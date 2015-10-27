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    27 октября 2015

    По оценке Digitimes Research, в этом квартале ноутбуков будет отгружено на 17,5% меньше, чем год назад: Рынок ПК сокращается

    20:4915

    Чистая прибыль Broadcom выросла в четыре раза: Broadcom отчиталась за квартал

    20:15

    LeTV оснастила смартфон 1s дактилоскопом, снизила цену на 25% и назвала полученную модель Le 1s: Смартфон LeTV Le 1s оценён в $175

    20:0214

    Ширина игровой поверхности Corsair MM300 — без малого метр: Corsair представила игровую мышь Katar и коврик MM300

    18:25

    HTC распродаёт камеры RE по цене в четыре раза ниже изначальной: Камеру HTC RE можно приобрести за $50

    18:067

    Intel приобретает компанию Saffron, занимающуюся разработкой платформ для когнитивных вычислений: Intel покупает Saffron

    17:242

    Специалисты AnandTech проверили работу связок из карт Radeon R9 Fury X и GeForce GTX 980 Ti : Карты AMD и Nvidia могут работать вместе

    16:103

    HTC «обманула» с ценой на смартфон One A9: Цена смартфона HTC One A9 на самом деле равна $500

    15:2419

    Samsung значительно улучшит преемника смартфона Galaxy A3: Новая версия смартфона Samsung Galaxy A7 будет мало отличаться от предшественника

    14:2517

    На аукцион выставлен модуль памяти с компьютера космического корабля Gemini 3, совершившего пилотируемый полёт в 1965 году: Модуль памяти с корабля Gemini 3 выставлена на аукцион

    13:5528

    WhatsApp получил 30 млн пользователей в России и поддержку «Билайн»: Если верить аналитической компании App Annie, то самым популярным мобильным приложением для мгновенного обмена сообщениями в России является WhatsApp

    13:1817

    Смартфон BlackBerry Priv позволит с пользой задействовать кривизну дисплея: Смартфон BlackBerry Priv поддерживает оконный режим для приложений

    13:081

    Рост числа пользователей платежной системы Apple Pay существенно замедлился: Прошел всего через год с момента запуска Apple Pay

    11:2214

    Процессор Oracle SPARC M7 способен выполнять до 256 потоков команд: Представлен 32-ядерный микропроцессор Oracle SPARC M7

    10:3523

    Первые камеры для умного дома на базе Snapdragon 618 выйдут в следующем году: Qualcomm лишь представила референсный дизайн, но не собирается производить их, этим займутся другие компании

    09:29

    В Саудовской Аравии создан самый черный материал: Материал сравнительно прост в изготовлении и может использоваться в составе жидкостей

    09:2733

    MasterCard намеревается превратить все гаджеты в устройства для оплаты: ...начиная от привычных сегодня смартфонов и планшетов, заканчивая фитнес-трекерами, умными кольцами и даже электронными автомобильными ключами

    09:086

    Прототип AMD Magnum на базе FPGA прибыл в Индию: AMD Magnum может оказаться домашним развлекательным устройством или игровой консолью

    09:001

    Walmart хочет получить в FAA разрешение на использование дронов доставки: 70% американцев живут в радиусе 5 миль от магазина Walmart

    08:492

    Microsoft запустила сайт, который поможет бывшим пользователям MacBook перейти на Surface Book: На этом же сайте можно найти инструкции, которые позволят вам перенести личные документы, фотографию и даже почтовую переписку с MacBook на Surface Book

    08:3365

    Google использует систему искусственного интеллекта RankBrain для обработки сложных запросов: Принцип работы RankBrain сводится к преобразованию большого количества написанных пользователем слов в запросе в математические объекты, называемые «векторами»

    08:215

    В компьютерном корпусе Thermaltake Suppressor F1, рассчитанном на плату типоразмера mini-ITX, установлен 200-миллиметровый вентилятор: Интересной особенностью корпуса Thermaltake Suppressor F1 является взаимозаменяемость панелей

    08:007

    Микро-ПК InFocus Kangaroo, размеры которого сопоставимы со смартфоном, можно подключить к планшету iPad: Микро-ПК InFocus Kangaroo стоит $100

    08:004

    Качество приёма сигнала у смартфона iPhone 6s уступает даже некоторым предшественникам: Профессор Университета Ольборга оценил качество приёма сигнала у 37 мобильных телефонов

    07:3528

    Пользователь может использовать с системной платой Biostar Hi-Fi Z170Z5 как память DDR3, так и DDR4: Системная плата Biostar Hi-Fi Z170Z5 располагает только четырьмя портами SATA

    07:103

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