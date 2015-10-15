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    15 октября 2015

    Ulefone готовит обновленную модель смартфона Be Pro 2: Смартфон Ulefone Be Pro 2 получил другую платформу и новую ОС

    23:02

    Анонсированы продажи игровой мыши Roccat Kova: Покупатель мыши Roccat Kova сможет выбрать устройство белого и черного цвета

    23:003

    Ассортимент Lexar также пополнили карты памяти Professional 3600x и 3500x CFast 2.0 : Карты памяти Lexar Professional 3600x и 3500x CFast 2.0 адресованы тем, кто занимается съемкой видео 4К

    21:021

    Audi показала прототип автомобильного фонаря, в котором используются гибкие панели OLED: Разработка была выполнена в рамках проекта R2D2 (Roll To Device 2), финансируемого немецким правительством

    20:488

    В конфигурацию ноутбука Eurocom Sky X9 входит процессор Intel Skylake в исполнении LGA1151 и 3D-карта Nvidia GeForce GTX 980: Дисплей Sky X9 размером 17,3 дюйма может иметь разрешение 3840 х 2160 пикселей

    20:367

    По мнению судьи ITC, Samsung и Qualcomm не нарушили патенты Nvidia: Nvidia попросит ITC подумать еще раз

    20:057

    Tizen заняла в Индии второе место среди операционных систем для смартфонов бюджетного сегмента: Tizen обогнала Windows Phone в Индии

    19:0514

    Samsung представила премиальные чехлы для смартфонов Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note5: Новые чехлы для смартфонов Samsung Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note5 выполнены Montblanc и Сваровски

    18:5722

    Чистая прибыль TSMC в годовом выражении снизилась на 1,3%: TSMC зафиксировала незначительное увеличение квартальной выручки

    18:402

    «Водяное охлаждение» положительным образом сказывается на производительности смартфонов с SoC Snapdragon 810: Погружённые в воду смартфоны с SoC Snapdragon 810 показывают лучшие результаты в тестах

    18:299

    Среди полупроводниковых производителей намечается ещё одно слияние: Analog Devices и Maxim Integrated Products ведут переговоры о слиянии

    17:32

    Процессор AMD Hierofalcon с восемью ядрами Cortex-A57 сравнили с множеством конкурентов: Процессор AMD Hierofalcon продемонстрировал отличную производительность

    17:067

    VAIO выпустит смартфон с Windows 10 Mobile: VAIO стала партнёром Microsoft по выпуску смартфонов в Японии

    16:4211

    Производитель называет Macronix OctaFlash MX25UM самой быстрой в отрасли флэш-памятью SPI NOR: По словам Macronix, флэш-память OctaFlash оптимально подходит для автомобильной электроники

    16:111

    Смартфон OnePlus X получит 3 ГБ ОЗУ и фронтальную 8-мегапиксельную камеру: Смартфон OnePlus X может получить дисплей OLED

    13:423

    Huawei также может разрабатывать свой ноутбук: Huawei регистрирует бренд Matebook, под которым, возможно, будут выходить ноутбуки

    13:272

    3M наделит ноутбуки HP технологией защиты данных на экране: Новые бизнес-ноутбуки HP получат дисплеи с технологией защиты от чужого взгляда

    13:1610

    Google уберёт из браузера Chrome центр уведомлений из-за его невостребованности: Из браузера Chrome исчезнет центр уведомлений

    13:006

    LG готовит для смартфона V10 сменную крышку с поддержкой технологии беспроводной зарядки: Благодаря сменным крышкам смартфон LG V10 получит поддержку технологии беспроводной зарядки

    12:403

    Микроконтроллер Freescale Kinetis KW41Z поддерживает одновременную работу IEEE 802.15.4 Thread и Bluetooth Smart/BLE : Первые образцы Kinetis KW41Z станут доступны во втором квартале 2016 года

    10:232

    GoPro планирует ежегодно тратить $5 млн, награждая авторов лучших фотографий и роликов : За лучшую фотографию обещают $500, за необработанное видео — $1000, а режиссеры отредактированных мини-фильмов смогут получить $5000

    10:039

    Системная плата Asus ROG Maximus VIII Impact типоразмера mini-ITX имеет необычный блок регуляторов напряжения: Основой платы Asus ROG Maximus VIII Impact служит набор системной логики Intel Z170 Express

    10:0112

    JetBlue стала первой американской авиакомпанией, которая предлагает пассажирам высокоскоростной Wi-Fi: Флот JetBlue состоит из 150 самолетов Airbus A320 и Airbus A321, на всех уже установлено соответствующее оборудование

    09:474

    Объем миниатюрного флэш-накопителя Super Talent Pico C достигает 128 ГБ: Флэшка Super Talent Pico C оснащена интерфейсом USB 2.0

    09:3810

    В гарнитуре HyperX Cloud Mav Edition используются 53-миллиметровые излучатели: Масса гарнитуры HyperX Cloud Mav Edition с микрофоном и кабелем составляет 350 г

    09:274

    Battelle представила винтовку DroneDefender для устранения дронов: Оружие весит всего 4,5 кг, в боевой режим оно приводится за 0,1 с и может работать без подзарядки до 5 часов

    09:2130

    Онтарио станет первой канадской провинцией, где появятся самоуправляемые автомобили: 1 января 2016 года первые беспилотные машины выедут на улицы Онтарио

    08:33

    FAA хочет запретить провозить дополнительные аккумуляторы в багаже: Речь идет о стандартных аккумуляторных батареях, которые используются в смартфонах, ноутбуках, цифровых камерах и прочей технике

    08:2021

    Ноутбук Asus VivoBook 4K оснащается 3D-картой GeForce 940M: Ноутбук Asus VivoBook 4K оценивается в 1000 евро

    07:4515

    Uber запустила сервис доставки UberRush: Доставка будет осуществляться в очень сжатые сроки в течение рабочего дня, в идеале планируется обрабатывать и доставлять заказы за считанные минуты

    07:426

    Смартфоны Panasonic P50 Idol и P65 Flash работают под управлением ОС Android 5.1: Смартфоны Panasonic P50 Idol и P65 Flash стоят 105 и 130 долларов

    07:101

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