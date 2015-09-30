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    30 сентября 2015

    Mellanox Technologies покупает разработчика процессоров EZchip : Сумма сделки между Mellanox и EZchip — 811 млн долларов

    17:001

    Названа дата и время анонса первого смартфона HTC с ОС Android 6.0 Marshmallow: По предварительным данным, основой HTC One A9 служит SoC Qualcomm Snapdragon 617

    16:141

    Стало известно, какие смартфоны HTC получат ОС Android 6.0 Marshmallow : Первые смартфоны HTC получат ОС Android 6.0 Marshmallow еще до конца текущего года

    15:598

    Tesla называет Model X самым безопасным автомобилем в мире, машина получила режим защиты от биологического оружия: Tesla не стесняется называть Tesla Model X самым безопасным автомобилем в мире, утверждая, что он точно получит максимальный рейтинг (5 звезд) в системе EuroNCAP

    15:4367

    Основой смартфона HTC Butterfly 3 служит SoC Qualcomm Snapdragon 810: Смартфон HTC Butterfly 3 оснащен камерами разрешением 20,2 и 13 Мп

    15:301

    Блоки питания Corsair RMx имеют сертификат 80 Plus Gold: В серию Corsair RMx вошли блоки питания мощностью от 550 до 1000 Вт

    15:092

    Nauto обещает сделать ваш старый автомобиль чуточку умнее: Nauto — не только камера, но и облачный сервис

    15:034

    Наборы CableMod Basic Cable Kit включают четыре кабеля в цветной оплетке: Одновременно представлены наборы C-Series RMi / RMx Basic Cable Kit

    14:006

    Разработка Panasonic позволит снизить требования к пропускной способности и объемам хранилищ в системах видеонаблюдения: Специалистам Panasonic удалось улучшить кодирование видеопотоков по стандарту H.264

    13:136

    Ассортимент встраиваемых графических решений AMD пополнили модели E8950MXM, E8870MXM, E8870PCIe, E6465MCM, E6465MXM и E6465PCIe: Предлагая изделия нескольких форм-факторов, AMD расширяет охват рынка

    12:212

    Прекращен выпуск камер Voigtlander Bessa R2-M, R3-M, R4-M и принадлежностей для них: Кроме того, прекращается выпуск объективов Voigtlander Super Wide-Helliar 15mm f/4.5 Asph II

    11:353

    Представлены процессоры AMD PRO A-Series (Carrizo PRO и Godavari PRO), включая модель AMD PRO A12, работающую на 3,4 ГГц: Процессоры AMD PRO A-Series уже доступны для заказа

    11:1412

    Переговоры между AMD и Silver Lake зашли в тупик: AMD уступает рынки процессоров для ПК и серверов компании Intel

    10:1315

    Компания Dell первой начинает использовать углеволокно из вторсырья: Углеволокно из вторсырья будет использоваться в корпусах компьютеров Dell Latitude и Alienware

    09:3718

    Операционная система OS X El Capitan доступна в качестве бесплатного обновления: С операционной системой OS X El Capitan совместимы все компьютеры Mac, выпущенные в 2009 году или позже

    09:1036

    Корпуса AeroCool QS-183 и QS-183 Advance имеют встроенные картоводы и пылевые фильтры: Корпуса AeroCool QS-183 и QS-183 Advance относятся к бюджетному сегменту

    09:092

    Сервис Samsung Pay заработал в США: Оплатить с помощью Samsung Pay можно практически во всех терминалах, принимающих платежные карты

    08:0017

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