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    4 октября 2015

    На новом изображении GPU Nvidia Pascal несколько отличается от показанного ранее: Анонс графического процессора GPU Nvidia Pascal с памятью HBM2 ожидается в 2016 году

    14:428

    Выход настольных процессоров Intel Core i3 и Pentium на микроархитектуре Skylake близок, в сети уже появились изображения упаковки: Ожидается, что в серии Intel Core i3 будут доступны модели Core i3-6320, i3-6300, i3-6100, i3-6300T и i3-6100T

    14:0835

    На смартфонах и планшетах Asus с ОС Android теперь будут предустановлены сервисы Microsoft Office: Microsoft и Asus расширили лицензионное соглашение

    13:5513

    EK Water Blocks предлагает водоблок EK-FC980 GTX Ti Classy KPE для 3D-карты EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin: Основание водоблока EK-FC980 GTX Ti Classy KPE изготовлено из меди и никелировано

    13:373

    Пользователям платформы Microsoft Azure будет доступна технология Nvidia GRID 2.0 : Работу с профессиональными графическими приложениями уровня Nvidia Quadro можно перенести в облако

    12:581

    Смартфону Huawei P9 приписывают SoC Kirin 950 и камеру с лазерным помощником автофокуса: Huawei P9 получит экран диагональю 5,2 дюйма и вряд ли будет существенно отличаться габаритами от модели P8

    12:504

    Imation прекращает выпуск носителей и использование марки TDK Life on Record: Эксклюзивное лицензионное соглашение с TDK будет расторгнуто

    12:3919

    Ультрабук Dell XPS 13 9350: 16 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 1 ТБ и по-прежнему «безграничный дисплей»: Dell XPS 13 9350 в максимальной конфигурации оценен в 2150 евро

    11:5516

    Представлены мобильные GPU Nvidia Quadro M5000M, M4000M, M3000M, M2000M, M1000M и M600M на архитектуре Maxwell : Новые GPU Nvidia Quadro M Mobile поддерживают DirectX 12 и OpenGL 4.5

    10:301

    Водоблоки EK-RAM Monarch X2 предназначены для модулей памяти: Основание водоблоков EK-RAM Monarch X2 изготавливается из меди

    10:005

    SolarCity представила самые эффективные солнечные батареи для потребительского сегмента: Данные панели создаются при помощи нового технологического процесса, который позволил значительно снизить стоимость производства

    09:557

    В 2016 году Japan Display будет основным поставщиком дисплеев для Apple, а iPhone образца 2017 года может получить дисплей AMOLED: Компания Sharp уступила место основного поставщика дисплеев для Apple компании Japan Display

    09:4433

    Apple купила разработчика самообучающихся систем распознавания голоса VocalIQ: Высказываются версии о том, что компания из Купертино будет использовать технологии VocalIQ при создании мультимедийной системы своего автомобиля

    09:3020

    Беспроводной маршрутизатор Synology RT1900ac оснащен портом USB 3.0 и слотом SD: Беспроводной маршрутизатор Synology RT1900ac соответствует спецификации IEEE 802.11a/b/g/n/ac

    08:309

    Смартфон Sharp Aquos Compact SH-02H оснащен дисплеем Full HD, обновляемым 120 раз в секунду : Степень защиты смартфона Sharp Aquos Compact SH-02H — IP68

    08:0026

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