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    29 октября 2015

    Samsung Display уже поставляет ознакомительные образцы панелей OLED для смартфонов Apple iPhone: Samsung Display вошла в число поставщиков панелей OLED для умных часов Apple Watch

    23:0378

    Квартальная выручка GoPro за год выросла на 43%, превысив 400 млн долларов: Чистая прибыль GoPro за третий квартал 2015 года составила 18,799 млн долларов

    21:253

    Toshiba подтвердила намерение продать Sony фабрику по выпуску датчиков изображения: Toshiba продаст Sony фабрику в Японии

    18:39

    Рост выручки Apple от продаж смартфонов в годовом выражении достиг 36%: За прошедший квартал Apple продала 48 млн смартфонов

    18:1625

    HTC скрестила смартфоны One M9+, M9 и A9, получилась новая модель — One M9e: HTC One M9e оценен в $420

    17:556

    Накопители WD Green исчезли из ассортимента WD: Подтвердилась информация о переводе все накопителей WD Green в линейку WD Blue

    17:4516

    Маршрутизатор Asus OnHub адаптирует сигнал в зависимости от расположения подключённых устройств в помещении: Роутер Googe Asus OnHub стоит $220

    17:307

    Прошедший квартал завершился для Sony чистой прибылью, но выпуск смартфонов всё ещё убыточен: Sony отчиталась за квартал

    16:596

    Процессор мини-ПК Giada F210 имеет пассивное охлаждение: Размеры мини-ПК Giada F210 — 116,6 x 107,2 x 30 мм

    16:451

    Лучшие деньки Apple уже позади, полагает старший аналитик компании Sanford C. Bernstein : Успех на Apple на рынке смартфонов не означает, что компания всегда сможет рассчитывать на этот рынок как источник сверхприбыли

    15:2563

    Отчетность IBM вызвала интерес регуляторов: SEC приступила к расследованию

    14:504

    Element Cube — небольшой куб, содержащий 62 элемента таблицы Менделеева: Пресс-папье Element Cube стоит £50

    14:3114

    Samsung опубликовала финансовый отчёт за очередной квартал: Samsung отчиталась за квартал

    14:0522

    Смартфон OnePlus X Ceramic будет выпущен тиражом 10 000 единиц: Цена на OnePlus X стартует с отметки $249

    13:109

    Компания IBM подтвердила намерение купить активы The Weather Company, но не стала разглашать финансовые условия сделки: Завершение сделки между IBM и The Weather Company ожидается в первом квартале 2016 года

    12:318

    Автомобиль для доставки пиццы Domino's DXP оборудован печью: Оборудование автомобиля Domino

    11:3423

    GoPro показала первое видео, снятое прототипом квадрокоптера компании: Первый квадрокоптер от GoPro должен поступить в продажу лишь в первой половине следующего года, причем пока что компания держит в секрете то, как он будет выглядеть, а также его технические характеристики

    09:2217

    Робот Yamaha Motobot бросил вызов Валентино Росси: Пока что Motobot развивает скорость чуть более 100 км/ч, а на его мотоцикле установлены страховочные колеса, как на детском велосипеде

    09:0423

    Экшн-камера 4GEE Capture Cam позволяет транслировать видеопоток в разрешении 720р: 4GEE Capture Cam оснащена сенсором разрешением 8 Мп и возможностью живой трансляции видеопотока в разрешении 720р при 30 кадрах в секунду через сети четвертого поколения

    08:44

    Миниатюрный робот-помощник Toyota Kirobo Mini умещается в подстаканнике автомобиля: По оценке специалистов компании, в среднем люди проводят более четырех лет своей жизни в автомобилях

    08:187

    SSD Kingston UV300 получили флэш-память TLC: В серию Kingston UV300 вошли модели с контроллером Phison PS3110-S10

    08:083

    IBM покупает за $2 млрд активы The Weather Company: Сумма сделки может составить около $2 млрд. После появления данной новости акции IBMподросли на 1,3%

    08:0411

    Google ищет архитектора для разработки «мультимедийного микропроцессора»: Google работает над собственным микропроцессором

    07:309

    Смартфон Huawei Honor 5X: металлический корпус, сканер отпечатков пальцев и стоимость $160: Смартфон Huawei Honor 5X стоит $160

    07:0016

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