913

    Объем корпуса игровых ПК MSI Nightblade X2 и MI2 составляет 10 и 16 литров: Системы MSI Nightblade X2 и MI2 оборудованы полноразмерными комплектующими

    08:08

    Уязвимость Internet Explorer присутствует даже в Windows 10: Данная уязвимость отсутствует в Microsoft Edge и других браузерах от сторонних производителей

    07:5632

    Модульные умные часы Blocks появятся в продаже в мае 2016: Напомним, особенностью данных умных часов являют добавляющие ту или иную функциональность модули, из которых состоит браслет часов

    07:406

    Google регистрирует два новых дрона, созданных в рамках проекта Project Wing: У Google готовы два новых дрона проекта Project Wings

    07:403

    IBM заключает контракт с авиакомпанией Etihad Airways на сумму 700 млн долларов: IBM 10 лет будет предоставлять услуги авиакомпании Etihad Airways

    07:10

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018