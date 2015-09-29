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    29 сентября 2015

    Представлен большой смартфон Google Nexus 6P: Минимальная цена Google Nexus 6P в Европе — 650 евро

    23:5920

    Планшет Google Pixel C с ОС Android оснащен отсоединяемой клавиатурой и портом USB-C : Продажи Pixel C производитель обещает начать в предновогодний сезон

    22:1922

    Смартфон HTC One M9+ Supreme Camera отличается от модели One M9+ только камерой: HTC One M9+ Supreme Camera оценен в $630

    18:053

    Смартфон Huawei Honor 5X получил металлический корпус: Huawei Honor 5X оснащен дактилоскопическим датчиком на тыльной панели

    17:053

    В клавиатуре Logitech G410 Atlas Spectrum TKL используются механические клавиши Romer-G: Клавиатура Logitech G410 Atlas Spectrum TKL стоит $130

    14:4516

    Корпусные вентиляторы Arctic F Silent характеризуются низким уровнем шума: В вентиляторах Arctic F Silent используются гидродинамические подшипники

    14:2013

    У TouchTurns готовы гибкие емкостные сенсоры, которым можно придать любую форму: По мнению производителя, новые сенсоры могут найти применение в носимой электронике

    13:39

    Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность смартфона Apple iPhone 6s Plus : По итогам разборки Apple iPhone 6s Plus получил 7 из 10 баллов

    13:0331

    Apple хочет включить в область защиты торговой марки iCloud даже спички: Apple регистрирует торговую марку iCloud, охватывающую «аппараты, перемещающиеся по земле, воздуху, воде или железной дороге»

    12:3998

    Опубликован подробный перечень характеристик смартфона Google Nexus 5X: Google Nexus 5X не получил систему оптической стабилизации изображения и слот для карт microSD

    12:3021

    Корпус SilverStone Milo ML08, рассчитанный на платы типоразмера mini-ITX, предложен в вариантах с ручкой для переноски: Корпус SilverStone Milo ML08 изготовлен из пластика на стальном каркасе

    11:5415

    Panasonic прогнозирует доход от продаж смартфонов $2 млрд к 2018 году: По оценке специалистов, половина озвученного в заголовке дохода будет зарабатываться на территории Индии

    11:465

    Fujin Mark II — пылесос для внутренностей камер со сменными объективами: В США Fujin Mark II стоит $150 в комплекте с чехлом и тремя фильтрами

    10:5413

    Представлены ноутбуки LG gram массой менее килограмма: Ноутбуки LG gram оснащены экранами Full HD диагональю 14 и 13,3 дюйма

    10:4537

    Преемник «антишпионского» смартфона Blackphone поступил в продажу по цене $799: Blackphone 2 предлагает пользователям различные технологии защиты разговоров, сообщений и других данных

    10:2410

    Карта расширения Alta PC104E-MA4 для систем PCI/104-Express и PCIe/104 поддерживает интерфейсы MIL-STD-1553 и ARINC : Карта расширения Alta PC104E-MA4 работает с основными протоколами авионики

    10:20

    Смартфон Samsung Galaxy O7 замечен в базе данных GFXBench: Samsung Galaxy O7 протестирован одновременно с моделью Galaxy O5

    10:153

    Google готовит к выпуску Android-планшет Pixel C класса премиум: В основе Google Pixel C окажется SoC Nvidia Tegra X1

    09:3411

    Планшетный компьютер Haier HaierPad 103 под управлением ОС Android 5.0 поступил в продажу: Haier HaierPad 103 оценен в 229 евро

    09:055

    Cypress Semiconductor уже не покупает Atmel: Судя по всему, компания Atmel, выпускающая микроконтроллеры, достанется Dialog Semiconductor

    09:00

    Камера GoPro Hero+ оценена производителем в $200: Камера GoPro Hero+ поддерживает Wi-Fi и Bluetooth

    08:307

    Системные платы MSI H170 PRO получили поддержку SATA Express: Платы MSI H170 PRO соответствуют концепции MSI Military Class 4

    08:0827

    Компания ARM присоединилась к программе Global Research Collaboration консорциума SRC: Исследования по программе GRC сосредоточены на проблемах, являющихся приоритетными для отрасли

    08:001

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