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    28 октября 2015

    Производитель называет NZXT Hue+ «подсветкой ПК следующего уровня»: Прием предварительных заказов на NZXT Hue+ уже начат по цене $60

    23:459

    Garmin vivosmart HR — новый трекер активности, оснащённый датчиком ЧСС Elevate: Трекер активности Garmin vivosmart HR стоит $150

    20:563

    Представлено устройство Samsung Galaxy View: Устройство Samsung Galaxy View получило 2 ГБ ОЗУ

    19:10151

    ZTE готовит к выпуску 5-дюймовый смартфон Q529, оснащенный аккумуляторной батареей емкостью 4080 мА·ч: ZTE Q529 базируется на SoC MediaTek MT6735

    18:5712

    Немецкие астрономы опубликовали изображение Млечного пути разрешением 46 Гп — самый большой в мире снимок звездного неба: Изображение размерами 855000 x 54000 точек занимает 194 ГБ

    16:2630

    Представлен смартфон Ramos Mos1 Max, оснащенный экраном диагональю 6,44 дюйма и АКБ емкостью 6010 мА•ч: Ramos Mos1 Max оценен в $440

    15:1512

    В предложенном Lattice Semiconductor и Leopard Imaging референсном образце промышленной камеры с интерфейсом USB 3.0 используется FPGA MachXO3: Силами FPGA MachXO3 в референсном образце промышленной камеры реализован интерфейсный мост с пропускной способностью до 900 Мбит/с

    15:012

    NVR — шлем виртуальной реальности отечественной разработки за 16 900 руб.: Это готовое устройство, а не прототип, которое в данный момент предлагается по предзаказу с 20-процентной скидкой по цене 16 900 руб.

    14:3922

    Мини-ПК Zotac Zbox BI323 и CI323 построены на 14-нанометровых процессорах Intel Braswell: Мини-ПК Zotac Zbox BI323 и CI323 предложены в трех вариантах конфигурации

    14:27

    Amazon запустит собственную линию одежды: Данную информацию озвучил вице-президент Amazon Fashion Джеф Юрчисин (Jeff Yurcisin) в ходе мероприятия WWD Apparel & Retail CEO Summit 2015

    14:142

    Quanta Computer работает над компактным смартфоном под управлением Windows 10 Mobile: Устройство под названием Quanta MTP8952 построено на платформе Qualcomm Snapdragon 615 и оснащено экраном диагональю 4,7 дюйма

    13:104

    Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность планшета Microsoft Surface Pro 4: Планшет Microsoft Surface Pro 4 заработал у iFixit всего два балла

    12:319

    Модемы LTE Qualcomm MDM9207-1 и MDM9206 предназначены для интернета вещей: Появление LTE Qualcomm MDM9207-1 в серийных изделиях ожидается в первой половине 2016 года

    11:07

    Apple опубликовала отчет за четвертый квартал 2015 финансового года: У Apple четвертый квартал 2015 финансового года завершился 26 сентября 2015 года

    10:3955

    Mitsubishi Electric представила технологию, которая будет следить за внимательностью водителя: По словам представителей компании, подобных решений в автомобильной промышленности ранее не было

    09:496

    Motorola дает четырехлетнюю гарантию на смартфон Droid Turbo 2, экран которого защищен по технологии Moto ShatterShield: Droid Turbo 2 спокойно сможет пережить падения, после которых большинство других смартфонов выйдет из строя

    09:2219

    Как избавиться от назойливых предложений обновиться до Windows 10: Тех же, кто пока что не собирается обновляться до Windows 10, редмондская компания буквально забрасывает назойливыми предложениями бесплатно перейти на новую операционную систему

    08:4066

    Плата за роуминг в странах ЕС будет отменена в июне 2017: 30 апреля следующего года будут снижены цены на роуминг

    08:227

    Прибыль компании PMC-Sierra, которую Microsemi хочет купить за 2,2 млрд долларов, в минувшем квартале составила 6,7 млн долларов: Компания PMC-Sierra опубликовала квартальный отчет

    08:001

    Слухи снова приписывают платформе Snapdragon 820 проблемы с перегревом: Samsung пытается решить проблему SoC Snapdragon 820

    07:4538

    Сердцем мини-ПК MSI Cubi N служит процессор Intel Celeron N3150: ПК MSI Cubi N получил 4 ГБ ОЗУ

    07:10

    Однокристальная система Ambarella S3L позволяет наделить камеры видеонаблюдения поддержкой H.265: Однокристальная система Ambarella S3L позволяет использовать кодирование видео по стандарту H.265 в IP-камерах

    07:002

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