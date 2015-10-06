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    6 октября 2015

    Планшет Microsoft Surface Pro 4 основан на процессорах Intel Skylake и может предложить до 16 ГБ ОЗУ: Планшет Microsoft Surface Pro 4 оценили в $900

    21:0562

    Томская команда Intec делает виртуальную примерочную Dressformer:

    21:016

    Apple Watch можно будет использовать с новыми автомобилями General Motors: Стоит добавить, что о поддержке Apple Watch уже заявили такие компании, как BMW, Porsche и Ford

    20:3132

    «Нужно больше датчиков». Новый браслет Microsoft Band получил изогнутый экран AMOLED: Новый браслет Microsoft Band стоит $250

    20:0617

    Представлены смартфоны Microsoft Lumia 950 и 950 XL с экранами QHD, разъёмами USB-C и поддержкой технологии Windows Hello Beta: Представлены смартфоны Microsoft Lumia 950 и 950 XL

    19:3828

    Смартфон Microsoft Lumia 550 с экраном диагональю 4,7 дюйма оценили в $140 (Обновлено): Смартфон Microsoft Lumia 550 получил 1 ГБ ОЗУ

    18:5929

    Компьютерный корпус Be Quiet! Silent Base 600 может принять три накопителя формата 5,25 дюйма: Компьютерный корпус Be Quiet! Silent Base 600 оценили в 110 долларов

    16:4811

    Начались продажи смартфонов с камерами LensVector LV4522, в которых для фокусировки используется жидкокристаллический элемент: Начались продажи смартфонов с камерами LensVector LV4522, фокусирующимися с помощью жидкокристаллического элемента

    15:588

    Возможное название 3D-карты AMD на двух GPU Fiji XT — Radeon R9 Gemini: В базе данных Zauba замечены записи о графической карте Fiji Gemini

    13:5414

    Sony отделяет от себя полупроводниковый бизнес: Sony делает ставку на производство датчиков изображений

    13:387

    Названа дата анонса смартфона Huawei Honor 5X Play: Ждать анонса смартфона Huawei Honor 5X Play осталось совсем недолго

    13:292

    На платформе Windows 10 Mobile появятся сервисы и приложения Google: Google поделится с ОС Windows 10 Mobile своим ПО

    13:0112

    Телевизионная приставка Roku 4 может предложить поддержку видео 4K и многофункциональный пульт управления: Телевизионная приставка Roku 4 стоит $130

    12:4533

    В беспроводной мыши Genius NX-7000 используется технология BlueEye: Беспроводная мышь Genius NX-7000 выпускается в пяти цветовых вариантах

    12:257

    Sharp RoBoHoN — робот-смартфон с проектором и поддержкой LTE: Робот-смартфон Sharp RoBoHoN умеет ходить и разговаривать

    12:2414

    Начат прием предварительных заказов на объектив Meyer Optik Trioplan f2.8/100: цена — 1399 евро, срок начала поставок — февраль: Объектив Meyer Optik Trioplan f2.8/100 будет доступен в вариантах для зеркальных и беззеркальных камер Canon, Fuji X, Nikon, Micro Four Thirds и Sony E

    11:198

    Представлен двухканальный набор модулей памяти Patriot Viper 4 DDR4-3600 суммарным объемом 8 ГБ: Продажи наборов модулей памяти Patriot Viper 4 DDR4-3600 уже начались по рекомендованной цене $170

    10:18

    Skyworks покупает компанию PMC-Sierra за 2 млрд долларов: Завершение сделки между Skyworks и PMC-Sierra ожидается в первой половине 2016 года

    09:542

    Началась сертификация кабелей по программе Premium HDMI Cable Certification Program: Кабели, получившие сертификат HDMI Premium, гарантированно подходят для 4K/UltraHD

    09:2050

    Компания Micron отчиталась за четвертый квартал 2015 финансового года и год в целом: В 2015 финансовом году Micron удалось заработать 16,19 млрд долларов

    09:033

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