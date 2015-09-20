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    20 сентября 2015

    Трехлепестковый корпус DeepCool TriStellar S выполнен в стилистике имперского шаттла Дарта Вейдера: Корпус DeepCool TriStellar S получил не только новую расцветку, но и измененную конструкцию

    23:009

    На сайте KickStarter успешно профинансирован выпуск флэшек объемом 8 ГБ с интерфейсом USB 2.0: Корпус флэш-накопителя Nayano Outrider изготовлен из металла

    21:308

    Выпуск объектива DreamMe, проецирующего изображение с экрана смартфона на потолок спальни, профинансирован на 335%: Объектив DreamMe фокусируется пользователем вручную

    20:2712

    Названа вероятная дата и место анонса Android 6.0 и смартфона Google Nexus следующего поколения: Ждать анонса Android 6.0 и смартфона Google Nexus следующего поколения осталось совсем недолго

    19:3418

    Samsung приписывают намерение прекратить выпуск камер: Сообщения о том, что Samsung собирается покинуть рынок камер, появлялась и раньше

    18:0025

    Casio отметит 50-летие выпуска первого настольного калькулятора юбилейной моделью S100 : Продажи Casio S100 начнутся 30 сентября

    16:0711

    Добавление второй 3D-карты AMD Radeon R9 Nano обеспечивает прирост производительности до 90% в играх с разрешением 4К: В среднем две 3D-карты AMD Radeon R9 Nano в конфигурации CrossFire превосходят одну в играх с разрешением 4К на 64%

    14:0610

    LG Display приступает к серийному выпуску складных дисплеев для смартфонов по заказу крупного разработчика ПО: Разработанные LG Display панели OLED на пластиковой подложке выдерживают более 100 000 циклов сгибания-разгибания

    13:0519

    Asus готовит к выпуску системную плату Z170-Premium с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 и разъемом U.2: Asus Z170-Premium предложит много способов подключения высокоскоростных накопителей

    12:352

    Процессоры Intel Xeon E3-1200 v5 (Skylake) появятся в четвертом квартале: На ближайшие кварталы также запланирован выпуск новых серверных процессоров на микроархитектуре Broadwell

    12:3410

    WD откажется от линейки накопителей Green и переведёт все «зелёные» модели в линейку Blue: WD отказывается от накопителей линейки Green

    11:5430

    Google Glass возрождается как Project Aura, Glass and Beyond: Специалисты проекта Project Aura, Glass and Beyond займутся разработкой носимой электроники и устройств интернета вещей

    11:382

    Новый медиаплеер Google Chromecast совершенно не похож на первую модель: Google готовит новый медиаплеер Chromecast

    11:342

    Ученые использовали дронов для построения веревочного моста: Для построения места была использована веревка Dyneema, которая отличается невероятной прочностью при очень небольшой массе

    10:3117

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