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    12 октября 2015

    Foxconn будет выпускать смартфоны OnePlus в Индии : OnePlus осваивает производство своих смартфонов в Индии

    18:24

    Представлен полнокадровый объектив Zeiss Loxia 2.8/21 с креплением Sony E: Продажи Loxia 2.8/21 начнутся в декабре по рекомендованной цене $1499

    17:3217

    Пятидюймовый смартфон Gionee F103L замечен в базе данных TENAA: Поставляться смартфон Gionee F103L будет с ОС Android 5.0 Lollipop

    17:121

    Карты памяти Transcend CFX700 CFast 2.0 предназначены для промышленного применения: Производитель предлагает применять Transcend CFX700 в различных встраиваемых системах, тестовых и измерительных приборах, системах видеонаблюдения и инвентаризации

    17:015

    $67 млрд — рекордная сумма, которую Dell потратит на покупку EMC Corporation: Сделка будет завершена в период с мая по октябрь следующего года

    16:2320

    Смартфон Lenovo Zuk Z2 будет выполнен в форм-факторе «ротатор»: Смартфон Lenovo Zuk Z2 получит вращающийся модуль с камерой

    15:438

    Смартфон ZTE Nubia X8 (или Nubia X) получит «безрамочный» дизайн и сенсорные клавиши регулировки громкости: ZTE представит новый смартфон 15 октября

    15:162

    Gionee готовит парочку новых смартфонов: GN5001 и GN9010: Смартфоны Gionee GN5001 и GN9010 получат по 16 ГБ флэш-памяти

    14:56

    Планшет Microsoft Surface Pro 4 располагает сложной системой охлаждения с испарительной камерой: Планшет Microsoft Surface Pro 4 разобрали

    14:3723

    Мобильные рабочие станции MSI WT72 6QK и WS60 6QI получили новые профессиональные карты Nvidia Quadro: Мобильные рабочие станции MSI WT72 6QK и WS60 6QI стоят от 2100 и 1900 долларов соответственно

    13:572

    GranitePhone — очередной «антишпионский» смартфон, созданный компаниями Archos и Sikur и оценённый в $850: Смартфон Archos GranitePhone получит SoC Snapdragon 615

    13:346

    Rinspeed покажет гоночный самоуправляемый гибрид Etos с посадочной площадкой для дрона на CES 2016: У нового гоночного гибрида есть рулевое колесо, которое складывается и убирается в приборную панель при активации беспилотного режима

    12:292

    Система Biopod позволит содержать экзотические растения и животных в любой точке мира: Данный инкубатор в автоматическом режиме регулирует значения влажности, освещенности, температуры, вентиляции, количества осадков и другие параметры

    11:145

    В будущем таблетки смогут заменить занятия спортом: По прогнозу, такие таблетки появятся на рынке через 10 лет, но ученые делают все для сокращения сроков разработки

    10:3629

    В Китае в продажу поступят генетически модифицированные домашние свиньи, которые не набирают больше 20 кг: Они будут весить от 14 до 20 кг на протяжении всей своей жизни

    10:1118

    Стала известна цена первого смартфона BlackBerry с ОС Android: По предварительным данным, смартфон BlackBerry Priv будет стоить $630

    10:103

    В серию Phanteks SP вошли корпусные вентиляторы типоразмера 120, 140 и 200 мм: Одновременно представлена серия корпусных вентиляторов Phanteks MP Black Edition

    09:561

    20 октября мир увидит первый смартфон Pepsi : Смартфон Pepsi P1 оценят в $200

    08:1023

    В дисплеях для видеостен NEC X555UNS и X555UNV используются панели типа S-IPS: Дисплеи NEC X555UNS и X555UNV могут найти применение в студиях, центрах управления и торговых залах

    08:001

    Фотогалерея дня: смартфон HTC One A9: Смартфон HTC One A9 действительно будет похож на новые модели iPhone

    07:4010

    Умные часы Bluboo XWatch будут работать под управлением Android Wear: Умные часы Bluboo XWatch получат модуль GPS

    07:106

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