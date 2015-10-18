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    18 октября 2015

    Apple обязали выплатить 234 млн долларов фонду WARF за нарушение патента: Apple собирается обжаловать решение суда

    16:0558

    IBM разрешает Китаю инспектировать исходные коды своего ПО: В IBM подтвердили, что открывают некоторым государствам доступ к исходному коду своих программных продуктов

    15:528

    Компания Everdisplay показала свой первый полупрозрачный дисплей OLED: Размер панели — 5,57 дюйма по диагонали

    15:307

    За $1195 объем оперативной памяти 27-дюймового моноблока Apple iMac с дисплеем Retina 5K можно увеличить до 64 ГБ: Линейка MaxRAM включает отдельные модули объемом от 4 до 16 ГБ и наборы объемом от 8 до 64 ГБ

    14:1679

    Alibaba хочет стать единоличным владельцем китайского аналога YouTube, заплатив 3,5 млрд долларов : Компания Alibaba Group сделала предложение компании Youku Tudou

    14:012

    Клавиатура Ultimate Hacking Keyboard разделена на две части: На сайте Crowdsupply идет сбор средств на выпуск клавиатуры Ultimate Hacking Keyboard

    13:4316

    Intel разрабатывает микросхему для следующего смартфона iPhone: Сейчас в iPhone используется модем Qualcomm 9X45

    13:3221

    Платформа для слежения за движениями глаз Tobii IS4 предназначена для потребительской электроники: Одновременно представлена микросхема Tobii EyeChip

    13:19

    Мобильные устройства Sony Xperia Z3+, Z4 Tablet, C4, C5 Ultra, M4 Aqua и M5 никогда не получат обновление Android 5.1.1 : Мобильные устройства Sony Xperia Z3+, Z4 Tablet, C4, C5 Ultra, M4 Aqua и M5 будут сразу обновлены до Android 6.0

    12:556

    Генеральный директор Micron добровольно уменьшил свою зарплату на 50%: Micron в последнее время сталкивается с проблемами из-за уменьшения спроса на компоненты для ПК

    12:3916

    Датчик изображения Toshiba CSA02M00PB для автомобильных камер имеет функцию подавления мерцания светодиодов: Новая матрица соответствует стандартам AEC-Q100 для современных систем помощи водителю (ADAS) и систем обзора

    12:23

    Google купила компанию Digisfera, разработки которой будут использоваться для развития Google Street View: Финансовые подробности сделки не разглашаются

    11:56

    Разрешение полнокадровой компактной камеры Sony Cyber-shot RX1R II — 42 Мп, цена — $3299: Помимо датчика, от a7R II новой камере досталась гибридная система автоматической фокусировки

    11:4421

    Самое тихое место на Земле принадлежит Microsoft: Компания Microsoft попала в книгу рекордов Гиннесса

    11:0031

    Сервер Giada GT400 на процессоре Intel Celeron 1037U рассчитан на четыре накопителя: В оснащении сервера Giada GT400 можно выделить два порта Gigabit Ethernet

    10:24

    С полной электрификацией автомобиля в Volvo рассчитывают справиться к 2019 году: Представлена «стратегия электрификации» Volvo

    10:04

    ON Semiconductor добавляет в семейство датчиков изображения Python модели разрешением 10, 12, 16 и 25 Мп: Датчики изображения ON Semiconductor Python предназначены для промышленной электроники

    09:49

    Обе версии смартфона Zuk Z1 получат обновление до Android 6.0, только в разном виде: Китайская версия смартфона Zuk Z1 получит обновление до Android 6.0 в марте

    09:00

    Motorola рекламирует Droid Turbo 2, как первый в мире смартфон с небьющимся экраном: Вы сможете получить скидку до $300 на Droid Turbo 2, если сдадите свой смартфон, даже если у него будет разбитый экран

    08:597

    Ноутбук Microsoft Surface Book в максимальной комплектации оценен в $3199: Начало продаж Microsoft Surface Book в максимальной комплектации ожидается 22 января 2016

    08:3723

    Смартфон ZTE Blade S7 сохранил платформу предшественника, но обзавёлся дактилоскопом: Смартфон ZTE Blade S7 получил 3 ГБ ОЗУ

    08:00

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