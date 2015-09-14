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    14 сентября 2015

    Семейство модулей памяти HyperX Savage теперь включает модели стандарта DDR4: Комплекты HyperX Savage DDR4 имеют объемы от 4 до 64 ГБ

    23:521

    Карта XFX Radeon R9 380X засветилась на фотографиях: Карта AMD Radeon R9 380X все еще имеет шансы появиться на свет

    23:112

    В механической клавиатуре Gigabyte Force K83 используются клавиши Cherry MX: Клавиатура Gigabyte Force K83 способна распознать любое количество одновременных нажатий

    20:4511

    Celeno и STMicroelectronics совместно разработали референсный образец домашнего сетевого шлюза с поддержкой DOCSIS 3.0 и Wi-Fi 802.11ac: Одной из особенностей шлюза является технология Celeno OptimizAIR 2.0

    20:14

    В наушниках AudioQuest NightHawk используются излучатели с диффузорами из «натуральной биоцеллюлозы»: Продажи наушников AudioQuest NightHawk уже начались по цене $599

    19:0518

    Samsung уже приступила к производству смартфонов Z3 в Индии: Первая партия смартфонов Samsung Z3 уже собрана

    16:326

    TSMC может стать эксклюзивным поставщиком платформ Apple A10 для следующего поколения смартфонов компании: TSMC будет единственным поставщиком SoC Apple A10?

    16:0110

    Основным поставщиком экранов для новых смартфонов Apple iPhone стала Japan Display: На долю JDI приходится ровно половина поставляемых для новых смартфонов Apple дисплеев

    15:3414

    Микросхемы, созданные разработчиками центра Xerox PARC на подложке из стекла Gorilla Glass, могут самоуничтожаться по команде: Инженеры Xerox PARC создали самоуничтожающиеся стеклянные микросхемы

    15:1921

    Microsoft приобретает разработчиков ПО Echo Notification Lockscreen для ОС Android: Microsoft покупает Double Labs

    15:024

    Смартфон Moto X Pure Edition способен работать с картами SIM виртуального оператора Google Project Fi: Смартфон Moto X Pure Edition поддерживает Google Project Fi, но лишь частично

    14:46

    Системная плата Biostar Hi-Fi H170Z3 оснащена слотами для памяти DDR3 и DDR4: Рекомендованная цена Biostar Hi-Fi H170Z3 — $105

    14:377

    Intel создает наблюдательный совет в сфере автомобильной безопасности Automotive Security Review Board (ASRB): Intel предлагает методики борьбы за информационную безопасность автомобилей

    13:472

    Готов прототип объектива Canon EF 600mm f/4 DO BR USM: О сроках выпуска и цене объектива Canon EF 600mm f/4 DO BR USM пока данных нет

    13:1012

    Проект для Oculus Rift получил первую награду «Эмми»: The Sleepy Hollow Virtual Reality Experience стал первым в истории проектом для шлемов виртуальной реальности, а точнее для Oculus Rift DK2, который получил столь престижную награду

    12:58

    Google в несколько раз увеличит производство автономных автомобилей для собственных целей: Google раращивает выпуск автономных авто

    12:58

    Планшет Apple iPad Pro имеет 4 ГБ оперативной памяти, смартфоны Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus — по 2 ГБ: Источником информации об объеме оперативной памяти новых мобильных устройств Apple среда для разработки программ Xcode

    12:5747

    Tokina показала на IBC 2015 объективы для видео, включая макрообъектив и два широкоугольных трансфокатора: Два из трех новых объективов Tokina для видеосъемки появятся в продаже уже этой осенью

    12:23

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC980 GTX Ti WF3 предназначен для 3D-карт Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Gaming G1: Основание водоблока EK Water Blocks EK-FC980 GTX Ti WF3 изготовлено из меди и никелировано

    11:00

    Устройство для стабилизации видео SteadXP совместимо с большинством камер, представленных на рынке: Желающие зарезервировать SteadXP должны заплатить не менее 140 евро, в продажу устройство поступит в марте следующего года

    09:387

    Honda со своими автономными автомобилями планирует составить конкуренцию Google и Tesla Motors: Помимо Google и Tesla Motors в списке присутствуют и такие неожиданные лица, как Bosch

    09:074

    В основе 50-долларового планшета Amazon будет лежать платформа MediaTek MT8127 и экран разрешением 1024 х 600 точек: Новый планшет Amazon получит 1 ГБ ОЗУ

    09:0010

    Oppo утверждает, что Apple скопировала принцип работы вспышки Screen Flash при создании Retina Flash в iPhone 6s: Аналогичная функциональность под названием Screen Flash реализована в смартфонах Oppo

    08:5325

    Oppo готовит смартфон R7s с экраном AMOLED и 3 ГБ оперативной памяти: Смартфон Oppo R7s может весить 200 г

    08:352

    Huawei вдвое увеличивает объём флэш-памяти у смартфона Honor 4C: Смартфон Huawei Honor 4C с 15 сентября будет доступен в модификации с 16 ГБ флэш-памяти

    08:10

    Cyanogen работает над глубокой интеграцией голосового помощника Cortana в свою операционную систему: Cyanogen OS получит голосовой помощник Cortana

    07:402

    Sony изменила правила использования своих защищённых устройств под водой. Снимать фото и видео отныне нельзя: Sony более не советует погружать в воду свои защищённые смартфоны

    07:1028

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