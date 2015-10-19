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    19 октября 2015

    Вся «умная» часть телевизора Xiaomi Mi TV 3 расположена в отдельном блоке: Телевизор Xiaomi Mi TV 3 оценили в $800

    20:2585

    Ninebot mini — крохотный сегвей массой менее 13 кг, который стоит всего $315: Ninebot представила сегвей mini

    18:4319

    Суд Сеула одобрил сделку по приобретению Pantech за 44 млн долларов: Pantech продана за 44 млн долларов

    17:575

    В конфигурацию однокристальных платформ Samsung Exynos 7880 и 7650 войдут GPU Mali-T860: Платформы Samsung Exynos 7880 и 7650 будут использоваться ядра Cortex-A72 и A53

    17:327

    AMD обещает для GPU Arctic Islands улучшить энергоэффективность по сравнению с Fiji в два раза: Графические решения AMD Greenland смогут похвастаться отличной энергоэффективностью

    17:187

    Смартфон Alcatel OneTouch Fierce XL будет существовать в двух версиях: с Windows 10 Mobile и Android: Смартфон Alcatel OneTouch Fierce XL будет доступен в модификациях с разными ОС

    16:346

    Смартфон Huawei Mate 8 с технологией Force Touch анонсируют до конца года: Смартфон Huawei Mate 8 получит SoC Kirin 950

    16:113

    Onda oBook 11 — тонкий и лёгкий ноутбук с дисплеем IPS, платформой Atom x5-Z8300 и ценой $255: Ноутбук Onda oBook 11 может предложить экран Full HD

    15:4612

    Смартфон Oppo R7s оснащен 4 ГБ оперативной памяти и дисплеем AMOLED размером 5,5 дюйма: Смартфон Oppo R7s построен на SoC Qualcomm Snapdragon 615

    15:108

    Asus раскрыла некоторые подробности об игровом ноутбуке ROG GX700 с жидкостной системой охлаждения: Ноутбук Asus ROG GX700 действительно получит GPU GeForce GTX 980

    14:4418

    В вентиляторах Spire ClearStar типоразмера 140 мм используются фирменные подшипники с наночастицами в составе смазки: Компания Spire объявила о выпуске 140-миллиметровых вентиляторов серии ClearStar

    14:0116

    Microsoft просит пользователей Windows 10 дать шанс родным приложениям ОС: В подобных сообщениях будет говориться о преимуществах родных приложений Windows 10

    13:5339

    Apple установила в некоторых магазинах Apple Store стенды для демонстрации технологии Force Touch: Apple установила в магазинах столы с Force Touch

    13:3622

    В Стэндфордском университете создана искусственная кожа, чувствительная к прикосновениям: Материал распознает прикосновения и передает соответствующие сигналы нервной системе

    13:274

    Аналитик J.P. Morgan утверждает, что TSMC заполучила эксклюзивные права на производство платформы Apple A10: TSMC может получить 100% заказов на SoC Apple A10

    13:087

    В Apple придумали, что можно уменьшить электронные устройства, уменьшив разъемы для соединения плат: Новые разъемы могут располагаться вплотную друг к другу

    12:5434

    Учёные разработали относительно недорогую гиперспектральную камеру HyperCam, которую в перспективе можно использовать для смартфонов: Камера HyperCam может принести гиперспектральные снимки в мобильный сегмент

    12:537

    Однокристальная платформа Rockchip RK6321 предназначена для носимой электроники: Платформа Rockchip RK6321 содержит два ядра Cortex-A5

    12:283

    Процессоры Intel Cannonlake выйдут ещё позже, чем предполагалось: Процессоры Intel Cannonlake стоит ожидать только во второй половине 2017 года

    12:1337

    Thomson Reuters поможет Samsung в корпоративном сегменте: Samsung объявила о сотрудничестве с Thomson Reuters

    11:434

    Моментальная фотокамера Lomo’Instant Wide рассчитана на картриджи Fujifilm Instax Wide Film: Камера Lomo’Instant Wide стоит $199

    11:229

    PowerUp FPV дает возможность ощутить себя пилотом бумажного самолетика: По словам производителя, PowerUp FPV — единственный бумажный самолетик с функцией видеотрансляции от первого лица

    10:4810

    В Японии открылся музей Nikon: Открытие музея приурочено к 100-летию компании Nikon, основанной в 1917 году

    09:529

    Huawei выделит миллиард долларов на поддержку разработчиков информационных технологий: На рынке смартфонов Huawei уступает только компаниям Samsung и Apple

    09:275

    Amazon обвиняет более 1000 пользователей в публикации проплаченных отзывов: В апреле Amazon уже привлекла к суду несколько сайтов, специализировавшихся на заказных отзывах

    09:1513

    Cortana учится отправлять SMS с компьютера и сообщать о пропущенных звонках : Важно отметить, что для этого вы также должны быть пользователем Windows Phone

    08:50

    Google убрала функцию OK Google из настольной версии Chrome : Если микрофоны есть у всех смартфонов, то про компьютеры сказать то же самое в принципе невозможно

    08:2722

    По слухам, Verizon выпустит бюджетный 10-дюймовый планшет: Подробностей об аппаратной начинке Verizon Ellipsis 10 пока что нет

    08:154

    APU AMD Bristol Ridge могут в итоге получить исполнение FM2+: AMD может сохранить для процессоров Bristol Ridge исполнение FM2+

    08:156

    У Илона Маска уже готов дизайн для электрического самолета Tesla : Поезда, морской транспорт, строительная техника, самолеты и вертолеты также являются серьезными источниками загрязнения

    08:0250

    USB Killer убедит вас в том, что пользоваться подозрительными USB-накопителями крайне небезопасно: Что вы сделаете, если утром на своем рабочем месте обнаружите неизвестную флэшку?

    07:4323

    Фотогалерея дня: смартфон Bluboo Xtouch, перенявший черты дизайна Xiaomi Mi Note и Samsung Galaxy: Появились живые фото смартфона Bluboo Xtouch

    07:30

    Обновление до ОС Android 6.0 получат почти полтора десятка смартфонов Huawei: Huawei огласила список смартфонов, которые получат обновление до Android 6.0

    07:005

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