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    16 октября 2015

    Вовремя узнать о начале продаж смартфона BlackBerry Priv позволит регистрация на сайте производителя : На странице регистрации приведены некоторые сведения о BlackBerry Priv

    20:335

    AMD создаёт СП с Nantong Fujitsu Microelectronics: AMD и Nantong Fujitsu Microelectronics создают совместное предприятие

    19:55

    AMD отчиталась за очередной квартал. Выручка подразделения Computing and Graphics упала почти в два раза: AMD снова получила квартальный убыток

    19:4312

    Ноутбуки для Huawei, возможно, будет производить BYD Electronic: BYD Electronic будет являться сборщиком ноутбуков для Huawei

    19:22

    Монитор Acer Predator X34 с вогнутым экраном и поддержкой G-Sync стоит $1300: Монитор Acer Predator X34 охватывает 100% цветового пространства sRGB

    17:1014

    Различные приложения в Google Play заблокировали из-за торговой марки Cardboard: В компании из Маунтин-Вью очень серьезно относятся к торговым маркам в целом и проекту Cardboard в частности

    16:106

    Avermedia полностью откажется от собственного производства: Avermedia долгое время специализировалась на выпуске компьютерных TV-тюнеров

    14:54

    Компания Thermaltake добавила в серию Smart DPS G Gold блоки питания мощностью 650 и 750 Вт: Одновременно серию Smart DPS G Bronze пополнили блоки питания мощностью 600 и 700 Вт

    14:36

    В чат Skype теперь можно приглашать людей, у которых нет учетной записи и клиента: Им не придется ничего скачивать, достаточно будет просто открыть в браузере присланную вами ссылку

    14:346

    Клавиатура Cherry Stream 3.0 оценена в 30 евро: Клавиатура Cherry Stream 3.0 выпускается в черном и светло-сером вариантах

    14:1212

    Microsoft заплатит $200 за ваш старый ноутбук при покупке нового по цене от $599: Стоит добавить, что Microsoft и раньше проводила подобные акции, предлагая $200 за iPad покупателям планшетов Surface

    13:429

    На портале госуслуг запущен сервис «Открытая платформа госуслуг» :

    12:541

    В твердотельных накопителях Zotac Premium объемом 240 и 480 ГБ используются контроллеры Phison : Объем модели ZTSSD-A5P-240G-PE равен 240 ГБ, модели ZTSSD-A5P-480G-PE — 480 ГБ

    12:06

    TrendForce: в третьем квартале рынок смартфонов вырос на 9,1%, лидером остается Samsung, доля Apple сократилась до 13,7%: В целом за 2015 год рынок смартфонов увеличится на 9,3%, полагают эксперты TrendForce

    11:4933

    За нарушение патента, принадлежащего университету Висконсина, Apple могут обязать заплатить более 862 млн долларов: Cуд вынес решение, в котором принципиально признано нарушение со стороны Apple

    11:0339

    Второй тизер грядущей конференции Xiaomi демонстрирует...бритвенный станок:

    10:447

    Однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 820 будет изготавливать Samsung по нормам 14 и 10 нм: 14-нанометровый вариант Snapdragon 820 выйдет в конце текущего или начале будущего года

    10:1855

    Средства на выпуск чехла HandScape, позволяющего пользователю «видеть» свои пальцы сквозь планшет, собраны раньше срока: Цены на чехлы HandyCase для iPad и iPhone начинаются с отметки $99

    10:036

    Microsoft, Intel, Dell, HP и Lenovo запустили первую в истории совместную рекламную кампанию PC Does What?: По оценке исследовательской компании IDC, продажи РС в этом квартале должны снизиться на 8%

    10:0021

    Mitsubishi Electric EMIRAI3 xAUTO — концептуальный робомобиль с искусственным интеллектом: Mitsubishi Electric рассчитывает вывести робомобили на рынок в 2020 году

    09:387

    OWC предлагает сэкономить, увеличивая объем ОЗУ новых ПК Apple iMac до 32 ГБ : Набор из четырех модулей DDR3-1867 суммарным объемом 32 ГБ стоит $264

    09:1023

    Студенты Стэнфордского университета создали приложение для любителей современной воздушной съемки: Получить качественные материалы при помощи видеокамеры, установленной на дроне, которые мы видим в рекламных роликах, довольно непросто

    09:072

    Новый моноблок Apple iMac с экраном диагональю 21,5 дюйма заработал у iFixit всего один балл: iFixit оценили новый моноблок Apple в один балл

    09:0053

    Поляки первыми получат ОС Android 6.0 Marshmallow для LG G4: LG G4 станет первым смартфоном после линейки Nexus, который получит самую свежую мобильную операционную систему от Google

    08:489

    Blu Studio Energy 2 и Energy X — смартфоны с ОС Android 5.1 и аккумуляторами ёмкостью 5000 и 4000 мА·ч соответственно: Смартфоны Blu Studio Energy 2 и Energy X стоят $180 и $110

    08:302

    Наушники Beoplay H7 отличаются от старшей модели Beoplay H8 отсутствием функции активного шупоподавления: Данный шаг позволил повысить время работы наушников с 14 до 20 часов

    08:14

    Смартфону OnePlus X приписывают цену в $220: Смартфон OnePlus X может быть оценён в $220

    08:102

    Samsung предложила Huawei производить однокристальные платформы HiSilicon по 14-нанометровому техпроцессу: Huawei может стать новым клиентом Samsung на 14-нанометровую полупроводниковую продукцию

    07:453

    Умные часы InWatch Run будут работать под управлением YunOS: Умные часы InWatch Run будут стоить $250

    07:153

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