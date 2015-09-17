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    17 сентября 2015

    Представлены планшеты Amazon Fire HD 8 и Fire HD 10: Amazon оценила планшеты Fire HD 8 и Fire HD 10 в 150 и 230 долларов соответственно

    19:5927

    Планшет Amazon Fire оценили в $50, а на модель Fire Kids Edition действует расширенная двухлетняя гарантия: Amazon представила планшеты Fire и Fire Kids Edition

    19:106

    Смартфон Doogee Y200 может стать самым дешёвым аппаратом со сканером отпечатков пальцев: Смартфон Doogee Y200 будет основан на SoC MediaTek MT6735

    18:244

    Горилла против Черепахи. Samsung регистрирует торговую марку Turtle Glass: Samsung будет производить собственное защитное стекло Turtle Glass

    18:1631

    Dropbox теперь поддерживает iOS 9 и 3D Touch: Будущие покупатели iPhone 6s и iPhone 6s Plus должны знать, что обновленный клиент поддерживает технологию 3D Touch

    17:57

    Amazefit — самый стильный, по мнению создателей, трекер активности, разработанный при участии Xiaomi: Трекер активности Amazefit оценили в $50

    17:525

    Однокристальная платформа Huawei HiSilicon Kirin 950 выйдет до конца года: Платформа Huawei HiSilicon Kirin 950 задерживается из-за TSMC

    16:215

    Exo GP-1 делает камеры GoPro Hero 3 и 4 больше похожими... на камеры: Комплект из Exo GP-1 и ремешка оценен в $185

    16:154

    Смартфон Xiaomi Mi 4c получит разъём USB-C: Смартфон Xiaomi Mi 4c сможет похвастаться портом USB-C

    16:05

    Apple выпустила программу Move to iOS для операционной системы Android : ПО Apple Move to iOS поможет владельцам смартфонов с Android мигрировать на iPhone

    15:5270

    Первые результаты тестирования платформы MediaTek Helio P10 (MT6755) выглядят странно: SoC MediaTek Helio P10 в тесте Geekbench набирает меньше баллов, чем должна

    15:12

    HP планирует уволить еще 33 300 сотрудников: В большей степени сокращение коснется компании Hewlett-Packard Enterprise

    15:019

    Microsoft видит будущее голосового помощника Cortana в автомобильном сегменте: Microsoft ищет поддержки у тайваньских партнёров по продвижению Windows 10 и Cortana в автомобильный сегмент

    14:533

    Microsoft закрывает музыкальный сервис Zune: Сервис Microsoft Zune прекратит своё существование 15 ноября

    14:389

    Со временем Lenovo объединит линии серверов ThinkServer и System x: Марки ThinkServer и System x будут слиты в одну в 2017 году

    14:182

    Корпус Lian Li PC-X510 ограничен по глубине, но не по возможностям: Корпус Lian Li PC-X510 оценили в $400

    13:462

    Российский оператор Yaliny обещает безлимитные звонки и доступ в Интернет за $10 в месяц в любой точке планеты: Yaliny планирует построить высокоэффективную инфраструктуру, основанную на низкоорбитальных спутниках, спроектированных инженерами Yaliny

    13:2029

    Apple приобрела компанию Mapsense, специализирующуюся на визуализации данных о местоположении: Сумма сделки называется в диапазоне 25-30 млн долларов

    12:55

    Мини-ПК Giada F301 на процессоре Intel Core i5-5200U собран в алюминиевом корпусе, играющем роль радиатора: Мини-ПК Giada F301 предназначен для информирующих систем

    12:279

    Xerox начинает выпуск этикеток с перезаписываемой памятью, изготовленной методом печати: Технология, лицензированная у Thin Film Electronics ASA, воплотилась в серийной продукции

    12:043

    Технология расширения динамического диапазона Dolby Vision поддерживается в SoC HiSilicon Hi3798C V200: Медиацентры на базе платформы HiSilicon Hi3798C V200 станут органичным дополнениям к ресиверам с поддержкой Dolby Atmos

    11:353

    Вышла финальная версия iOS 9: Пользователей iOS 9 ждет ряд нововведений, включая режим, в котором экран устройства делиться на две части

    11:3140

    Стартовали продажи гибридного мобильного ПК Toshiba Satellite Click 10 весом менее килограмма: Стартовая цена Toshiba Satellite Click 10 оказалась ниже, чем предполагалось

    10:5021

    Google не собирается выпускать автомобили: Разработка автономных автомобилей является перспективным направлением

    10:1016

    Начались продажи игровых механических клавиатур G.Skill Ripjaws KM780 RGB и KM780 MX: Цена G.Skill Ripjaws KM780 RGB — $160, G.Skill Ripjaws KM780 MX — $120

    09:46

    Швейцарская метеослужба первой обзавелась суперкомпьютером с ускорителями на базе GPU: Новая система MeteoSwiss вдвое увеличивает разрешение моделей для ежедневных прогнозов погоды

    09:237

    Apple задерживает запуск системы watchOS 2 из-за обнаруженной ошибки: Пользователи часов Apple Watch не получат обновление до watchOS 2 вовремя

    08:3044

    Amazon готовит сразу четыре новых планшета: Ассортимент Amazon скоро пополнится четырьмя планшетами

    08:004

    Смартфон Elephone Vowney стоимостью 300 долларов получит экран QHD и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон Elephone Vowney будет выделяться ёмкой АКБ

    07:303

    LG дразнит новым смартфоном, который представят 21 сентября: Новый смартфон LG может получить металлический корпус

    07:105

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