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    3 октября 2015

    Samsung Electronics приписывают намерение использовать SoC производства Qualcomm в части смартфонов Galaxy S7: Анонс Samsung Galaxy S7 ожидается в начале 2016 года

    21:1413

    Orbbec Persee — компьютер со встроенной 3D-камерой или 3D-камера со встроенным компьютером: Сбор средств на выпуск Orbbec Persee начат на сайте Indiegogo

    20:552

    В сети появились изображения смартфона Apple iPhone 6s mini: Информация о технических характеристиках смартфона Apple iPhone 6s mini пока отсутствует

    16:2032

    Apple не рассказала о том, что iPhone 6s куда лучше защищен от воды, чем предшественники: iFixit обнаружила, что Apple использовала новую прокладку, проложенную по всему периметру примыкания стекла к корпусу

    12:3359

    Microsoft купила движок Havok у Intel : Компания была Havok, основанная основана в 1998 году, известна по одноименному физическому движку, который использовался не только в играх, но и во многих голливудских фильмах

    11:2712

    Семидюймовый экран планшетофона Sky 7.0W имеет разрешение... 1024 х 600 пикселей: Работает Sky 7.0W от аккумулятора емкостью 2000 мА∙ч

    11:029

    Задняя панель водонепроницаемого смартфона Sharp Aquos Zeta SH-01H изготовлена из стекла Corning Gorilla Glass 4 : Толщина смартфона Sharp Aquos Zeta SH-01H — 8 мм, степень защиты — IP58

    10:2014

    В микроконтроллеры Toshiba TMPM066FWUG, TMPM067FWQG, TMPM068FWXBG на ядре ARM Cortex-M0 интегрирован контроллер USB: Модель Toshiba TMPM066FWUG заключена в корпус LQFP размерами 10 х 10 мм с 64 выводами

    08:009

    Вышел новый номер журнала iТоги!: Сентябрь был в IT-индустрии одним из самых насыщенных месяцев года!

    00:032

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