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    5 октября 2015

    Завтра ожидается анонс смартфонов Lumia 950 и 950 XL с тройными вспышками и поддержкой двух карт SIM: Модель Microsoft Lumia 950 с корпусом из поликарбоната будет предложена в черном и белом вариантах

    22:4049

    Изображения смартфона Microsoft Lumia 550 появились незадолго до анонса: Основой Lumia 550 послужит SoC Snapdragon 210

    20:3339

    AMD представила три новых профессиональных мобильных видеокарты: FirePro W7170M, W5170M и W5130M: Видеокарты AMD FirePro W7170M, W5170M и W5130M основаны на GPU Tonga и Cape Verde

    19:557

    HTC фиксирует значительное снижение квартальной выручки: HTC опубликовала неаудированные финансовые результаты

    18:5315

    Смартфон Apple iPhone 6s продаётся в четыре раза лучше, чем модель iPhone 6s Plus: Localytics оценили рынок смартфонов Apple

    18:4366

    Симферопольская компания ЭМИИА представила технологию, позволяющую «видеть» сквозь стены: В следующем году проект получит необходимое финансирование, а первые устройства, использующие данную технологию, запустят в производство в 2017 году

    16:4820

    Спроектированные и произведенные в России беспилотные автомобили ожидаются к 2018 году: Появление отечественных самоуправляемых автомобилей ожидается довольно скоро, по автомобильным меркам

    16:1435

    MediaTek и Huawei планируют выйти на рынок контроллеров для SSD: В настоящее время основными поставщиками контроллеров для SSD являются компании Marvell, Phison Electronics и Silicon Motion Technology

    15:274

    Facebook и Eutelsat обеспечат большую часть Африки доступом в Сеть уже в следующем году: Facebook и Eutelsat будут использовать спутники Spacecom для обеспечения Африки доступом в Интернет

    15:127

    В основе смартфона HTC One E9s лежит платформа MediaTek MT6752M: HTC представила смартфон One E9s

    14:592

    Немецкие ученые нашли способ повысить эффективность солнечных батарей, сделав контакты на поверхности ячеек «невидимыми»: Компьютерное моделирование дало положительный результат

    14:5014

    Apple и Google в третий раз подряд возглавили десятку самых ценных брендов: Четвертое место занимает бренд Microsoft

    14:2224

    Micromax начинает отказываться от платформы Cyanogen для своих смартфонов линейки Yu: Смартфоны Micromax Yu теряют преимущество в виде платформы Cyanogen

    13:232

    Первый самоуправляемый автомобиль Daimler на базе серийного грузовика протестирован на автобане: Полуавтоматическое управление, реализованное в Highway Pilot, избавляет водителя от рутины на простых участках

    13:1819

    Очередной патент Google указывает на то, что новые умные очки могут стать устройством дополненной реальности: Google для своих новых умных очков может использовать технологии Magic Leap

    13:096

    Новые кварцевые генераторы Ecliptek с температурной компенсацией упакованы в корпуса размерами 2,5 x 3,2 мм и работают на частотах до 200 МГц: В числе областей применения генераторов Ecliptek называет сетевое оборудование, медицинские приборы, аудио- и видеотехнику

    12:127

    OKI Data выделяет производство широкоформатных принтеров, купленное у Seiko, в самостоятельную компанию: Новая компания называется OKI Data Infotech

    11:433

    Три рамки вокруг экрана планшета Surface Pro 4 будут очень узкими, но их можно будет расширять: Разработчики окрестили эту особенность Smart Frame

    11:2933

    Стало известно, какие процессоры Xiaomi планирует использовать в ноутбуках: Продажи ноутбуков Xiaomi начнутся в 2016 году

    10:0312

    В серию EK DDC Elite вошли помпы и комплекты из помп с резервуарами: Комплект EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM Elite стоит 132 евро, EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite — 134

    09:453

    Процессоры AMD Zen имеют вдвое больше вычислительных блоков в расчете на ядро по сравнению с предшественниками: Симметричное многопоточное исполнение команд в варианте AMD очень напоминает Intel HyperThreading

    08:4015

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