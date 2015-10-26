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    26 октября 2015

    Qualcomm IPQ40x8/x9 — первые однокристальные системы Wi-Fi 802.11ac Wave 2 : Однокристальные системы Qualcomm IPQ40x8/x9 предназначены для роутеров, шлюзов и точек доступа

    21:573

    Неизвестный графический процессор Nvidia обнаружен в базе данных Zauba : Страна происхождения груза — Тайвань

    21:312

    Опубликованы данные объективов Voigtlander 10 mm F 5,6 Hyper-Wide-Heliar, 12 mm F 5,6 Ultra-Wide-Heliar и 15 mm F 4,5 Super-Wide-Heliar с креплением Sony E: Полнокадровые объективы Voigtlander 10 mm F 5,6 Hyper-Wide-Heliar, 12 mm F 5,6 Ultra-Wide-Heliar и 15 mm F 4,5 Super-Wide-Heliar появятся в продаже весной 2016 года

    20:5214

    Тонкие и гибкие аккумуляторы Samsung Stripe и Band предназначены для носимой электроники: Новые аккумуляторы Samsung позволят увеличить время автономной работы носимых электронных устройств

    20:0631

    Белый вариант 3D-карты Asus Radeon R9 Nano выпущен ограниченной серией: От референсного образца новинка отличается только внешним видом

    19:421

    Очередной квартал завершился для Philips чистой прибылью в размере 324 млн евро : Philips отчиталась за квартал

    18:301

    Xiaomi готовит два ноутбука, отличающихся диагоналями дисплеев: Xiaomi выпустит два разных ноутбука

    16:2322

    Твердотельный накопитель Transcend SSD570 предназначен для промышленного использования: В накопителе используется контроллер собственной разработки компании Transcend TS6500 и флэш-память типа SLC NAND

    16:124

    Согласно источнику, настольный планшет Samsung Galaxy View будет стоить $600: Планшет Samsung Galaxy View получит SoC Exynos 7580

    15:2811

    Стив Балмер рассказал о самом безумном поступке в истории Microsoft: По условиям подписанного в 1997 году соглашения, Microsoft инвестировала в Apple $150 млн

    15:1530

    Разработкой новых однокристальных платформ Samsung займётся Джим Келлер: Джим Келлер стал сотрудником Samsung

    15:0610

    В конфигурацию смартфона Oppo Neo 7 входит 1 ГБ оперативной памяти: Смартфон Oppo Neo 7 получил SoC Snapdragon 410

    13:583

    Samsung и LG лидируют на рынке телевизионных панелей 4K: Samsung продемонстрировала почти трёхкратный рост поставок панелей 4K для телевизоров

    13:2018

    Elife S6, очередной тонкий смартфон Gionee, будет представлен 16 ноября: Смартфон Gionee Elife S6 может получит платформу MediaTek MT6753

    13:07

    Вентилятор Gentle Typhoon PWM типоразмера 120 мм стоит $20: Скорость вращения Gentle Typhoon PWM регулируется в диапазоне 550-1850 об/мин

    12:336

    Uber может стать самой дорогой частной компанией в мире: Рыночная стоимость компании может вырасти до $60-70 млрд

    09:1716

    Android 6.0 Marshmallow позволяет подтверждать покупки Google Play отпечатком пальца: Сканер отпечатков пальцев может не только повысить удобство и безопасность при использовании мобильного устройства

    09:0620

    Царапины на пленке и бампере для iPhone производства Innerexile исчезают за секунду: Это объясняется следующим образом: вся пленка состоит из микрокапсул, которые заполнены клейкой жидкостью

    08:4916

    Apple могут заставить оплатить счета пользователей iOS 9, которые существенно выросли из-за функции Wi-Fi Assist: Различные ресурсы рекомендуют отключить Wi-Fi Assist, чтобы снизить сотовый трафик и расход аккумулятора

    08:2381

    В Сети появились результаты тестирования нового процессора VIA C4650: Процессор VIA C4650 протестировали с конкурентами

    08:0015

    Единственные побывавшие на Луне часы, находящиеся в частном владении, проданы на аукционе за 1 625 000 долларов: Часы хранят Bulova с номером 885104/01 2

    07:309

    Google работает над полноценной автомобильной ОС Android: Google готовит автомобильную версию Android

    07:1029

    Toshiba приписывают намерение продать компании Sony производство датчиков: Сумма сделки между Toshiba и Sony оценивается в 165 млн долларов

    07:001

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