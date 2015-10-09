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    9 октября 2015

    Анонсирован объектив Voigtlander 10 mm F 5,6 Hyper-Wide-Heliar и еще два широкоугольных объектива с креплением Sony E: Объективы Voigtlander 10 mm F 5,6 Hyper-Wide-Heliar, 12 mm F 5,6 Ultra-Wide-Heliar и 15 mm F 4,5 Super-Wide-Heliar появятся на рынке весной 2016 года

    20:236

    Apple опровергает утверждения о том, что запас автономности Apple iPhone 6s зависит от производителя процессора: Тесты, появившиеся в интернете, Apple называет непоказательными

    19:45107

    Origami Car — картонная копия электромобиля Lexus IS, в которой можно ездить : Чтобы изготовить Origami Car, понадобилось 1700 листов 10-миллиметрового картона

    19:189

    Omron привезла на Ceatec 2015 робота, с которым можно было по-настоящему сыграть в настольный теннис: Omron показала настоящего робота-теннисиста

    19:021

    DSP Cadence Tensilica Vision P5 превосходит предшественника по производительности в 13 раз, потребляя в 5 раз меньше энергии: Компания Cadence Design Systems представила цифровой сигнальный процессор (DSP) Cadence Tensilica Vision P5

    18:18

    IDC: рынок ПК за год сократился на 10,8%, доля Apple увеличилась с 6,9% до 7,5%: Рынок ПК в третьем квартале 2015 года продолжил сокращаться

    17:4924

    Трехколесный электрический велосипед Liberty Trike для взрослых успешно профинансировали на Indiegogo: Трехколесный электрический велосипед Liberty Trike предназначен вовсе не для детей

    17:4813

    Смартфон Microsoft Lumia 950 XL может в итоге получить поддержку стилуса Surface Pen: Смартфон Microsoft Lumia 950 XL получит поддержку цифрового пера

    16:317

    Аналитики утверждают, что продажи компьютеров Mac по итогам квартала не обрадуют Apple : Аналитики предрекают Apple спад продаж компьютеров Mac

    16:1728

    Камера наблюдения Angee распознаёт хозяина по голосу: Камера наблюдения Angee оценивается в 330 долларов

    15:57

    В ближайший вторник начнется сбор средств на выпуск модульных умных часов Blocks: В часах Blocks используется однокристальная система Qualcomm Snapdragon 400

    15:562

    Новому смартфону LeTV приписывают поворотный модуль с камерой: Новый флагманский смартфон LeTV получит SoC Snapdragon 820

    15:323

    Ученые из ЮАР позаимствовали у пауков идею для прыгающего робота LEAP : Робот LEAP (Line-Equipped Autonomous Platform) собран из деталей конструктора LEGO Technics

    15:313

    Начались продажи умных часов Apple Watch Hermes : Основное отличие Apple Watch Hermes от исходных моделей — ремешки

    14:5723

    Начало продаж смартфона Meizu Pro 5 перенесено из-за наводнения: Смартфон Meizu Pro 5 можно будет купить только в ноябре

    14:062

    LG и Freescale будут совместно разрабатывать видеосистемы для автомобильного рынка: LG и Freescale объявили о сотрудничестве в области видеосистем для автомобилей

    13:49

    В основе смартфона Samsung Galaxy A9 будет лежать производительная платформа Snapdragon 620: Смартфон Samsung Galaxy A9 получит 3 ГБ ОЗУ

    12:313

    Игровая механическая клавиатура Razer BlackWidow Ultimate 2016 использует переключатели Razer Mechanical Switches: Игровая механическая клавиатура Razer BlackWidow Ultimate 2016 оценивается в $110

    12:2114

    Смартфон Microsoft Lumia 950 первое время будет эксклюзивом оператора AT&T : Смартфон Microsoft Lumia 950 может получить ограниченное распространение

    12:068

    Смартфон OnePlus X будет представлен через несколько дней: Смартфон OnePlus X может получить SoC Snapdragon 801

    11:501

    В своём первом ноутбуке Xiaomi может использовать адаптированную оболочку MIUI: Для разработки ноутбука Xiaomi привлекла топ-менеджера Lenovo

    11:405

    Производитель относит компьютерный корпус BitFenix Nova к бюджетному сегменту: Корпус BitFenix Nova предложен в вариантах со сплошной боковой панелью и с окном

    11:25

    Вместо кнопки Dislike в Facebook добавили анимированные «Реакции»: Вчера было объявлено о начале бета-тестирования новой функциональности Facebook, которая получила название Reactions («Реакции»)

    11:1217

    Илон Маск утверждает, что автомобиль Apple делают люди, которых уволили из Tesla : Илон Маск скептически относится к решению Apple выйти на автомобильный рынок

    10:5973

    Прекращен выпуск Zeiss Makro-Planar T* 2/100 ZF.2 и еще восьми моделей объективов Zeiss : Zeiss прекращает выпуск девяти моделей объективов для зеркальных камер

    10:54

    Одноплатный компьютер Snickerdoodle на программируемой однокристальной системе Xilinx Zynq Z7010 стоит $55: Авторы проекта намерены собрать $55 000

    10:294

    Импортозамещение по-китайски: Tsinghua Unigroup присматривается к покупке компаний Toshiba и SanDisk: Активность Tsinghua Unigroup отражает желание Китая получить доступ к передовым технологиям

    09:484

    По подсчетам Gartner, рынок ПК в третьем квартале 2015 сократился на 7,7% по сравнению с тем же периодом 2014 года: Лидером рынка готовых ПК остается Lenovo

    09:257

    Во второй половине октября ожидается анонс беззеркальной камеры Canon EOS M4 и объектива Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM : Наиболее вероятно, что Canon представит новинки накануне выставки CP+

    08:3015

    Sony и Verizon решили не выпускать смартфон Xperia Z4v: Смартфон Sony Xperia Z4v отменён

    08:10

    Микросхемы Lattice SiI9398 и SiI9630 поддерживают видео 8К с частотой 60 к/с, соответствуя спецификации superMHL/HDMI 2.0: Приемник Lattice SiI9398 и передатчик Lattice SiI9630 поддерживают HDCP 2.2

    08:004

    В следующем году решится также и судьба мобильного подразделения BlackBerry: Следующий год покажет, выживет ли мобильное подразделение BlackBerry

    07:407

    Dell ведет переговоры о покупке EMC; сумма сделки может превысить 50 млрд долларов: Покупка EMC помогла бы Dell укрепить позиции на корпоративном рынке

    07:307

    В коде системы OS X 10.11.1 beta присутствует упоминание новых манипуляторов Apple: Apple готовит новую мышь, клавиатуру и трекпад Magic

    07:1016

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