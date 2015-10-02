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    2 октября 2015

    Globalfoundries самостоятельно разрабатывает 10-нанометровую технологию: Приобретение микроэлектронного бизнеса и интеллектуальной собственности IBM позволяет Globalfoundries браться за сложные задачи

    22:5514

    Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy Active Neo: Samsung Galaxy Active Neo построен на SoC Qualcomm Snapdragon 410 и оценен в $170

    21:5519

    Опубликованы фото и характеристики планшетного компьютера Dell XPS 12 9250: В Dell XPS 12 9250 используются процессоры Intel Core M нового поколения (Skylake)

    19:3018

    Lian Li PC-TU300 — компьютерный корпус в виде чемодана: Помимо системной платы в PC-TU300 можно разместить до семи карт расширения

    15:518

    Совет директоров Hewlett-Packard одобрил разделение компании, названа дата его завершения : Разделение на Hewlett Packard Enterprise Co и HP Inc планируется завершить 1 ноября

    15:158

    Игровая мышь Cougar 700M eSports предложена в двух цветовых вариантах : В мыши Cougar 700M eSports используется датчик разрешением 8200 точек на дюйм

    15:005

    Представлен объектив Kinoshita Kistar 55mm F1.2: Рекомендованная цена Kinoshita Kistar 55mm F1.2 — $1049

    14:326

    Большой планшет Samsung Galaxy View не впечатляет своими характеристиками: Samsung Galaxy View оснащен только одной камерой разрешением 2 Мп

    14:2533

    3D-карта MSI GeForce GTX 980 Ti Golden 6G Gaming Edition оснащена охладителем Twin Frozr V : Графический процессор 3D-карты MSI GeForce GTX 980 Ti Golden 6G Gaming Edition разгоняется до 1291 МГц

    13:56

    Смартфон Bluboo Xfire Pro при цене $170 предложит SoC Snapdragon 808 и 3 ГБ оперативной памяти: При соответствии цены товарного продукта заявленной, Bluboo Xfire Pro станет сильным конкурентом Xiaomi Mi 4c и многих флагманских смартфонов других производителей

    13:50

    Japan Display представила панель IPS диагональю 17,3 дюйма разрешением 8K: 17-дюймовая панель JDI имеет разрешение 7680 х 4320 точек

    13:4624

    Ученым IBM удалось уменьшить транзисторы из нанотрубок: Уменьшение размеров транзистора складывается из уменьшения двух электродов и канала меду ними

    13:4012

    За короткий период парк беспилотных автомобилей Google утроился: Сейчас парк самоуправляемых авто компании, которые колесят по улицам Маунтин-Вью, увеличился до 73 машин

    12:5017

    В Руанде появится первый в мире дрон-порт, который будет использоваться для доставки медикаментов в отдаленные районы: По сути, дрон-порт — это взлетно-посадочная полоса, а также база, на которой будут храниться наиболее востребованные лекарства и не только

    12:023

    В набор для разработчиков Avnet Arty входит плата с FPGA Xilinx Artix-7 35T и лицензия на ПО Xilinx Vivado: Design Edition: Набор Avnet Arty стоит $99

    11:40

    Самоуправляемые такси начнут тестировать в Японии в следующем году: Если тесты пройдут успешно, то Robot Taxi рассчитывает представить полностью функциональный коммерческий сервис к 2020 году

    11:296

    Ученые из Оксфорда и Карлсруэ создали фотонную энергонезависимую память : Фотонная энергонезависимая память может однажды стать конкурентом флэш-памяти

    11:029

    Названа дата анонса умных часов Tag Heuer Carrera Wearable 01, и их новая, более высокая цена: Часы Tag Heuer Carrera Wearable 01 подорожали еще до анонса

    10:261

    Суммарная пропускная способность беспроводного маршрутизатора Netgear Nighthawk X8 AC5300 Smart WiFi Router (R8500) достигает 5,3 Гбит/с: Продажи Nighthawk X8 в США уже начались по рекомендованной цене $400

    09:429

    Серию беспроводных акустических систем Samsung Radiant360 пополнили модели R5, R3 и R1 : Беспроводные акустические системы Samsung Radiant360 R5, R3 и R1 вписываются в любой интерьер

    09:2119

    Специалисты Panasonic создали первый в мире сине-фиолетовый лазер с постоянной мощностью 4,5 Вт: Повысить мощность сине-фиолетового лазера позволило улучшенное охлаждение

    09:024

    Компьютерные корпуса серии Sharkoon VG5 оснащены легкосъемной передней панелью: Габариты корпуса Sharkoon VG5 — 445 х 200 х 430 мм

    07:302

    AMD собирается сократить 5% персонала: В 2016 финансовом году в AMD рассчитывают вследствие реорганизации сэкономить 58 млн долларов

    07:0013

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