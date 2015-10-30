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    30 октября 2015

    Модный дизайнер наделил предметы одежды функцией мобильных платежей: Пока неизвестно, как воспримет идею массовый потребитель

    19:1715

    Наборы модулей памяти для ноутбуков G.Skill Ripjaws DDR4 объемом до 64 ГБ работают на эффективных частотах до 2800 МГц при напряжении питания 1,2 В: Серию G.Skill Ripjaws пополнили новые наборы модулей памяти SO-DIMM

    18:5512

    Texas Instruments и Analog Devices называют возможными покупателями компании Maxim: В отрасли набирает силу тенденция слияний и поглощений

    18:186

    За год квартальный доход Western Digital уменьшился с 3,9 до 3,4 млрд долларов, прибыль — с 423 до 283 млн долларов: Компания Western Digital отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    17:2818

    Ассортимент Club 3D пополнили переходники, превращающие порт USB 3.1 Type-C в порт Gigabit Ethernet, HDMI или VGA: Переходники Club 3D CAC-1500, CAC-1501, CAC-1502 и CAC-1503 рассчитаны на подключение к порту USB-C

    14:5420

    По данным IDC, в третьем квартале 2015 года было отгружено 355 млн смартфонов; примерно каждый четвертый из них носит марку Samsung: Доля Apple на рынке смартфонов — 13,5%

    12:5261

    Отчет Canon за третий квартал 2015 года: продажи камер со сменными объективами сократились на 17%, компактных камер — на 29%: Доход Canon в третьем квартале 2015 года составил 7,715 млрд долларов

    10:5651

    Смартфон Lenovo K51c78 на восьмиядерном процессоре, работающем под управлением ОС Android 5.1, замечен на сайте TENAA : Ожидается, что смартфон Lenovo Vibe X3 Lite будет стоить около $140

    10:212

    По слухам, Chrome OS станет частью Android, после чего Alphabet отправится покорять сегмент ноутбуков: Унифицированная операционная система станет доступна под названием Android всем желающим в 2017 году

    09:3525

    Сервис WeatherPlanner предсказывает погоду на год вперед: Используемые алгоритмы позволяют прогнозировать погоду на год вперед с такой же вероятностью, которая свойственна краткосрочным прогнозам

    09:0213

    Motorola опубликовала статистику по разбитым экранам смартфонов. Moto X Force выйдет в ноябре: Исследование, проведенное специалистами компании, выявило, что 50% пользователей смартфонов во всем мире разбивали экраны своих смартфонов

    08:3946

    Устройство для управления компьютером и мобильными устройствами Gest должно заменить мышь и клавиатуру: Gest похож на перчатку, которая крепится на ладони и пальцах пользователя, устройство позволяет руке работать более интуитивно

    08:1515

    Huawei показала рекордный рост продаж смартфонов в годовом выражении: За квартал Huawei продала 27,4 млн смартфонов

    08:1010

    Honda показала самоуправляемый двухместный концепт Wanderstand: Если вы подумали о спортивном автомобиле в кузове «купе», то вы заблуждаетесь

    07:556

    Чистая прибыль UMC упала на 41%: UMC отчиталась за квартал

    07:302

    Samsung приступит к массовому производству SoC Exynos 8890 уже в декабре: Производство SoC Exynos 8890 стартует в декабре

    07:1028

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