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    4 сентября 2015

    Видеопревью смартфона Siswoo R9 Darkmoon с E Ink дисплеем, который похож на YotaPhone: В этом видео корреспондент iXBT.com рассказывает о новом смартфоне с E-Ink дисплеем Siswoo Darkroom, представленном в ходе немецкой выставки IFA 2015

    23:59

    Смартфон HTC Desire 728G Dual SIM отличается странным соотношением цены и возможностей (Обновлено - видеопревью): В новой модели HTC Desire 728G Dual SIM было решено покрыть стеклом всю фронтальную панель, как это делает большинство производителей

    21:475

    Камера Petcube позволяет дразнить домашнего питомца из любой точки планеты: Если вы куда-то уезжаете, оставляя домашнее животное в одиночестве, с ним можно в любой момент поиграть с помощью лазерной указки

    21:154

    Экран трансформируемого ноутбука Toshiba Satellite Radius 12 разрешением 4К охватывает цветовое пространство Adobe RGB: Рекомендованная цена Toshiba Satellite Radius 12 в Европе составит 1449 евро

    21:0217

    Jabra представила две новые беспроводные гарнитуры: Обе гарнитуры появятся в продаже этой осенью

    21:00

    Toshiba добавляет в серию ApP Lite процессор для интернета вещей TZ1041MBG с поддержкой Bluetooth v4.1: Процессор Toshiba TZ1041MBG может играть роль концентратора датчиков

    20:411

    Гарнитуры Razer Kraken Mobile доступны в шести неоновых расцветках: Цена Razer Kraken Mobile — $90

    19:142

    Мобильная видеокарта GeForce GTX 990M основана на GPU GM204 с 2048 ядрами CUDA: Мобильная видеокарта GeForce GTX 990M будет аналогом настольной карты GTX 980

    18:586

    Наушники Sony H.ear On могут похвастаться частотным диапазоном 5-60 000 Гц : Sony оценила наушники H.ear On в $200

    18:3811

    Qualcomm поделилась новыми подробностями касательно платформы Snapdragon 820. Подтверждены четыре процессорных ядра Kryo: Система Symphony System Manager в платформе Snapdragon 820 будет отвечать за гетерогенность SoC

    18:1220

    Похожий на куб алюминиевый корпус Lian Li PC-V33 рассчитан на платы типоразмера ATX: Плата в корпусе Lian Li PC-V33 располагается горизонтально

    18:071

    Canyon Smart Bike Computer — первый велокомпьютер на основе ОС Android Wear: ВелоПК Canyon Smart Bike Computer располагает модулем GPS

    17:3311

    Плата Gigabyte Z170N-Gaming 5 типоразмера mini-ITX поддерживает процессоры Intel Core шестого поколения: Ориентировочная цена Gigabyte Z170N-Gaming 5 — $150

    17:29

    Третья версия популярного устройства Nest Thermostat обзавелась более крупным дисплеем с большим разрешением: Nest обновила свой умный термостат

    17:094

    Apple и Cisco договорились о создании «скоростной полосы» для устройств с iOS : Мобильная платформа iOS широко используется в бизнесе

    17:0713

    Сетевые хранилища данных Synology RackStation RS2416+/RS2416RP+ вмещают до 12 накопителей: Новые хранилища семейства Synology RackStation уже доступны для заказа

    16:511

    Робин без Бэтмена. Nextbit работает над «облачным» смартфоном Robin с уникальными программными особенностями: Смартфон Nextbit Robin будет тесно привязан к «облаку»

    16:074

    Ассортимент Sennheiser пополнился тремя наушниками закрытого типа: HD 451, HD 461 и HD 471: Наушники Sennheiser HD 451, HD 461 и HD 471 оцениваются в $55, $90 и $110 соответственно

    14:577

    Умный браслет Basis Peak выходит на международный рынок: Устройство Basis Peak уже доступно по рекомендованной розничной цене 229 евро.

    14:467

    На IFA 2015 показали защищенный смартфон Cat S30: Продажи Cat S30 стартуют 5 октября этого года

    14:123

    IBM и ARM договорились вместе заниматься интернетом вещей: Облачные сервисы IBM IoT Foundation будут доступны устройствам на платформе ARM mbed

    14:074

    Часы Samsung Gear S2 будут работать с iPhone?: Продажи умных часов Samsung Gear S2 в модификациях Sport и Classic начнутся в октябре

    13:0210

    Защищённые умные часы Alcatel OneTouch Go Watch умеют определять эмоциональное состояние владельца: Защищённые умные часы Alcatel OneTouch Go Watch оцениваются в $150

    12:496

    Смартфон Alcatel OneTouch Go Play способен выдержать падение с небольшой высоты и может похвастаться яркой внешностью: Смартфон Alcatel OneTouch Go Play основан на SoC Snapdragon 410

    12:298

    CTL J4+ Chromebook — хромбук с дисплеем IPS и 4 ГБ ОЗУ, оценённый в $200: Хромбук CTL J4+ Chromebook основан на SoC Rockchip RK3288

    12:013

    Объявляем розыгрыш беспроводного пылесоса Philips PowerPro Duo FC6162/02 среди наших подписчиков! (обновлено): Объявляем розыгрыш беспроводного пылесоса Philips PowerPro Duo FC6162/02 среди наших подписчиков!

    12:0112

    Crono Labs С1 — компьютерный корпус, к которому прикрепляется монитор: Пока изделие существует лишь в эскизах, а разработчики рассчитывают собрать $2000 на изготовление прототипов

    11:589

    Intel поможет нидерландским ученым в разработке квантового компьютера: Проект с участием Делфтского технического университета (TU Delft) и организации прикладных исследований Нидерландов (TNO) рассчитан на 10 лет

    11:2014

    Alcatel OneTouch Xess — огромный металлический планшет с множеством оригинальных особенностей и необычным дизайном: Планшет Alcatel OneTouch Xess основан на платформе MediaTek MT8783T

    11:198

    Роутер Asus RT-AC5300 поддерживает одновременную работу с несколькими беспроводными клиентами: Роутер Asus RT-AC5300 поддерживает формирование сигнала Beamforming и MU-MIMO

    10:457

    Названа дата анонса планшетов Apple iPad Pro и iPad mini 4: Продажи Apple iPad Pro, как утверждается, начнутся в ноябре

    10:377

    Samsung дразнит планшетом Galaxy View, судя по всему, оснащённым огромным дисплеем: Samsung приоткрыла завесу тайны над планшетом Galaxy View

    10:303

    Листовой термоинтерфейс Gelid GP-Extreme Thermal Pad подойдет для неровных поверхностей: Пластины Gelid GP-Extreme Thermal Pad выпускаются в двух вариантах толщины

    08:558

    Трекер активности TomTom Spark способен различать бег, плавание и езду на велосипеде: Трекер активности TomTom Spark будет доступен в шести модификациях

    08:203

    Процессоры Intel Core M поколения Skylake могут появиться в смартфонах: Intel рассматривает возможность использования CPU Core M поколения Skylake в планшетофонах

    07:509

    Видеопревью смартфона Sony Xperia Z5 Premium с IFA 2015: Наш корреспондент записал небольшое видеопревью смартфона Sony Xperia Z5 Premium с экраном разрешением 4K

    07:393

    Платформа Intel Atom Z3590 возглавила линейку решений поколения Moorefield: Intel представила SoC Atom Z3590

    07:103

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