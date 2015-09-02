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    2 сентября 2015

    Компания LeTV покажет новые смартфоны на пресс-конференции 7 сентября: Модель LeTV X900 может получить обновление

    23:33

    В новых игровых ноутбуках MSI будут использоваться ЦАП ESS Sabre : Ноутбуки MSI с процессорами Skylake будут выделяться качественной аудиоподсистемой

    22:554

    Настольный мини-ПК Acer Revo Build M1-601 имеет модульную конструкцию: Продажи Acer Revo Build M1-601 начнутся в октябре по цене от 199 евро

    22:537

    Часы Huawei Watch появятся в четырех модификациях: Заключительным анонсом Huawei на выставке IFA 2015 стали умнее часы Huawei Watch

    22:392

    Huawei показала на IFA 2015 смартфон Huawei G8: Примечателен он, в первую очередь, тем, что основан не на родной SoC HiSilicon, а на Qualcomm Snapdragon

    22:182

    Основой смартфона Huawei Mate S служит SoC Kirin 935: Экран смартфона Huawei Mate S размером 5,5 дюйма распознает силу нажатия

    22:123

    Cubot H1 — смартфон с АКБ емкостью 5200 мА·ч, поддерживающий зарядку других мобильных устройств: Cubot H1 построен на SoC Mediatek MT6735P

    20:503

    Смартфоны Sony Xperia Z5 и Xperia Z5 Compact оснащены камерой нового поколения, а Xperia Z5 Premium — еще и дисплеем 4К: В кнопку включения Sony Xperia Z5 встроен сканер отпечатков пальцев

    20:4032

    Американские ученые предлагают заменить Bluetooth передачей сигналов по телу человека: К преимуществам разработки относится более высокая защищенность

    17:3314

    Представлен полнокадровый объектив Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013): Объектив Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013) стоит $599

    17:302

    Следите за IFA 2015 в Instagram iXBT.com!: В эти дни в Берлине проходит выставка IFA 2015

    17:021

    Широкоугольный полнокадровый объектив Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012) оснащен стабилизатором: Объектив Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012) стоит $599

    16:396

    Внешний накопитель WD My Book Pro оснащен интерфейсом Thunderbolt 2: WD My Book Pro с интерфейсом Thunderbolt 2 — самый быстрый внешний накопитель WD

    16:006

    Представлены процессоры Intel Core шестого поколения: Процессоры Intel Core шестого поколения оптимизированы для работы с Windows 10

    14:0227

    GT Advanced Technologies сократит 40% персонала: В GT Advanced Technologies рассчитывают за счет увольнений уменьшить расходы

    13:485

    На Apple подала в суд компания Micro Design LLC, ранее подавшая иски против Cray, HTC, Motorola, Amazon, LG и Sony: По мнению Micro Design LLC, в продукции Apple нарушен «патент 535»

    13:405

    Серия HyperX Fury дополнена модулями памяти DDR3L; в ассортименте HyperX появились модули DDR4 SO-DIMM Impact: Модули HyperX Impact DDR4 SO-DIMM предназначены для ноутбуков, малогабаритных систем и ПК моноблочной компоновки

    12:52

    Samsung SDI представила искусственный облицовочный материал Supreme: Материал Supreme напоминает мрамор

    12:2624

    Apple может начать производство собственного видеоконтента: Apple может выйти на рынок уникального видеоконтента

    12:168

    Первая партия электромобилей Tesla Model X будет продаваться по цене от $132 000 до $143 750: Данная модель будет отличаться наличием функции автопилота, умной подвеской, которая запоминает выбранные настройки по GPS-координатам, высококачественной акустической системой

    12:1329

    Cмартфоны Gigaset ME, Me Pure и ME Pro построены исключительно на восьмиядерных SoC Qualcomm: В Gigaset ME и ME Pro используется SoC Qualcomm Snapdragon 810, а в Gigaset Me Pure — Snapdragon 615

    12:002

    За август Meizu удалось реализовать почти 3 млн смартфонов: За последний месяц лета Meizu продала 2,89 млн смартфонов

    11:521

    В сериях жестких дисков Seagate Enterprise Capacity 3.5, Enterprise NAS и Kinetic появились модели объемом 8 ТБ: Пока новые жесткие диски Seagate Enterprise Capacity 3.5, Enterprise NAS и Kinetic доступны для тестирования узкому кругу заказчиков

    11:503

    Батарея повышенной емкости для электрокара Tesla Roadster обойдется владельцам в $29 тыс.: До появления Tesla Model S компания Tesla Motors выпустила электрокар Tesla Roadster, который продавался в 2008-2012 годах по цене около 110 тыс. долларов

    11:343

    Seagate первой записывает 1 ТБ данных на пластину типоразмера 2,5 дюйма: Жесткий диск типоразмера 2,5 дюйма толщиной всего 7 мм вмещает 2 ТБ данных

    10:3118

    HP mt42 — тонкий клиент в корпусе лэптопа: В HP mt42 используется APU AMD A8 Pro-8600B семейства Carrizo

    10:156

    Foxconn не отказывается от планов инвестировать в производство в Индонезии: В 2014 году компания Foxconn сообщила о намерении вложить в производство на территории Индонезии 1 млрд долларов

    10:071

    AMD называет AMD Multiuser GPU первым в мире аппаратным решением для виртуализации GPU: Решение AMD Multiuser GPU представлено на мероприятии VMworld 2015

    09:496

    Логотип Google изменился: За 17 лет логотип Google меняется не первый раз

    09:1720

    Toshiba представила пять новых серий жестких дисков для ПК и ноутбуков, включая гибридные модели: Toshibа X300, P300, E300, H200 и L200 - новые жесткие диски для разных сфер применения

    09:025

    Motorola готовит третью версию умных часов — Moto 360 Sport: Стали известны размеры часов Moto 360S и Moto 360L

    07:508

    Смартфон Doogee F5 при стоимости $150 может предложить металлическое шасси, дактилоскоп, 3 ГБ ОЗУ и камеру ISOCELL: Смартфон Doogee F5 получил запоминающийся дизайн

    07:108

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