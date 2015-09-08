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    8 сентября 2015

    Gigabyte Z170X-UD5 TH — одна из первых материнских плат с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3: Gigabyte Z170X-UD5 TH получила усиленные разъемы PCI Express 3.0 x16

    23:053

    Экран смартфона Sony Xperia Z5 Premium на самом деле большую часть времени отображает картинку в разрешении Full HD: Смартфон Sony Xperia Z5 Premium крайне редко отображает данные в режиме Ultra HD

    20:3156

    GoPro Odyssey — реализация платформы Google Jump ценой 15 000 долларов: Система GoPro Odyssey оценена в 15 000 долларов

    19:545

    Новое «живое» фото следующего смартфона LG Nexus показывает схожий с предшественником дизайн и меньшую толщину: Новый смартфон LG Nexus получит выступающий модуль камеры

    19:166

    Компания Dell больше не будет заниматься смартфонами: Майкл Делл считает рынок смартфонов невыгодным для компании

    18:4420

    LeTV представила гарнитуру виртуальной реальности под названием Super Goggle: LeTV вышла на рынок виртуальной реальности со своей первой гарнитурой

    18:331

    Meizu решила отказаться от разрешения QHD для своего нового флагманского смартфона: Новый топовый аппарат Meizu получит панель Full HD

    18:2310

    Разработчики микрокомпьютера Raspberry Pi выпустили для него жидкокристаллический экран: Питание дисплей может получать от разъема на плате Raspberry Pi

    18:126

    Wacom представила четыре новых графических планшета Intuos: Draw, Art, Comic и Photo: Новые планшеты Wacom Intuos отличаются лишь комплектным ПО

    18:002

    LG показала 111-дюймовую двухстороннюю панель OLED 4K : LG разработала двухсторонние панели OLED

    16:239

    Стало известно, кто выпускает объективы Zeiss Batis: Полнокадровые объективы Zeiss Batis 2/25 и 1.8/85 поддерживают автоматическую фокусировку и оснащены дисплеями OLED

    16:061

    Системные платы Asus H170 Pro Gaming и B150 Pro Gaming D3 для игровых ПК оснащены портами USB 3.1 Gen 2 с разъемами USB A и USB-C: Системные платы Asus H170 Pro Gaming и B150 Pro Gaming D3 выполнены в типоразмере ATX

    15:024

    Охладитель Gelid Antarctica для процессоров с TDP до 220 Вт стоит 37 евро: Ассортимент компании Gelid пополнился процессорным охладителем Antarctica

    14:182

    Материнская плата Gigabyte GA-N3050N-D2P оснащена встроенным CPU Intel Celeron N3050 (Braswell): Gigabyte GA-N3050N-D2P оснащена портами COM и LPT

    14:153

    Amazon в этом году выпустит планшет стоимостью $50: Планшет Amazon с шестидюймовым дисплеем будет пущен в продажу во время предновогоднего сезона

    13:412

    Philips представила персональную медицинскую платформу, основанную на привычных устройствах: Умные часы Philips будут собирать данные для ПО HealthSuite

    13:158

    MediaTek объявила о сделке по приобретению компании Richtek: MediaTek покупает Richtek

    12:59

    Отныне смартфон Xiaomi Redmi 2A оснащается 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти: Смартфону Xiaomi Redmi 2A удвоили объём оперативной и флэш-памяти

    12:00

    В новых смартфонах Xiaomi, Huawei, Lenovo находят разнообразное вредоносное ПО: Выявление вредоносного ПО становится все более сложной задачей, потому как зловреды часто маскируются под известные приложения

    11:5613

    iPhone 7 может стать самым тонким устройством Apple: Если слухи насчет 6 мм подтвердятся, то iPhone 7 станет не только самым тонким смартфоном, но и самым тонким устройством Apple

    11:3253

    Если верить слухам, смартфон Moto X Force будет сочетать в себе некоторые черты всех трёх новинок компании: Смартфону Moto X Force приписывают немалый ценник

    11:001

    Специалистами Canon создан датчик изображения типа CMOS формата APS-H разрешением 250 Мп: Новый датчик изображения Canon имеет рекордное для своего размера разрешение 19580 x 12600 пикселей

    10:2424

    Конфигурируемые контроллеры Microchip MEC14XX предназначены для ноутбуков и планшетов на платформе x86: Контроллеры Microchip MEC14XX поддерживают интерфейсы eSPI и LPC

    10:082

    Трекер активности Nuyu стоимостью 50 долларов оснащён дисплеем OLED: Трекер активности Nuyu защищён от воды

    10:003

    Смартфон Lenovo Vibe X3 сможет похвастаться новой 21-мегапиксельной камерой: Смартфон Lenovo Vibe X3 оснастят 3 ГБ ОЗУ

    09:30

    Видеокарта AMD Radeon R9 Nano способна работать в режиме CrossFireX с адаптерами Fury и Fury X: Видеокарта AMD Radeon R9 Nano способна работать в связке с любыми решениями на основе GPU Fiji

    09:005

    Фотогалерея дня: молодёжная версия часов Moto 360, которая якобы была отменена : Motorola разрабатывала бюджетные умные часы, но якобы передумала их выпускать

    08:353

    Процессор AMD Athlon X4 880K будет работать на частоте 4 ГГц: AMD готовит процессор Athlon X4 880K в исполнении FM2+

    08:1021

    Модули памяти Apacer Nox DDR4 SO-DIMM отличаются большим объемом и высокой частотой: Планки Apacer Nox подходят не только для ноутбуков, но и для компактных ПК

    08:09

    Sony начнёт выпуск смартфонов на территории Индии и даже приготовит для местного рынка одну или две эксклюзивных модели: Sony разработает для индийского рынка новые бюджетные смартфоны

    07:451

    Игровой ПК Asus ROG G11 с процессором Intel Skylake рассчитан на номинальный режим работы: ПК Asus ROG G11 оснащается видеокартами от Nvidia GeForce GTX 980 до GTX 745

    07:40

    Один из заводов HTC может перейти в собственность OnePlus: OnePlus присматривается к заводу HTC

    07:10

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