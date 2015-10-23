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    23 октября 2015

    Компания Alphabet опубликовала отчет Google за третий квартал 2015 года: Доход Google в третьем квартале 2015 года составил 18,675 млрд долларов

    19:261

    За год доход Kodak уменьшился на 21%, до 446 млн долларов; чистый убыток составил 21 млн долларов: Компания Eastman Kodak опубликовала отчет за третий квартал 2015 года

    19:031

    Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность смартфона Nexus 5X: Смартфон Nexus 5X получил семь баллов из десяти возможных

    18:4312

    Вышло обновление ОС для умных часов Apple — watchOS 2.0.1: В watchOS 2.0.1 добавлены символы Emoji, сделаны другие улучшения и исправления

    18:1833

    Доход Amazon за квартал — 25,4 млрд долларов, чистая прибыль — 79 млн долларов: Компания Amazon рассказала о результатах квартала, завершившегося 30 сентября 2015 года

    17:187

    В конфигурацию мини-ПК Shuttle XH170V можно включить процессор Intel Core шестого поколения: Компания Shuttle представила базовый комплект XH170V

    17:055

    Гендиректор Twitter решил поделиться с сотрудниками своей долей компании: Джек Дорси занял пост гендиректора Twitter в начале октября

    16:276

    Team Group называет T151 самым маленьким флэш-накопителем с корпусом из мягкой резины: Миниатюрный флэш-накопитель Team Group T151 не боятся воды

    14:546

    В Сети появились первые результаты тестирования видеокарты Radeon R9 380X: Карта AMD Radeon R9 380X набирает в пакете 3DMark11 X4024 балла

    14:205

    Фото дня: полнокадровая зеркальная камера Pentax: Полнокадровая зеркальная камера Pentax показана на выставке Photo Plus 2015

    14:1231

    СВО EK Water Blocks EK-XLC Predator 360 имеет специальный разъем для расширения без слива охлаждающей жидкости: В СВО EK Water Blocks EK-XLC Predator 360 помпа совмещена с радиатором

    13:547

    Смартфон Asus ZenFone 3 получит разъём USB-C: Следующий флагманский смартфон Asus получит порт USB-C

    13:384

    Oppo готовит смартфоны R7s Plus и A33m, работающие под управлением Android 5.1.1: Смартфон Oppo R7s Plus будет очень похож на предшественника

    13:29

    Microsoft сокращает еще 1000 сотрудников: Под новое сокращение попадут сотрудники бухгалтерского и юридического отделов Microsoft

    13:166

    Браузер Microsoft Edge получит поддержку расширений лишь в следующем году: Microsoft переносит внедрение поддержки расширений в Edge

    13:0417

    Выручка Freescale Semiconductor за третий квартал 2015 года составила 1,12 млрд долларов: Чистая прибыль Freescale Semiconductor за третий квартал 2015 года составила 80 млн долларов

    12:49

    Количество ядер топовой однокристальной системы Intel Xeon-D достигнет шестнадцати: Intel готовит флагманские SoC Broadwell-DE

    12:375

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB ASUS M8G Monoblock охлаждает процессор и регуляторы напряжения на плате Asus Maximus VIII: Цена любого из вариантов EK-FB ASUS M8G Monoblock примерно равна 120 евро

    12:121

    ZY Optics выпускает улучшенный вариант переходника Turbo Adapter для установки объективов Nikon и Canon на камеры системы Micro Four Thirds: Продажи переходников Turbo Adapter ver.2 начнутся в начале ноября по цене $149

    11:458

    За год квартальная выручка Microsoft уменьшилась на 2,8 млрд долларов, продажи телефонов сократились на 54%: Компания Microsoft опубликовала отчет за квартал, завершившийся 30 сентября 2015 года

    11:1312

    HTC заявляет, что это Apple скопировала дизайн HTC One для iPhone 6: Все начала Apple, которая спокойно позаимствовала различные элементы дизайну у оригинального HTC One

    08:3769

    Обновленный Google Play начинает появляться на Android-устройствах: Новый Google Play отличается немного измененым дизайном, а также более понятным разделением контента на две категории: Apps & Games и Entertainment

    08:118

    HTC хочет перенести дизайн смартфона One A9 на другие аппараты компании: HTC считает дизайн модели One A9 очень удачным

    08:0021

    Обновление Facebook для iOS снизило утечку заряда: Пользователи приложения Facebook на iOS-устройствах в последнее время все чаще жаловались на то, что оно негативным образом влияет на время работы смартфона

    07:583

    Гибридные лондонские кэбы введут в эксплуатацию в 2017 году: TX5 включает четырехцилиндровый бензиновый двигатель, электромотор и блок аккумуляторных батарей

    07:407

    3D-карта Gigabyte GeForce GTX 980 WaterForce оснащена жидкостной системой охлаждения и разогнана производителем: В комплект поставки 3D-карты Gigabyte GeForce GTX 980 WaterForce входит игровой коврик для мыши

    07:306

    Илон Маск ответил на критику издания Consumer Reports в адрес Tesla Model S: По последним данным, 97% владельцев Model S заявляют, что их следующим автомобилем также станет Tesla

    07:208

    Прошедший финансовый квартал для SanDisk отметился снижением дохода и чистой прибыли: SanDisk получила за квартал 1,45 млрд долларов дохода

    07:10

    Canalys утверждает, что лидером китайского рынка смартфонов стала Huawei, но не приводит достаточного количества данных: Huawei стала лидером китайского рынка смартфонов

    07:00

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