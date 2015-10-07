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    7 октября 2015

    Моноблок HP Envy Curved All-in-One располагает изогнутым 34-дюймовым экраном : HP представила новые моноблоки и монитор линейки Envy

    20:4411

    HP представила мобильные ПК Spectre x360, Spectre x2 и Envy notebook: Устройства HP Spectre x360, Spectre x2 и Envy notebook основаны на CPU Intel Skylake

    20:131

    Доля Android Lollipop за месяц увеличилась с 21% до 23,5%: В следующем отчете ожидается появление версии Android 6.0 Marshmallow

    19:5717

    AMD совместно с Oculus и Dell создаст персональные компьютеры для виртуальной реальности: Графические процессоры AMD Radeon R9 выбраны для ПК категории Oculus Ready

    19:38

    Планшет HP Envy 8 Note, работающий под управлением Windows 10, комплектуется стилусом: Планшет HP Envy 8 Note оценивается в $330

    19:1012

    Умные шорты Lumo Run помогут научиться бегать лучше: Встроенные в пояс акселерометр, гироскоп, магнитометр и барометр считывают информацию о темпе бега, длине шага, работе тазовых суставов, интервалах между контактом ступней с землей

    19:0813

    Компания Micron приобрела разработчика контроллеров SSD: Во сколько Micron обошлась покупка Tidal Systems — неизвестно

    19:087

    Анонс моноблочного компьютера Apple iMac с дисплеем 4К размером 21,5 дюйма ожидается на следующей неделе: Планшет Apple iPad Pro увидит свет в начале ноября

    18:3043

    Ноутбук HP Pavilion Gaming оснащён видеокартой GeForce GTX 950M и процессорами Intel Skylake: Ноутбук HP Pavilion Gaming оценён в 900 либо 630 долларов

    18:175

    Акустическая система Bang & Olufsen BeoLab 90 содержит 18 излучателей : Акустическая система Bang & Olufsen BeoLab 90 оценивается в 80 000 долларов

    17:5528

    Makerarm представила универсальное устройство для 3D-печати, лазерной гравировки, резьбы и прочих задач: Коллектив Makerarm представила на Kickstarter одноименное устройство, которое совмещает в себе функциональность различных устройств

    15:454

    Стало известно, когда существующие смартфоны Lumia начнут получать ОС Windows 10 Mobile : Для установки обновления необходимо наличие 8 ГБ флэш-памяти

    12:4016

    Фотогалерея дня: россыпь экранов Sharp Free Form Display: Sharp показала новые виды дисплеев Free Form Display

    12:2914

    Размеры мобильного принтера Brother PocketJet 7 формата A4 — 255 х 55 х 30 мм: Без подзарядки принтер Brother PocketJet 7 может напечатать 600 страниц

    12:2610

    Стали известны параметры процессоров Intel Celeron поколения Skylake : В Сети появились данные о процессорах Intel Celeron G3900, G3900T и G3920

    12:072

    Silicon Labs предлагает референсный дизайн пульта ДУ с поддержкой голосовых команд, в котором используется технология ZigBee: Референсный дизайн Silicon Labs призван способствовать внедрению технологии ZigBee

    12:04

    Максимальный объём внешнего накопителя OWC Mercury Elite Pro mini теперь достигает 3 ТБ: OWC расширила линейку накопителей Mercury Elite Pro mini

    11:542

    Размеры корпуса SilverStone Petit PT20 для мини-ПК Intel NUC — 125 x 110 x 50 мм: Мини-ПК в корпусе SilverStone Petit PT20 можно закрепить на тыльной стороне монитора или стене

    11:394

    Synaptics представила технологию ClearForce, наделяющую дисплеи смартфонов чувствительностью к силе нажатия: Технология Synaptics ClearForce придёт в готовые устройства в начале 2016 года

    11:325

    Aetho Aeon — стабилизатор для камеры GoPro: Сбор средств на выпуск Aetho Aeon идет успешно

    11:156

    Apple построит еще один футуристический городок: C компанией Landbank Investments уже подписано соответствующее соглашение

    11:0016

    Основой коллективной сети для интернета вещей PicoWAN послужат пико-шлюзы с поддержкой LoRa: Разработчик рассчитывает продемонстрировать работу сети PicoWAN на выставке MWC 2016

    10:235

    Fujitsu Arrows M02 – защищенный смартфон среднего уровня с поддержкой VoLTE: Fujitsu Arrows M02 базируется на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 410

    10:104

    В сети появились спецификации смартфона OnePlus Mini: Смартфон OnePlus Mini получит порт USB C

    09:505

    Самые первые смартфоны программы Android One уже получают обновление до ОС Android 6.0: Даже самые примитивные смартфоны Android One получают обновление до Android 6.0

    09:50

    В ближайший понедельник ожидается анонс объектива Zeiss Loxia 2.8/21: Полнокадровый объектив с креплением Sony E будет новым воплощением модели Biogon ZM T* 2,8/21

    09:33

    Корпус SilverStone Petit PT18 предназначен для мини-ПК Intel NUC : Мини-ПК в корпусе SilverStone Petit PT18 можно закрепить на тыльной стороне монитора или стене

    09:18

    Сравнение смартфонов iPhone 6s с SoC Samsung и TSMC показало любопытные результаты: Смартфоны iPhone 6s с платформами Samsung греются сильнее, чем с SoC TSMC

    09:1036

    Однокристальные платформы Samsung Exynos с GPU собственной разработки появятся в 2017 либо 2018 году: Примерно через год Samsung внедрит в свои платформы поддержку HSA

    08:4520

    Разработчики получат шлемы Microsoft HoloLens уже в начале следующего года: Шлемы Microsoft HoloLens обойдутся разработчикам в 3000 долларов

    08:151

    Аксессуар Microsoft Display Dock позволяет подключить смартфоны Lumia к монитору и манипуляторам: Аксессуар Microosft Display Dock оснащён портом USB C

    07:4515

    Microsoft Surface Book — гибридный ноутбук, оснащённый экраном с соотношением сторон 3:2: Ноутбук Microsoft Surface Book оценивается в $1500

    07:1052

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