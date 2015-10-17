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    17 октября 2015

    В МГУ создан сверхбыстрый фотонный переключатель: Принцип работы прибора основан на эффекте магнитного дипольного резонанса

    20:2024

    Основой платы Arduino 101 (Genuino 101) служит модуль Intel Curie: Intel и Arduino ориентируются на студентов и технических энтузиастов

    19:556

    Заявление Стива Балмера о покупке акций Twitter взвинтило их цену: В денежном эквиваленте речь идет примерно о 830 млн долларах, учитывая рыночную стоимость Twitter, которая составляет $20,76 млрд

    14:008

    Американцев заставят регистрировать свои дроны: Новые правила должны быть представлены уже в понедельник, в Министерстве транспорта США хотят, чтобы они вступили в силу уже в грядущий сезон рождественских продаж

    13:3624

    Флагманские смартфоны Samsung среднего ценового сегмента получат однокристальную платформу Exynos 7880: Samsung готовит SoC Exynos 7422, 7880 и 8890

    13:1128

    SK Hynix подтверждает намерение в 2016 году начать серийный выпуск 48-слойной флэш-памяти 3D V-NAND: Многослойная компоновка позволяет повысить плотность чипов, разместив на той же площади кристалла большее число ячеек

    10:418

    LG Chem выпускает гибкую осветительную панель OLED размерами 406 x 50 мм: Новая панель носит обозначение P6SD

    10:1024

    Появились новые сведения о полнокадровой зеркальной камере Pentax; с ней можно будет использовать объективы системы 645: Полнокадровая зеркальная камера Pentax получит процессор изображения PRIME IV

    09:4812

    3D-карта Gigabyte Radeon R9 Fury получила охладитель WindForce X3: 3D-карта Gigabyte Radeon R9 Fury GV-R9FURYWF3OC-4GD получила прибавку к частоте GPU

    08:302

    Аналитики полагают, что Toshiba одобрит покупку SanDisk компанией Western Digital: Помимо Western Digital, в приобретении SanDisk заинтересована компания Micron Technology

    08:002

    Новая модификация смартфона Gionee Marathon M5 отличается увеличенным объёмом оперативной и флэш-памяти: Смартфон Gionee Marathon M5 получил версию с 3 ГБ ОЗУ

    08:001

    Sigma 20mm f/1.4 DG HSM Art — первый полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 20 мм и максимальной диафрагмой F/1,4: Цена объектива Sigma 20mm f/1.4 DG HSM Art — $899

    07:3010

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