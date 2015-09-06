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    6 сентября 2015

    Представлена камера Ricoh Theta S, предназначенная для съемки сферических панорам: От своей предшественницы Ricoh Theta S отличается, в частности, увеличенными датчиками изображения

    19:554

    Компания Samsung показала первый проигрыватель Ultra HD Blu-ray : В Samsung обещают, что проигрыватель Ultra HD Blu-ray будет стоить не больше $500

    19:0552

    Фотогалерея дня: смартфон Marshall London на выставке IFA 2015: Смартфон Marshall London предстал на живых фото

    15:5814

    В Сети появилось изображение смартфона Nokia C1. Опять: Очередное изображение якобы имеет отношение к смартфону Nokia C1

    15:427

    Runtastic Moment — трекер активности в виде классических наручных часов: Трекер Runtastic Moment оценивается в 130 долларов

    15:382

    Гибридное устройство Pipo X9 может похвастаться увеличенным до 1920 х 1200 разрешением дисплея: Гибридное устройство Pipo X9 можно купить за $130

    14:3014

    Logitech представила беспроводные клавиатуру K380 и мышь M535 : Клавиатура Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard получила круглые клавиши

    12:427

    Apple, Google, Intel и Adobe в итоге выплатят 415 млн долларов штрафа: Apple, Google, Intel и Adobe заплатят почти полмиллиарда долларов на сговор о ненайме

    08:0025

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