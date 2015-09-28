  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    28 сентября 2015

    Камера Red Raven, способная снимать видео 4K с частотой 120 к/с, рассчитана на объективы Canon EF:

    22:599

    Разрешение мониторов Dell UltraSharp UP2716D и UltraSharp UP2516D — 2560 x 1440 пикселей: Dell UltraSharp UP2716D оценен в $1070, а стоимость модели UltraSharp UP2516D — $750

    18:1341

    Фонд WARF обвиняет Apple в нарушении принадлежащего ему патента в процессорах A9 и A9X: В новом иске фигурирует тот же самый патент №5781752, что и в исходном иске

    18:0015

    За выходные продано 13 млн смартфонов Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus: До конца 2015 года смартфоны Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus доступны в более чем 130 странах мира

    17:2542

    Монитор Dell UltraSharp UP3216Q оснащен ЖК-панелью IPS разрешением 4K: Стоимость Dell UltraSharp UP3216Q пока не объявлена

    17:0823

    Hon Hai собирается купить контрольный пакет акций дисплейного подразделения Sharp за 1,7 млрд долларов : Выпуск жидкокристаллических панелей продолжает быть убыточным для Sharp

    13:568

    Смартфон Samsung Galaxy Mega On замечен в базе данных TENAA : Смартфон Samsung Galaxy Mega On (SM-G6000) весит 172 г, а его габариты равны 151,8 x 77,5 x 8,2 мм

    13:426

    Xiaomi Mi5 приписывают SoC Qualcomm Snapdragon 820: Если слух окажется правдой, то Xiaomi Mi5 получит камеру разрешением 16 Мп и качественный звуковой процессор

    12:594

    Твердотельные накопители Innodisk SATADOM и ServerDOM обходятся без кабелей питания: Новые накопители Innodisk доступны в нескольких типоразмерах

    12:544

    Toshiba начала продажи жесткого диска типоразмера 2,5 дюйма емкостью 3 ТБ, который не подходит для большинства ноутбуков: Впрочем, производитель прямо позиционирует Toshiba MQ03ABB300, как оптимальное решение для серверов и сетевых накопителей, которые используют такой типоразмер

    12:5010

    Смартфон Micromax Canvas Play 4G оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма: Micromax Canvas Play 4G оценен приблизительно в $190

    12:301

    Nvidia собирается представить 3D-карту GeForce на двух GPU GM200 : Новая 3D-карта Nvidia станет первой двухпроцессорной моделью на архитектуре Maxwell

    11:445

    В первой половине 2015 компания Asustek поставила на рынок 40% игровых ноутбуков: Источник добавляет, что речь идет об игровых ноутбуках, которые используют графические ускорители Nvidia GeForce GTX 950M, 960M, 970M и 980M

    11:26

    GlobalFoundries успешно осваивает 14-нанометровый техпроцесс FinFET, оптимизированный по энергопотреблению: Оптимизированный по энергопотреблению 14-нанометровый техпроцесс FinFET GlobalFoundries будет использовать для выпуска CPU AMD Zen

    11:065

    Беспилотные автобусы WEpod готовятся выехать на маршрут в Нидерландах: На начальном этапе тестирования автобусы не будут использоваться при плохих погодных условиях, ночью, а также в часы пик

    11:0016

    Начались продажи мышей G.Skill Ripjaws MX780: Мышь G.Skill Ripjaws MX780 оценена в $60

    10:303

    Cypress попробует купить Atmel, перебив предложение Dialog Semiconductor: Если компания Atmel предпочтет предложение Cypress, ей придется выплатить Dialog неустойку в размере 137,3 млн долларов

    09:202

    Ricoh Imaging планирует выпустить еще три модели объективов с байонетом Pentax K «в 2015 году или позже»: Два из трех запланированных к выпуску объективов с байонетом Pentax K — полнокадровые

    08:523

    Настольный ПК Digital Storm Aventum 3 в базовой конфигурации стоит $5722: В конфигурацию ПК Digital Storm Aventum 3 входит процессор Intel Core i7-6700K

    08:3012

    В Samsung опровергли слухи о прекращении выпуска фотокамер: Отказ Samsung от дальнейшего развития системы NX был бы нелогичным

    08:0410

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018