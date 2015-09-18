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    18 сентября 2015

    Apple одержала очередную победу над Samsung в американском суде: У Samsung остается возможность обратиться в Верховный суд

    22:3147

    Квартал, завершившийся 28 августа 2015 года, принес Adobe рекордный доход: По состоянию на конец квартала в Adobe работало 13 665 человек

    22:008

    BQ Aquaris A4.5 — первый европейский смартфон программы Android One, оценённый в 170 евро: Смартфон BQ Aquaris A4.5 основан на платформе MediaTek MT6735M

    20:134

    Pentax снова обещает выпустить полнокадровую зеркальную камеру; теперь — весной 2016 года : Вероятнее всего, в камере полнокадровой зеркальной камере Pentax будет использоваться датчик изображения производства Sony

    14:0855

    Преобразователи Diodes AP3402, AP3419 и AP3429 работают на частоте 1 МГц, что позволяет уменьшить размеры внешних компонентов: К достоинствам преобразователей Diodes AP3402, AP3419 и AP3429 относится низкий ток покоя

    13:389

    Планшет Apple iPad mini 4 так же плохо поддается ремонту, как его предшественники: В планшете Apple iPad mini 4 жидкокристаллическая панель и защитное стекло объединены в один компонент

    13:2338

    Планшет Onda V919 Air CH может похвастаться однокристальной системой Intel Atom x5-Z8500 (Cherry Trail): Планшет Onda V919 Air CH оценили в $370

    13:0723

    По словам экспертов Digitimes Research, поддержка MU-MIMO стала фактическим стандартом для новых микросхем Wi-Fi: На следующем этапе конкуренция будет связана с выпуском восьмиканальных решений

    13:03

    Планшет HP Envy Note 8 получит платформу Intel Atom x5-Z8300 и стилус: Планшет HP Envy Note 8 позволит подключать клавиатуру

    12:132

    Microsoft выделит 75 млн долларов на образовательную программу TEALS: Microsoft хочет обучить как можно больше молодых людей компьютерной грамотности

    11:572

    Рядовые пользователи получат шлем HoloLens только через пять лет: Пока Microsoft будет доводить до идеала концепцию HoloLens, другие компании предложат любителям новых ощущений окунуться в виртуальную реальность

    11:4714

    В последнюю сборку Windows 10 Mobile прокрался баг, позволяющий установить ОС на несовместимые смартфоны: Желающие опробовать воспользовались этой возможностью и обнаружили, что их смартфоны перестали работать

    11:3131

    Принтер Epson PictureMate PM-400 печатает с разрешением 5700 x 1440 точек на дюйм и поддерживает Wi-Fi Direct : Принтер Epson PictureMate PM-400 стоит $250

    11:175

    SMIC, CICIIF и Qualcomm договорились инвестировать в SJsemi 280 млн долларов : Средства пойдут на создание первой в Китае линии бампинга 300-миллиметровых пластин

    10:575

    Число участников консорциума Universal Stylus Initiative перевалило за три десятка: Разработка стандарта USI идет полным ходом

    09:498

    Представлена видеокарта MSI с жидкостным охлаждением замкнутого цикла: GeForce GTX 980 Ti Sea Hawk: Карта MSI GeForce GTX 980 Ti Sea Hawk не требует пользовательского обслуживания СВО

    09:307

    В серию QNAP TS-x63U вошли сетевые хранилища на платформе AMD с поддержкой 10GbE, рассчитанные на 4, 8 и 12 накопителей: Хранилища QNAP TS-x63U уже доступны для заказа

    09:29

    Платёжная система Samsung Pay постепенно появится и на более доступных смартфонах: Платёжная система Samsung Pay будет доступна для недорогих мобильных устройств

    08:206

    Amazon обновила телевизионные приставки Fire TV и TV Stick: Новые телевизионные приставки Amazon Fire TV и TV Stick стоят, как и предшественники

    07:45

    Новый смартфон LG действительно будет называться Class: Смартфон LG Class с пятидюймовым экраном получит металлический корпус

    07:1011

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