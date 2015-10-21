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    21 октября 2015

    Жесткие диски Toshiba AL14SE со скоростью вращения шпинделя 10500 об/мин оснащены интерфейсом SAS 12 Гбит/с : Жесткие диски Toshiba AL14SE предназначены для предприятий

    23:004

    В платформу Intel Greenlow вошли процессоры Xeon E3-1200 v5 на микроархитектуре Skylake : Всего в серии Intel Xeon E3-1200 v5 одиннадцать моделей

    22:1916

    Garmin Forerunner 235 — монитор активности для бегунов с датчиком ЧСС и модулем GPS: Garmin представила трекеры Forerunner 230 и Forerunner 235

    20:523

    Western Digital покупает компанию SanDisk за 19 млрд долларов: Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2016 года

    20:4017

    Восемь производителей оптических приводов признаны виновными в ценовом сговоре десятилетней давности: Пять производителей оптических приводов заплатят штраф

    20:087

    Apple комплектует часть смартфонов iPhone 6s plus зарядными устройствами удвоенной мощности: Смартфон Apple iPhone 6s plus с зарядными устройством мощностью 10 Вт замечен в Индии

    19:4978

    Базовая модификация ноутбука Microsoft Surface Book теперь также доступна с дискретной видеокартой: Тематические издания высоко оценили ноутбук Microsoft Surface Book

    19:4819

    Samsung «проговорилась» о смартфонах Galaxy On5 и Galaxy On7: Смартфоны Samsung Galaxy On5 и Galaxy On7 основаны на платформе Exynos 3475

    19:2113

    Анонсирован телеконвертор Fujinon XF1.4X TC WR : Телеконвертор Fujinon XF1.4X TC WR тоже имеет защиту от атмосферных воздействий

    19:152

    Доход Rambus за квартал — 73,8 млн долларов, чистая прибыль — 182 млн долларов: Компания Rambus опубликовала отчет за третий квартал 2015 года

    18:507

    Intel преобразует один из своих заводов по выпуску процессоров для производства микросхем памяти: Intel начнёт сама производить микросхемы памяти

    18:425

    Устройство Magic Leap можно будет носить на улице, не переживая за свой внешний вид: Устройство Magic Leap основано на совершенно новой технологии

    18:2815

    Китайская компания REX Global Entertainment купила за $100 млн 64,9% акций Yota Devices: REX Global Entertainment также предложил остальным акционерам возможность продать свои доли целиком

    18:1316

    Камеры для систем домашнего наблюдения D-Link DCS-2630L и DCS-960L оснащены объективами с углом обзора 180 градусов: Камеры наблюдения D-Link DCS-2630L и DCS-960L стоят $200 и $150 соответственно

    17:45

    Умный, мощный и дорогой робот-пылесос Dyson 360 Eye появится в Японии уже в пятницу: Продажи Dyson 360 Eye должны были стартовать еще весной, однако разработчики получили дополнительные несколько месяцев не реализацию всех обещаний

    17:1222

    В серии полнокадровых объективов для видеосъемки Xeen запланировано появление еще трех моделей: Цена любой из трех существующих моделей Xeen равна $2495

    17:054

    Смартфон Bluboo Xtouch оснастили 3 ГБ ОЗУ, дактилоскопом, дисплеем JDI и оценили в $180: Смартфон Bluboo Xtouch получил стеклянную заднюю крышку

    16:523

    Китайский регулятор снял некоторые ограничения касательно сделки между Western Digital и Hitachi Global Storage: Western Digital получила разрешение на объединение некоторых активов с приобретённым в 2011 году подразделением Hitachi

    16:221

    Объектив Fujinon XF35mmF2 R WR предназначен для камер с креплением Fujifilm X: Объектив Fujinon XF35mmF2 R WR появится в продаже в декабре по цене $449

    16:192

    Kyocera DuraForce XD и Hydro Air — защищённые смартфоны совершенно разных «весовых» категорий: Смартфон Kyocera DuraForce XD и Hydro Air не боятся воды и падений

    15:53

    Представлен металлический смартфон Meizu metal с платформой MediaTek Helio X10 и ценой $180: Смартфон Meizu metal получил сканер отпечатков пальцев

    15:244

    Google инвестирует средства в постройку ветряной электростанции в Кении: Google поможет построить в Африке крупную ветряную электростанцию

    14:417

    Toshiba выпускает 24-нанометровые микросхемы флэш-памяти SLC NAND плотностью до 4 Гбит для встраиваемых систем : Новые микросхемы флэш-памяти Toshiba оснащены последовательным интерфейсом

    14:181

    Французские ученые предлагают считывать «внутренние отпечатки пальцев»: Найден способ сделать считывание отпечатков пальцев принципиально более надежным

    11:5312

    Сервис Google Photos получил 100 млн активных пользователей за неполные 5 месяцев: На фотографиях, которые загружаются в Google Photos, чаще всего изображены люди, второе место занимает еда

    09:2119

    Фитнес-трекер Misfit Shine 2 может проработать полгода от стандартной батарейки для часов: Дизайн устройства будет хорошо знаком пользователям Misfit Shine, вот только гладкий алюминиевый корпус стал чуть тоньше, а диаметр немного увеличился

    08:593

    Chevrolet Bolt называют электромобилем LG. Запас хода в 320 км при цене $30 тыс.: Вчера General Motors сообщила о том, что она выбрала LG в качестве поставщика всех ключевых электронных компонентов Chevrolet Bolt

    08:4076

    LG откладывает запуск SoC Nuclun 2 из-за желания интегрировать в неё модем LTE-A: Платформа LG Nuclun 2 появится только в следующем году

    08:304

    EE представила планшет Robin, предназначенный для детей и их родителей: EE думает, прежде всего, о родителях, которые подыскивают подарок на Рождество своим детям

    08:18

    Amazon хочет наделить носимую на голове электронику дисплеями с изменяемой прозрачностью: Amazon может работать над умными очками со стёклами с изменяемой прозрачностью

    07:30

    Verizon называет Droid Turbo 2 «идеальным телефоном для неидеальных людей»: Интересно, насколько успешной окажется выбранная маркетинговая стратегия

    07:2510

    Трекер активности Polar A360 может похвастаться цветным дисплеем и хорошей автономностью: Трекер активности Polar A360 стоит $200

    07:101

    Представлен GPU ARM Mali-470 : GPU ARM Mali-470 предназначен для носимой электроники и интернета вещей

    01:1410

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